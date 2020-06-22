 Хроника пандемии: в Москве отменяется большинство ограничений | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Хроника пандемии: в Москве отменяется большинство ограничений

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, свыше 473 тысяч умерли. Выздоровели более 4,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 июня.

Люди прогуливаются на ВДНХ в Москве

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 9,1 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 473 тысяч человек, выздоровели - более 4,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 23 июня (время московское).

++04.45++

Партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию, вечером в понедельник приняли решение посвятить начинающееся 1 июля председательство Германии в Совете Европейского Союза борьбе с пандемией коронавируса. Германия, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет "прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной", говорится в итоговом документе, принятом правящими в ФРГ ХДС, ХСС и СДПГ.

++02.45++

В Москве во вторник отменяется большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Так, возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Москвичи снова могут пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках. Рестораны, кафе, бары могут обслуживать посетителей во внутренних помещениях. С 16 июня им разрешили принимать гостей на летних верандах.

++01.15++

Нынешним летом число безработных в Германии впервые за последние 10 лет может превысить отметку в 3 миллиона человек. Рост безработицы вызван пандемией коронавируса, сообщил глава Федерального агентства по труду Детлеф Шееле (Detlef Scheele) в интервью газете Süddeutschen Zeitung, которое будет опубликовано во вторник. Шееле выразил надежду, что осенью ситуация на рынке труда начнет улучшаться, когда подействует ослабление ограничений в туристической отрасли и ресторанном бизнесе, а также заработает программа поддержки экономики, принятая федеральным правительством.

++00.45++

В Бразилии за сутки выявлена 21 432 новых случая заражения коронавирусом. От последствий заражения SARS-CoV-2 за прошедшие 24 часа умерли 654 человека. С начала эпидемии в стране инфицированы более 1,1 миллиона человек, скончались 51 271 человек.

++00.10++

Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Коронавирусом заразились еще два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, участвовавшие в организации первого массового митинга президента США со своими сторонниками. Мероприятие прошло 20 июня в городе Талса в штате Оклахома, в нем участвовали несколько тысяч человек. По словам официального представителя штаба, оба сотрудника находились на митинге в Талсе, при этом все время носили защитные маски. В ходе тестов перед началом митинга коронавирус был выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Хроника пандемии 22 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:56

Как живут в индийской тюрьме во время коронавируса

  • Скамейка

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Любовь на расстоянии

    Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

  • Плюшевые мишки за столом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Мишки за столом

    Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

  • Фото английской королевы

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В обществе королевы

    В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

  • Королева Нидерландов

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Максимальная шляпка Максимы

    Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

  • Драматический театр Berliner Ensemble

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Прореженный зрительный зал

    Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

  • Круги на газоне

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В своем круге

    Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

  • Собака с елизаветинским воротником

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Собака с елизаветинским воротником

    И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

  • Пышные юбки

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Пышные юбки

    Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

  • Маска с клювом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Клюв держит на расстоянии

    Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса.

    Автор: Инга Ваннер


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Corona-App: что немцы думают о приложении против COVID-19  

Почему статистика по коронавирусу в РФ вызывает вопросы  

Также по теме

Niederlande Coronavirus

Хроника пандемии: в Нидерландах впервые с марта нет новых смертей среди больных COVID-19 22.06.2020

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 9 млн человек, свыше 471 тысячи умерли. Выздоровели более 4,8 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 июня.

Deutschland Verl | Tönnies | Corona-Ausbruch

Хроника пандемии: локальные вспышки в Германии привели к скачку индекса заражаемости 21.06.2020

С начала пандемии коронавирусом заразились более 8,9 млн человек в мире, свыше 467 тысяч умерли. Побороли вирус более 4,7 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 июня.

Coronavirus Cottbus - Musiker musizieren für Krankenhauspatienten

Хроника пандемии: власти ФРГ выделили миллиард евро на поддержку культуры 17.06.2020

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились свыше 8,2 млн человек, почти 445 тысяч умерли. Выздоровели более 4,2 млн человек. DW следит за событиями среды, 17 июня.

Реклама

Самые читаемые

Беспорядки в Штутгарте: какова роль наркотиков, мигрантов и политики?  

Семья убитого в Берлине чеченца просит предоставить им защиту  

Хроника пандемии: локальные вспышки в Германии привели к скачку индекса заражаемости  