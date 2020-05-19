 Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 76 человек | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 76 человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,5 млн жителей планеты, свыше 346 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,3 млн человек. DW следит за событиями 26 мая.

Москва: дезинфекция улиц

Москва: дезинфекция улиц

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,5 млн человек, указано на сайте международной группы волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 346 тысяч человек, выздоровели более 2,3 млн. DW следит за событиями вторника, 26 мая.

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Страны Евросоюза согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка (EIB) для предприятий в свете кризиса, вызванного влияниемк оронавируса  на экономику. Программа объемом 200 млрд евро нацелена прежде всего на поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается, что руководство EIB официально одобрит ее 26 мая. Помимо кредитов EIB, до 240 млрд евро в рамках  Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии.

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В Великобритании автосалоны и рынки под открытым небом смогут вновь открыться 1 июня, заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон. Магазины электроники, одежды, обуви, а также книжные магазины, ателье и иные предприятия розничной торговли смогут принять покупателей с 15 июня.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2034 до 2110, скончались еще 76 человек, сообщили в  оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник. По последним данным, в российской столице выявлено 166 473 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 53 586 пациентов.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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