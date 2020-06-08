 Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 53 человека | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 53 человека

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились около 7,4 млн человек, свыше 418 тысяч скончались. Выздоровели более 3,7 млн человек. DW следит за событиями четверга, 11 июня.

Люди на эскалаторе московского метро

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились около 7,4 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 418 тысяч человек, выздоровели - более 3,7 млн. DW следит за событиями четверга, 11 июня (время московское).

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В Соединенных Штатах спустя две недели после начала массовых протестов против расизма не зафиксирован рост числа заражений новым коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox вице-президент США Майк Пенс. По его словам, это объясняется тем, что многие протестующие во время протестов были в масках, а также старались соблюдать социальную дистанцию. В числе причин Пенс также назвал солнечный свет, влажность и жару.

В Москве за сутки скончались 53 человека

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В одном из московских магазинов

В одном из московских магазинов

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Москве за сутки увеличилось с 3085 до 3138, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено почти 200 000 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 113 500 человек.

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В Бразилии за сутки зарегистрировано 32 913 новых случаев инфицирования новым коронавирусом и 1274 скончавшихся от COVID-19. Общее число выявленных случаев с начала эпидемии в Бразилии составило 772 416 человек, скончались 39 680.

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Первый зарегистрированный в России препарат от коронавируса "Авифавир" начнут поставлять в российские больницы в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом.
29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и был включен в методические рекомендации министерства для лечения последствий коронавирусной инфекции.

Общее число выявленных заражений в США за все время эпидемии превысило 2 млн

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Президент США Дональд Трамп в защитной пластиковой маске

Согласно порталу Worldometer, общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Однако, по данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 1 миллион 990 тысяч 112 случаев. Это самый высокий показатель в мире. Скончались от последствий COVID-19 в США более 112 тысяч, около 525 тысяч человек считаются выздоровевшими.

Между тем по числу зарегистрированных заражений из расчета на 1 миллион населения Соединенные Штаты находятся на 11-месте - 6223 случаев, лишь на три позиции опережая Беларусь (5404).

Хроника пандемии 10 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

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    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 8 июня число инфицированных превысило 185 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,6 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

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    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

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    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к 8 июня превысило 476 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

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    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 8 июня коронавирус диагностирован более чем у 17 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

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  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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Ссылки в интернете

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

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