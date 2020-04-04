Хроника пандемии: в Нью-Йорк вводят военных

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 205 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 1,2 млн человек, от последствий заболевания скончались свыше 64 тысяч, выздоровели более 246 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1400 человек. DW следит за развитием событий 5 апреля (время московское).

++00.25++

Королева Великобритании Елизавета II сегодня обратится к нации в связи с ростом числа смертей от коронавируса. За все время ее правления с 1952 года это будет лишь четвертое внеочередное обращение. Оно уже записано и будет транслироваться сегодня в 20 часов. В последние дни в Великобритании резко выросло число смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 708 человек, это на сорок процентов больше, чем днем ранее.

++00.05++

Для борьбы с распространением коронавируса американские власти намерены направить в штаты тысячи военных. В Нью-Йорк будет введена 1 тысяча военнослужащих, включая военных врачей и медсестер, заявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге.

Хроника событий 4 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

Смотрите также:

Новый коронавирус из Китая Симптомы коронавируса Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус под микроскопом Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

Новый коронавирус из Китая Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

Новый коронавирус из Китая Респираторные маски и датчики температуры тела Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

Новый коронавирус из Китая Опустевшие улицы Уханя Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

Новый коронавирус из Китая Экстренная постройка новой больницы в Ухане Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

Новый коронавирус из Китая Последствия для экономики Китая По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус за пределами Китая Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

Новый коронавирус из Китая Эвакуация иностранных граждан из Уханя В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии. Автор: Елена Гункель

