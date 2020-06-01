Хроника пандемии: в начале июля в Австрии откроется сезон "Формулы-1"

Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжается. По данным международной группы волонтеров Worldometer, им заразились более 6,3 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 377 тысяч человек, выздоровели - более 2,9 млн. DW следит за событиями вторника, 2 июня (время московское).

Рекордный показатель неполной занятости в Германии

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По подсчетам мюнхенского Института экономических исследований ifo, в мае в Германии вынужденно работали по сокращенному графику 7,3 миллиона человек. "Этот показатель ее никогда не был столь высок", - заявил эксперт ifo по рынку труда Себастьян Линк (Sebastian Link). По его словам, предыдущий пик вынужденной неполной занятости пришелся на май 2009 года, тогда эта цифра составляла чуть менее 1,5 миллиона человек.

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В Австрии в мае было зарегистрировано 517,2 тысячи безработных – на 50,7 процента больше, чем в том же месяце 2019 года, сообщила министр труда, семьи и молодежи Кристине Ашбахер. Доля безработных в стране возросла до 11,5 процента. Наиболее пострадавшими при этом являются туристическая и строительная отрасли Австрии.

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Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония. Ученый находится в стабильном состоянии, сообила пресс-служба вуза. В Сеченовском университете находится один из крупнейших в России коронавирусных стационаров, он рассчитан на 2000 коек. В последние месяцы Глыбочко проводил консилиумы, совершал обходы и вел клинические консультации, указывается далее.

В России откроются кинотеатры и музеи

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В России возможно открытие кинотеатров и музеев уже в середине июля, сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что театры и концертные залы должны открыться на последнем этапе снятия ограничений. "Планируется, что осенью порадуют новыми постановками", - добавил он.

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В Тюрингии завершил работу кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр этой федеральной земли Бодо Рамелов (Bodo Ramelow). В свою очередь глава тюрингского МВД Георг Майер (Georg Maier) указал, что полномочия по отслеживанию эпидемиологической ситуации и принятию необходимых мер переходят к министерству здравоохранения Тюрингии. "Пандемия еще не завершилась", - напомнил он.

В Италии запущено мобильное приложение против коронавируса

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Италия запустила специальное мобильное приложение для отслеживания контактов с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2. Базирующийся на технологии Bluetooth сервис Immuni может быть скачан на смартфоны, сообщило министерство здравоохранения в Риме. На первом этапе оно будет работать только в четырех из 20 областей Италии - Абруццо, Апулии, Лигурии и Марке. Позже планируется подключить и другие регионы. Приложение Immuni будет скачиваться на добровольной основе.

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В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом распространения нового коронавируса, проведено тестирование почти десяти миллионов жителей. При этом выявлены 300 бессимптомных случаев заражения, сообщили китайские СМИ. По словам экспертов, доля инфицированных без симптомов заболевания "крайне незначительна". Не выявлены и случаи заражения бессимптомными носителями других людей. Тестирование проходило с середины мая на протяжении двух недель.

В Австрии стартует сезон "Формулы-1"

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В июле стартует чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", отложенный из-за пандемии. 5 и 12 июля состоятся гонки на трассе Red Bull Ring в австрийском Шпильберге, сообщили организаторы. Кроме того, на 19 июля запланирован старт в Будапеште, в августе пройдут соревнования в британском Силверстоне, Барселоне и бельгийском Спа, а в начале сентябре - в итальянской Монце, сообщили организаторы. Гонщики и персонал "Формулы-1" перед стартами будут сдавать тесты на коронавирус, команды разместят в отдельных отелях, а количество персонала сократят до минимума. Будут приняты и другие необходимые меры против коронавируса. Первоначально сезон должен был начаться в марте в Мельбурне.

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Знаменитый нью-йоркский театр Metropolitan Opera отменил все постановки до конца 2020 года. Репертуар на новый сезон будет усеченным, а сам сезон начнется не в сентябре, а 31 декабря. На 2021 год перенесены и все премьеры. "Из-за невероятных организационных проблем у нас, к сожалению, не остается иного выбора, - заявил генеральный директор театра Питер Гелб. - Здоровье и безопасность наших сотрудников и зрителей является для нас высшим приоритетом… Открытие сезона в сентябре - пока действуют правила соблюдения дистанции - не представляется возможным".

Почти 9 тысяч новых случаев в России

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Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8863 случая заражения, скончались за сутки - 182 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 423 741 случаев заражения, 5037 умерших и 186 985 выписанных. То есть общее количество активных случаев в стране составляет 231 719.

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Пустая площадь Азнавура в Ереване

В Армении за сутки выявили коронавирусную инфекцию у 517 человек. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 10 009. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 20 пациентов, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом достигло 214 человек. Из них 158 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 56 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении. Выздоровели 3427 человек (+25 за сутки). В Армении до 13 июня действует режим ЧП.

В Россию вакцину испытают на военных

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В России вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах. "Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - цитирует "Интерфакс" имеющееся в распоряжении агентства заявление Минобороны. В разработке вакцины участвовал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, на его базе будут проходит клинические испытания, которые начнутся в ближайшие дни и по плану будут завершены до конца июля.

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Тедрос Аданом Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного использования антибиотических препаратов во время пандемии нового коронавируса. Активное применение антибиотиков приводит к усилению резистентности бактерий и, соответственно, к увеличению смертности от иных инфекционных заболеваний, заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Суточный прирост в Германии составил чуть более 200 человек

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 213 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 028 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 11 человек, общее число летальных исходов выросло до 8522. Выздоровели в общей сложности около 166 400 человек, из них около 600 за последние сутки. Число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 7000 человек. Статистика по федеральным землям - по ссылке.

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Пляж на острове Рюген в Балтийском море в Мекленбурге - Передней Померании

В Германии растет число расследований предполагаемых случаев мошенничества с получением единовременной государственной помощи в связи с локдауном. В конце мая по всей стране проводились расследования 2200 случаев по подозрению в мошенничестве с целью получения субсидии, отмывании денег, подделке документов, а также в незаконном получении данных, сообщило агентство dpa со ссылкой на органы юстиции в федеральных землях. Только в одном Берлине, по данным прокуратуры, ежедневно инициируют около 40 новых расследований.

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Во Франции снимают часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Со вторника граждане могут совершать поездки по всей стране. До сих пор разрешено было ездить в радиусе 100 километров от места жительства. Во вторник также откроются рестораны, бары и кафе. В Париже и его округе откроются парки. За время эпидемии во Франции умерло более 28 800 человек.

Авиапассажирам рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию 1 метр

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) в целях борьбы с пандемией коронавируса рекомендует соблюдать на борту дистанцию в один метр между пассажирами, носить защитные маски и измерять температуру тела. Соответствующие рекомендации ICAO опубликовала в понедельник. Разработаны они совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной организацией воздушного транспорта (IATA).

Согласно ICAO, авиапассажиры по прибытию в аэропорт должны иметь при себе справку о состоянии здоровья, там им должны замерять температуру. По окончании полета им снова должны замерять температуру. Организация также рекомендует по возможности избегать физического контакта, например, во время процедуры контроля безопасности, а также использовать электронные, а не бумажные билеты. ICAO советует пассажирам носить защитные маски во время пребывания в аэропорту и в течение всего полета. На борту пассажиры должны как можно меньше покидать свое место, следует избегать образования очередей в туалет. Рекомендации ICAO не являются обязательными.

Политики и ученые призывают к проведению саммита G20

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Бывшие высокопоставленные политики, а также эксперты в области здравоохранения и ученые призвали лидеров крупнейших стран мира к скорейшему проведению саммита "большой двадцатки". Пандемия приводит к обнищанию миллионов людей, говорится в письме, которое подписали 225 человек. Среди них - бывший глава МИД Германии Йошка Фишер, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, бывшие британские премьеры Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мэйджор, экс-генсек ООН Пан Ги Мун. Подписанты призывают мировых лидеров списать долги беднейшим странам, оказать финансовую помощь государствам со слабой системой здравоохранения, а также финансировать создание и распространение вакцины от коронавируса.

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Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 11 598 и достигло 526 447 человек, сообщило министерство здравоохранения в понедельник вечером. От последствий заражения вирусом скончались за сутки 623 человека. Всего за время эпидемии в Бразилии умерло 29 937 человек.

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В немецком городе Гёттинген выявлены по меньшей мере 68 новых случаев заражения коронавирусом среди людей, справлявших праздники в семейном кругу. Ожидаются результаты еще ряда тестов. Один инфицированный находится в больнице.

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Граждане Чехии смогут с 15 июня вновь путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус по прибытии. Об этом написал в Twitter чешский министр здравоохранения Адам Войтех. В список наиболее эпидемиологически безопасных государств, по версии властей Чехии, попали Германия, Швейцария, Финляндия и страны Балтии.

Наиболее опасными с точки зрения коронавируса среди европейских стран признаны Великобритания и Швеция - по возвращении из этих государств по-прежнему необходимо будет сдать тест на SARS-CoV-2.

Хроника пандемии 1 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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