 Хроника пандемии: в Москве умерли еще 50 больных с коронавирусом | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Москве умерли еще 50 больных с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,8 млн человек, свыше 430 тысяч скончались. Выздоровели более 4 млн человек. DW следит за событиями воскресенья, 14 июня.

Врач в защитной одежде в московской клинике

Врач в московской клинике

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус выявлен у более 7,8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 430 тысяч человек, выздоровели - более 4 млн. DW следит за событиями воскресенья, 14 июня (время московское).

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Полиция Германии за время действия пограничного контроля, обусловленного распространением вируса, не впустила в страну около 196 000 человек, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Bild am Sonntag. Он похвалил стражей порядка за их "осмотрительное поведение в этой исключительной ситуации". Германия с 15 июня отменит пограничный контроль со Швейцарией, Францией, Австрией и Данией.

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Министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич покинул свой пост. Его должность займет доктор Оскар Энрике Парис, сообщил президент Себастьян Пиньера. Ранее ряд политиков и экспертов критиковали министра за слишком позднее введение ограничительных мер и неоднократные изменения в ведении статистики. В южноамериканской республике выявлено 167 355 заражений, 3101 человек с COVID-19 скончались.

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В Москве за сутки 13 июня скончались еще 50 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего в российской столице зафиксирована 3281 смерть среди больных COVID-19. По официальным данным, с начала эпидемии в Москве подтверждено почти 204,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 119 тысяч человек. В России общее число выявленных инфицированных за весь период наблюдения составляет 520 129 человек, но активных случаев - 238 659.

Хроника пандемии 13 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 12 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

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    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

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    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

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    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 12 июня число инфицированных превысило 186 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

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    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

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    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к 12 июня превысило 510 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 12 июня коронавирус диагностирован более чем у 18 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 12 июня в Иране зарегистрировано более 180 тысяч заболевших и более 8,5 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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