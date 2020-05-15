Хроника пандемии: в Московской области коронавирусом заразились 2 тысячи медиков

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 4,8 млн человек, его жертвами стали более 316 тысяч. Выздоровели более 1,8 млн пациентов. DW следит за событиями 18 мая.
В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, инфекцией заразились уже более 4,8 млн жителей планеты, ее жертвами стали более 316 тысяч. Преодолеть заболевание сумели более 1,8 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 18 мая (время московское).
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В Московской области коронавирусом заразились 9 процентов медиков, работающих с инфицированными SARS-CoV-2 - почти 2 тысячи из 22,5 тысячи врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, сообщила "Коммерсанту" региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова. В больницах Московской области работают около 280 старшекурсников медицинских колледжей, прошедшие необходимое обучение, а также врачи из других регионов и медики из Минобороны, указала она далее.
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За последние 24 часа в Мексике выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым официальный показатель инфицированных вырос до 49 219 человек. Число смертельных исходов за сутки увеличилось на 132 до 5 177, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. Вместе с тем власти Мексики предупреждают, что фактическое число заражений может быть в девять раз выше официальных показателей, поскольку многие зараженные не обращаются к врачам, не имеют симптомов либо получают неверные диагнозы.
Число смертей в Бразилии превысило 16 тысяч
++07.30++
Спустя два месяца после смерти первого пациента в Бразилии от коронавирусной инфекции число летальных исходов в этой стране превысило 16 тысяч, сообщило министерство здравоохранения в Бразилиа. Общее число инфицированных за последние сутки выросло почти на 8 тысяч до 241 тысячи.
++ 06.00 ++
В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 18 мая, достигло 174 697 человек. Суточный прирост составил 342 человека. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 21 человека - до 7935.
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Возбудитель COVID-19 впервые выявлен у представителей индейского народа ваорани в Эквадоре. Речь идет о 17-летней беременной женщине, сообщает министерство здравоохранения южноамериканской республики. Ее доставили в больницу в столице Кито.
Коронавирус привел к рецессии в Японии
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ВВП Японии снижается второй квартал подряд, следует из предварительных официальных данных, что позволяет говорить о рецессии. В первом квартале 2020-го этот показатель сократился на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (или на 0,9 процента по сравнению с предшествующим кварталом). Это обусловлено снижением частного потребления, капитальных расходов и объема экспорта в свете пандемии.
++ 03.00 ++
В Китае за последние сутки выявлено 7 новых заражений и ни одной смерти больного COVID-19. В 4 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
++ 02.30 ++
Коронавирус выявлен у 92 работников скотобойни в немецком городе Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд (земля Нижняя Саксония). Инфицированным и контактировавшим с ними лицам предписан карантин. Предприятие приостанавливает работу с 18 мая.
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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл увязал восстановление экономики страны с появлением вакцины против возбудителя COVID-19. Полное восстановление экономики страны может растянуться до конца 2021 года, допустил он.
Эстония до 7 июня не будет возобновлять авиасообщение с 7 странами
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Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас распорядился внести Россию и Беларусь в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, с которыми Таллин пока не будет возобновлять авиасообщение. В перечне также находятся Бельгия, Великобритания, Дания, Турция и Швеция. Ограничения будут действовать с 18 мая до 7 июня (для авиасообщения с Минском - с 24 мая).
++ 01.20 ++
Советник президента США по торговле Питер Наварро обрушился с критикой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Агентство Минздрава Соединенных Штатов "бросило страну на произвол судьбы" в вопросе тестирования, заявил он в интервью телекомпании NBC. Тестовые наборы, разработанные CDC, оказались подвержены ошибкам, что "отбросило нас назад", отметил Наварро.
++ 01.00 ++
Власти Индии продлили карантинный режим до 31 мая, сообщило министерство внутренних дел. Ограничения на перемещение касаются 1,3 млрд человек и действуют с конца марта. В стране зафиксированы более 95 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 3000 человек c COVID-19 скончались.
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В общежитии для беженцев в немецком городе Санкт-Августин в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия выявлено 70 заражений вирусом SARS-CoV-2. Анализы сдали 300 человек. Тесты 60 жильцов показали отрицательный результат, они отправлены в другие общежития. Результаты остальных пока не готовы. Проживающим предписано соблюдать карантин.
США отправили в Россию аппараты ИВЛ и оборудование для тестов
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США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и оборудование для тестов на коронавирус, заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью изданию Washington Examiner. Мы рады, "что можем попытаться помочь" российской стороне преодолеть кризис, вызванный вирусом, подчеркнул глава Госдепартамента.
++ 00.00 ++
В Москве за последние сутки скончались 77 больных с коронавирусом SARS-CoV-2. Это наибольший суточный прирост с момента проникновения инфекции в российскую столицу. Таким образом, количество умерших от возбудителя COVID-19 в Москве достигло 1580 человек.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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