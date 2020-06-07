Хроника пандемии: в немецких вузах требуют возврата к очному обучению

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 403 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн. DW следит за событиями понедельника, 8 июня (время московское).

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Американский фармацевтический концерн Gilead подал заявку на регистрацию в Евросоюзе препарата Remdesivir для лечения пациентов с Covid-19. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в понедельник сообщило о получении заявки и намерении в ближайшие недели выступить с заявлением. Оценка преимуществ и возможных рисков, связанных с применением препарата, будет произведена в более сжатые сроки, говорится в сообщении EMA. Gilead недавно получил в США разрешение на использование этого медикамента в критических случаях.

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Самолеты авиакомпании Austrian Airlines

Авиакомпания Austrian Airlines - дочернее предприятие немецкой Lufthansa – получит 600 миллионов евро на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц, 300 миллионов будет предоставлено в виде банковских кредитов под госгарантии, 150 миллионов будет внесено австрийским государством в уставной капитал компании, еще 150 миллионов выделит Lufthansa.

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Преподаватели немецких вузов требуют возврата к очному обучению. Открытое письмо с таким призывом подписали около 2000 университетских преподавателей. "Мы требуем перехода к постепенному и острожному обучению в стенах вузов. Что возможно в школах, должно быть возможно и в университетах", - говорится в письме. По словам одного из инициаторов письма, профессора Боннского университета Йоханнеса Лемана (Johannes F. Lehmann), для него остается загадкой, почему школы и детские сады открылись, а вузы - нет. "Утром я могу сходить в бассейн, после этого пообедать в ресторане, а университет в центре города остается закрытым. Это необъяснимо", - сказал Леман.

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Власти Берлина с 10 июня снимают временные ограничения на работу ресторанов, баров и кафе. В настоящее время они должны закрываться в 23.00. Соответствующее распоряжение издал берлинский Сенат, после того как владелец одного из ресторанов подал в Высший административный суд Берлина иск против ограничения. Теперь необходимость в рассмотрении этого иска отпала, сообщила медиакомпания RBB.

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Немецкий автомобильный концерн Porsche планирует ввести дополнительные рабочие смены по субботам, чтобы компенсировать потери от остановки производства, вызванной борьбой с распространением коронавируса. На головном заводе концерна в Штутгарте в нынешнем году появятся более 10 новых смен, чуть меньше - на заводе Porsche в Лейпциге. Там руководство планирует в августе перевести производство на трехсменный рабочий день вместо нынешней работы в две смены. Производство на заводах концерна было приостановлено на 6 недель и возобновлено в начале мая.

В Москве по-прежнему требуют носить маски и перчатки

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В Москве по-прежнему действует требование носить защитные маски и перчатки, несмотря на отмену с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Как и прежде, при посещении общественных мест в помещениях, а также при поездках на общественном транспорте и такси в Москве обязательно ношение масок и перчаток. Остается в силе и правило по ношению масок на улице.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об открытии границ РФ для выезда за рубеж определенных категорий граждан. "Мы вносим изменения в режим ограничений... Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу", - указал он. Кроме того, выезд будет разрешен россиянам, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

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В Ирландии открылись все магазины. Люди постепенно возвращаются на рабочие места. На работу разрешено выйти тем, кто на своем рабочем месте может сохранять социальную дистанцию. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

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На шахте в Польше

Массовое заражение коронавирусом шахтеров привело к тому, что власти Польши решили приостановить добычу угля на 12 шахтах. Об этом заявил вице-премьер страны Яцек Сасин. Предполагается, что горняки будут находиться в вынужденном отпуске с сохранением зарплаты три недели. К понедельнику свыше пяти тысяч шахтеров оказались инфицированными SARS-CoV-2.

Глава Роспатента пообещал лекарство от коронавируса к середине лета

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Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, это самый низкий показатель с 25 мая,

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В Дании в рамках ослабления ограничительных антиэпидемиологических мер с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.

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В московском метро

Глава Роспатента Григорий Ивлиев считает, что лекарство от коронавируса может появиться в России к середине лета. По теме COVID-19 за два месяца поступило более 90 патентных заявок заявил он.

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Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 2919 до 2970 человек. За сутки скончался 51 пациент, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В Бразилии за сутки скончалось 1382 человека

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Число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Бразилии увеличилось до 685 427, суточный прирост составил 12 581 случаев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные минздрава страны. Число умерших от последствий вируса и вызванной им пневмонии возросло на 1382 человека, достигнув 37 312.

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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 184 193 человек (прирост за сутки - 214 человек). Скончались 8674 пациента (+6). Выздоровели в общей сложности около 169 600 человек, из них около 400 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 5900 человек.

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В Новой Зеландии не осталось ни одного известного активного случая заболевания COVID-19. Об этом в понедельник заявили в Минздраве страны. Как отмечается в заявлении, у женщины из Окленда, считавшейся последним пациентом с активным протеканием заболевания, уже 48 часов не фиксируются симптомы болезни. По мнению медиков, она полностью излечилась.

Резкий рост заражений в Польше

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В Польше отмечен резкий рост заражений коронавирусом. В общей сложности в выходные дни было зарегистрировано 1151 новый случай инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в Варшаве. Большинство новых случаев связаны с угледобывающим предприятием Zofiowka, расположенным недалеко от границы Чехии. По данным Минздрава, почти две трети вновь инфицированных или работают в шахте или связаны с работающими там людьми.

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В материковом Китае за последние сутки зарегистрированы четыре новых случая активного протекания заболеваний вызванных коронавирусом, а также выявлены два бессимптомных больных. Все шесть новых случаев "импортированы", отмечается на официальном сайте Госкомздрава КНР.

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Министерство здравоохранения Чили скорректировало число погибших от COVID-19 в сторону увеличения. Как отметили в ведомстве, в статистику должны быть дополнительно включены 653 умерших пациента. Таким образом, согласно новым официальным данным, число жертв легочного заболевания в этой латиноамериканской стране составило 2290 человек, из них 96 - за последние сутки. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 134 150.

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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене из-за пандемии коронавируса летнего чемпионата мира по биатлону. Он должен был пройти в немецком Рупольдинге 19-23 августа. Кроме того, принято решение о переносе с сентября на ноябрь конгресса IBU, который должен пройти в Праге.

Коронавирус диагностирован у главного раввина России

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У главного раввина России Берл Лазара диагностирован коронавирус. Как заявили журналистам в Федерации еврейских общин России, он находится под наблюдением врачей. Состояние раввина не вызывает особых опасений.

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В США число вновь инфицированных коронавирусом превысило показатели, зафиксированные в середине мая. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за минувшие сутки зарегистрировано 29 214 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Количество вновь заразившихся растет: в субботу - 29 034 случая, в пятницу - 20 555, четверг - 14 676 случаев. По данным ресурса Worldometer, общее число заразившихся в США превысило 2 млн человек.

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В Великобритании около 500 предприятий из сферы туризма и гостиничного бизнеса намерены 8 июня поддержать в суде иск авиакомпаний с требованием отменить новые карантинные требования, вступающие в силу в стране в этот день. Согласно им практически все въезжающие в страну путешественники, независимо от их гражданства, после пересечения границы будут обязаны провести две недели на карантине. Кроме того, они должны будут сообщить на границе свой адрес и контактные данные. За нарушение карантина грозят высокие штрафы.

Активисты инициативы Quash Quarantine ("Отменить карантин") заявили на страницах газеты Telegraph 7 июня, что считают новые меры "поспешными и невыполнимыми". "В этой не поддающейся выполнению, плохо продуманной и экономически вредной политике правительства больше дырок, чем в решете", - цитирует издание заместителя руководителя инициативы Пола Чарльза.

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После примерно трех месяцев, в течение которых в Нью-Йорке действовали ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, в городе начинается первая из четырех двухнедельных фаз ослабления карантинных мер. В частности, возобновятся строительные работы, некоторые магазины смогут продавать свои товары на улице. Предполагается, что во время четвертой фазы откроются театры и музеи.

Многомиллионный мегаполис стал последним городом в штате Нью-Йорк, где были выполнены все семь условий для постепенного снятия ограничений: например, имеется достаточное количество свободных больничных коек. Если число заражений пойдет вверх, ограничительные меры могут ввести вновь. По данным ученых из Университета Джонса Хопкинса, в штате Нью-Йорк с населением около 19 миллионов человек почти 400 000 жителей заразились коронавирусом, более 30 000 из них скончались от последствий COVID-19. Примерно две трети заразившихся приходится на город Нью-Йорк.

Хроника пандемии 7 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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