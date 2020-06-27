Хроника пандемии: в немецком округе Гютерсло локдаун продлен на неделю

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 505 тысяч человек, выздоровели более 5,5 млн пациентов. Такие данные обнародовала международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 29 июня (время московское).

++18.30++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение "по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае", сообщается на сайте главы государства. После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей. В частности, "несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах", и крупным очагом заболевания стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зафиксировано 1222 случая заражения.

В немецком Гютерсло локдаун продлен на неделю

++17.30++

В немецком округе Гютерсло, где произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате Tönnies, действие локдауна продлено на одну неделю. Об этом сообщил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet). В то же время в соседнем округе Варендорф ужесточение карантинных мер отменено. Локдаун был введен в Гютерсло и Варендорфе 23 июня, в его рамках запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закрыты кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии.

Жители округа Гютерсло проходят тесты на коронавирус в самолетном ангаре

20 июня мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере Гютерсло был временно закрыт из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена у более 1500 сотрудников. В одном из районов, где проживают многие инфицированные работники, введен режим самоизоляции.

++16.30++

Испытания вакцины от коронавируса, которые российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, проходят успешно. Как сообщает газета ВС РФ "Красная Звезда", у второй группы добровольцев, которым препарат был введен 23 июня, отличное самочувствие. Через две недели испытуемым будет введен второй компонент вакцины. Клинические испытания планируется завершить до конца июля.

++15.30++

Школы в России возобновят работу в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24". "Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет", - пояснил Кравцов.

++14.30++

Паб в Ирландии

В Ирландии с 29 июня - после 15-недельной паузы из-за пандемии - снова заработали пабы. В них, однако, действуют строгие правила. Так, гости должны сидеть исключительно за столами, им разрешено находиться в заведении не более 105 минут. Кроме того, в ходе нового этапа ослабления ограничений в стране открылись рестораны и отели. Разрешено вновь посещать церкви, парикмахерские, кинотеатры и музеи. Наконец, снимаются все внутренние ограничения на поездки.

Китай начинает тестировать вакцину на военных

++14.00++

Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics сообщила, что получила одобрение властей на начало испытания своей вакцины против вируса нового типа на военных. Вакцина была разработана совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук КНР.

++13.30++

Флагманский авиаперевозчик Lufthansa и компания - оператор Франкфуртского аэропорта Fraport предлагают пассажирам в этой воздушной гавани сделать экспресс-тесты на вирус нового типа. Совместно с диагностической компанией Centogene они открыли специальный центр тестирования - первый подобный в Германии. Он призван облегчить возобновление международных поездок. Как ожидается, сотрудничество Fraport и Centogene продлится до 31 июля 2021 года.

Джонсон назвал пандемию "катастрофой" для Великобритании

++13.10++

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал пандемию коронавируса "катастрофой" для Великобритании. "Это стало полным кошмаром для страны, которая испытала глубокий шок", заявил премьер в интервью радиостанции Times Radio. По его словам, с учетом большого числа умерших и пострадавших от коронавируса правительство обязано будет "провести точную проверку и выяснить, что пошло не так". В то же время Джонсон считает, что "время для изучения ошибок еще не настало". По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве по состоянию на 29 июня зарегистрировано 312 653 случая заражения вирусом SARS-CoV-26, а от вызываемого им заболевания легких COVID-19 скончались 43 634 человека.

++12.30++

Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Пауза в связи с пандемией продолжалась с 23 марта. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство из них откроется к 15 июля, суммарные потери по итогам года составят 48 млрд рублей.

В Европе теряют доверие к США как к мировому лидеру

++12.00++

Более половины респондентов в Германии (65 проц), Франции (68), Испании (64), Дании (71) и Португалии (70) на фоне пандемии коронавируса потеряли доверие к США как к мировому лидеру. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на опрос общественного мнения. Опрос проводился в апреле-мае среди жителей девяти европейских стран. Исследование было заказано Европейским советом по международным отношениям.

++11.30++

В британской Шотландии 29 июня в рамках смягчения ограничений открылись магазины, чья работа была отнесена властями к категории "непервостепенной важности". В соцсетях распространяются фотографии длинных очередей, которые выстроились, в частности, возле Primark - рителейлера модного бизнеса - в Эдинбурге. За порядком наблюдала полиция.

++11.00++

В России суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 6719. По официальным данным, этот показатель не превышает семь тысяч четвертый день подряд. По информации оперативного штаба, за последние сутки в России от СOVID-19 скончались 93 пациента и 4343 выздоровели. С начала пандемии выявлено 641 156 заболевших, умерли 9166.

Парламент Ирана пока не может возобновить очные сессии

++10.30++

Меджлис в Тегеране

Депутаты Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана отказываются ходить на заседания, опасаясь инфицирования коронавирусом. В этой связи дата возобновления очных сессий пока не назначена. По данным информагентств, SARS-CoV-2 выявлен у порядка 30 парламентариев. По подсчетам международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии в стране заразились 222 669 человек, скончались более 10 508.

++10.00++

ЕС к 30 июня подготовит список из 15 стран, безопасных для поездок с учетом развития ситуации вокруг COVID-19. Об этом уведомила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая. По ее словам, основой для формирования перечня послужат эпидемиологические критерии. Этим государствам будет рекомендовано придерживаться политики открытых границ.

Airbus анонсировал массовые увольнения

++09.30++

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухгодичного периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Об этом заявив генеральный директор компании Гийом Фори. Интервью с ним публикует газета Die Welt.

++09.00++

Австрия отозвала общее предупреждение для путешествующих, касающееся ситуации с вирусом нового типа в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (СРВ). Оно было введено из-за вспышки на мясокмбинате Tönnies. Теперь действие постановление распространяется только на округ Гютерсло, ставший эпицентром вспышки, сообщила австрийский министр туризма Элизабет Кестингер. В то же время те путешественники из указанного района, которые предъявят тест с отрицательными результатами, все же "смогут провести отпуск в Австрии", добавила она.

++08.30++

Южнокорейский порт Камчхон в городе Пусан, закрытый после вспышки коронавируса на российском рефрижераторном судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц - работников порта - не подтвердилось инфицирование вирусом нового типа. Об этом сообщил представитель судовладельца "Рефтрансфлот". SARS-CoV-2 ранее выявили у 16 членов экипажа, прибывшего в Пусан из Владивостока.

++07.50++

Берлин существенно увеличит число тестирований на вирусную инферкцию нового типа. Об этом заявил правящий бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер (Michael Müller) изданию Tagesspiegel. "С понедельник в Берлине сдать тест смогут работники всех детских садов без симптомов, данный подход мы целенаправленно распространим и на другие сферы", - отметил Мюллер. Для сдачи анализов необходимо обратиться в профильную службу, находящуюся в клинике Вирхов на улице Зеештрассе в Веддинге.

В Германии - свыше 260 новых случаев

++06.40++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 262 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 761 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8961.

Более 8 млн пекинцев сдали тест на коронавирус

++05.40++

Тестирование на коронавирус в Пекине

Почти 8,3 млн жителей Пекина уже сдали тест на коронавирус с 11 июня, когда SARS-CoV-2 был обнаружен на рыбном рынке китайской столицы, сообщает агентство Синьхуа. Ежедневно город проводит тестирование 458 тыс. образцов биоматериала жителей. За это время было выявлено 318 подтвержденных локальных случаев инфекции.

++04.40++

Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Ренхап. В настоящее время в стране действует первый уровень. Если его повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.

++03.40++

Власти штата Калифорния приняли решение о закрытии баров из-за ситуации с новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом написал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Соответствующее решение было принято следом за Техасом и Флоридой, где также наблюдается рост числа COVID-положительных анализов. Ньюсом уточнил, что питейные заведения будут закрыты в ряде округов, среди которых Лос-Анджелес. В других округах закрытие будет рекомендательным.

В Бразилии выявлено свыше 30 000 новых случаев заражения

++02.40++

В Бразилии за последние сутки выявили 30 476 новых случая заражения, 552 пациента с COVID-19 скончались, сообщает Минздрав. Всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода.

++01.40++

Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, число пациентов, чье состояние требует госпитализации, в настоящее время значительно ниже, что два месяца назад.Около половины новых случаев заболевания выявляется у американцев младше 35 лет, отметил вице-президент.

В Москве за сутки скончались 23 человека

++00.40++

Дезинфекция подземного перехода в Москве

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3738 до 3761. "В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

++ 00.00++

Президент Беларуси не исключает рукотворного характера пандемии коронавируса. "Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - заявил Александр Лукашенко, выступая перед активом Минской области.

Хроника пандемии 28 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

