Хроника пандемии: в Москве отменяется большинство ограничений

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 9,1 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 473 тысяч человек, выздоровели - более 4,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 23 июня (время московское).

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Партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию, вечером в понедельник приняли решение посвятить начинающееся 1 июля председательство Германии в Совете Европейского Союза борьбе с пандемией коронавируса. Германия, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет "прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной", говорится в итоговом документе, принятом правящими в ФРГ ХДС, ХСС и СДПГ.

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В Москве во вторник отменяется большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Так, возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Москвичи снова могут пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках. Рестораны, кафе, бары могут обслуживать посетителей во внутренних помещениях. С 16 июня им разрешили принимать гостей на летних верандах.

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Нынешним летом число безработных в Германии впервые за последние 10 лет может превысить отметку в 3 миллиона человек. Рост безработицы вызван пандемией коронавируса, сообщил глава Федерального агентства по труду Детлеф Шееле (Detlef Scheele) в интервью газете Süddeutschen Zeitung, которое будет опубликовано во вторник. Шееле выразил надежду, что осенью ситуация на рынке труда начнет улучшаться, когда подействует ослабление ограничений в туристической отрасли и ресторанном бизнесе, а также заработает программа поддержки экономики, принятая федеральным правительством.

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В Бразилии за сутки выявлена 21 432 новых случая заражения коронавирусом. От последствий заражения SARS-CoV-2 за прошедшие 24 часа умерли 654 человека. С начала эпидемии в стране инфицированы более 1,1 миллиона человек, скончались 51 271 человек.

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Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Коронавирусом заразились еще два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, участвовавшие в организации первого массового митинга президента США со своими сторонниками. Мероприятие прошло 20 июня в городе Талса в штате Оклахома, в нем участвовали несколько тысяч человек. По словам официального представителя штаба, оба сотрудника находились на митинге в Талсе, при этом все время носили защитные маски. В ходе тестов перед началом митинга коронавирус был выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Хроника пандемии 22 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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