Хроника пандемии: в Польше и Турции возобновилось внутреннее авиасообщение

Хотя некоторые страны и начали ослаблять меры по предотвращению распространения коронавируса, борьба с SARS-CoV-2 во всем мире продолжается. По данным международной группы волонтеров Worldometer, им заразились почти 6,25 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 373 тысяч человек, выздоровели - более 2,7 млн. DW следит за событиями понедельника, 1 июня (время московское).

++ 14.10 ++

Польская авиакомпания Lot возобновила внутренние рейсы после продолжавшейся два с половиной месяца паузы. Первый рейс был совершен утром понедельника из Варшавы в Щецин. Авиаперелеты возобновляются при соблюдении строгих гигиенических правил. Всем пассажирам измеряют температуру, на борту действует обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Каждое второе место остается незанятым. Внутрипольские рейсы связывают столицу с шестью городами страны, а также балтийский Гданьск с Краковом. Международные рейсы Lot планирует возобновить 14 июня.

В тот же день внутренние рейсы возобновила и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. На борту самолета, совершившего рейс из Стамбула в Анкару, присутствовал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, опубликовавший в Twitter фотографии из салона. Для посадки на борт пассажирам необходимо установить официальное турецкое приложение для смартфонов по борьбе с коронавирусом.

++ 13.50 ++

В России ежесуточно производится около 300 тысяч тест-систем на коронавирус, не считая тестов, которые производит Роспотребнадзор, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он также указал, что начался выпуск 17 препаратов, рекомендованных Минздравом для использования в лечении SARS-CoV-2.

Министр также заявил, что в России снизятся цены на защитные маски, что связано с организацией отечественного производства. "Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей", - отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По данным Мантурова, в сутки в России производится более 9 миллионов масок.

Уроки в одной из школ Южно-Сахалинска

++ 13.40 ++

В Нидерландах возобновили работу рестораны, кафе, музеи, кинотеатры и театры, остававшиеся закрытыми на протяжении последних десяти недель. Все заведения принимают только ограниченное число посетителей по предварительной записи. В общественном транспорте вступило в силу правило обязательного ношения защитных масок.

Железнодорожные пассажироперевозки на дальние расстояния в РФ упали почти на 80 процентов

++ 13.20 ++

Пассажироперевозки в поездах дальнего следования в России в мае сократились на 78,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года до 2 миллионов человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". В апреле тот же показатель упал на 77 процентов, а в марте - почти на 20 процентов, тогда как в феврале и январе рост "дальних" пассажирских железнодорожных перевозок составил 6,6 процента и 4,3 процента.

++ 13.15 ++

Франк-Вальтер Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) поблагодарил детей за их дисциплинированное поведение во время пандемии. Обращаясь к самым маленьким жителям страны в Международный день защиты детей на детском телеканале KiKa, Штайнмайер напомнил, что на протяжении нескольких недель детям было нельзя ходить в гости к друзьям и родственникам, играть друг с другом и посещать школы и детские сады. "Несмотря на все это, вы так добросовестно следовали правилам. Я считаю, что это замечательно и сердечно вас за это благодарю", - заявил он.

++ 13.00 ++

Несмотря на разрешение возобновить работу, многие санатории черноморского побережья не открылись из-за жестких требований Роспотребнадзора, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления Ассоциации малых отелей Сочи Валентину Богданову. "Очень много причин тому, что из тех санаториев, которые планировали открыться с 1 июня, большинство не открылись. Это, безусловно, те требования, которые выставил Роспотребнадзор к средствам размещения гостей. Следовать им финансово крайне затратно", - указала Богданова.

Среди причин - требования еженедельного тестирования сотрудников на коронавирус и предоставления отдыхающими справок об отсутствии коронавируса, а также запрет на перемещение по курорту. "Отдыхающие не имеют права выходить за территорию мест размещения. Практически это тюремный режим, который требует от отдыхающих сидеть внутри курортного заведения", - заявила далее Богданова.

Вспышка коронавируса в киевском монастыре

++ 12.35 ++

В Киеве в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре произошла вспышка коронавируса. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц монастыря. "Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник. Монастырь закрыт на карантин.

++ 12.00 ++

Согласно опросу института YouGov, каждый второй житель Германии готов сделать прививку от коронавируса. Каждый четвертый из 2056 респондентов заявил, что, возможно, решил бы провести вакцинацию против коронавируса, и лишь каждый пятый отклонил такой шанс, указывается далее. При этом мужчины проявили большую готовность, чем женщины.

++ 10.50 ++

Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 9035 случаев заражения, скончались за сутки - 162 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 414 878 случаев заражения, 4855 умерших и 175 877 выписанных. То есть общее количество активных случаев в стране составляет 234 146. Накануне в России было зафиксировано 9260 случаев, а до этого с 24 по 30 мая прирост не превышал 9 тысяч.

В Новокузнецке произошло массовое заражение коронавирусом

++ 10.30 ++

В пансионате для пенсионеров в Новокузнецке произошло массовое заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. По данным ведомства, всего в пансионате заболели 27 человек, все заразившиеся принудительно госпитализированы в разные больницы. Все заразившиеся - пожилые люди. Болезнь у инфицированных протекает в разной форме.

++ 09.00 ++

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (фото из архива)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку были планы посетить военные части, решил пройти тест и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник, в свой день рождения, в прямом эфире на своей странице в Facebook. По словам армянского премьера, коронавирусом заразилась также вся его семья. Пашинян намерен продолжать работу из дома. Заражение произошло, по его словам, во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах".

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 210 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 9 402, сообщает единый информационный центр республики.

По данным ведомства, за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 194 человека.

++ 07.45 ++

Власти Омской области объявили о намерении с 4 июня начать первый этап смягчения режима самоизоляции. Как сообщила пресс-служба регионального правительств, с четверга смогут открыться торговые центры, но без функционирования фудкортов и детских комнат. Также возобновят свою работу библиотеки, но без читальных залов. С учетом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте.

Смогут возобновить работу автошколы, омичам будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки.

В Германии с начала эпидемии скончались более 8 тысяч человек

++ 06.15 ++

В Германии за сутки выявлены 333 новых случаев заражений коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Таким образом, им инфицированы в общей сложности 181 815 человек. Количество скончавшихся от вируса выросло на 11 и составило 8 511 человек.

++ 06.00 ++

В материковом Китае за сутки выявили 16 случаев заражений коронавирусом нового типа. Это самый высокий рост в стране почти за три недели. Власти КНР отмечают, что новые выявленные заболевания связаны с прибывшими из-за рубежа.

++ 05.40 ++

В Украине с 1 июня заработают бассейны, спортзалы и фитнес-центры. Для их посещения нужно пройти термоскрининг при входе, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила, опубликованные министерством здравоохранения страны.

++ 05.20 ++

Несмотря на рекомендации медиков воздержаться от отправки в Бразилию препарата гидроксихлорохин, США все-таки отправили туда два миллиона доз этого антималярийного средства, чтобы применять его против коронавируса. Как указывается в совместном заявлении обеих стран, в Бразилии гидроксихлорохин предполагается использовать медсестрами и врачами как профилактическое средство, а также для лечения инфицированных SARS-CoV-2. Несколькими днями ранее ВОЗ указала, что нет никаких доказательств эффективности этого препарата в лечении и профилактике коронавируса. "Мы не рекомендуем использовать гидроксихлорохин или хлорохин для лечения COVID-19 вне контрольных испытаний", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

++ 03.30 ++

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что суточный прирост числа зараженных составил 16 409, таким образом, всего в стране инфицировано уже более полумиллиона человек (514 849), она занимает по этому показателю второе место после США. За последние сутки в Бразилии скончались 480 пациентов, в общей сложности с начала эпидемии - 29 314.

В российских регионах ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса

++ 01.25 ++

В Саратовской области с 1 июня откроются салоны красоты и непродовольственные магазины. Кроме того, разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. В Ульяновской области заниматься физкультурой разрешено лишь на дистанции не менее пяти метров. Жители республики Марий Эл смогут посещать религиозные организации, правда, при этом им нужно будет носить маску. Посещать храмы РПЦ разрешили и жителям Подмосковья. Богослужения церкви и храмы будут проводить на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм.

++ 00.50 ++

В понедельник в России открываются санатории, которые начнут принимать туристов после двухмесячного перерыва. Главное требование для туристов – справка об отсутствии коронавируса, полученная не позднее, чем за 48 часов до заезда.

В Москве открываются непродовольственные магазины

++ 00.15 ++

С понедельника, 1 июня, москвичи смогут гулять три раза в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. График прогулок для жителей домов опубликован в интернете. На улице необходимо носить маски. Также с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины, которые были закрыты с 28 марта.

++ 00.05 ++

В Москве за сутки от коронавируса умерли 76 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Таким образом, от последствий заболевания COVID-19 в российской столице скончались 2553 человека. Всего за сутки было выявлено более 2 тысяч заражения SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometers, в России коронавирусом инфицированы более 405 тысяч человек.

Хроника пандемии 31 мая>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к концу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,9 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,5 млн человек, свыше 360 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К концу мая число инфицированных превысило 182 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,4 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к концу мая превысило 387 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к концу мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К концу мая в Иране зарегистрировано более 146 тысяч заболевших и более 7,6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

