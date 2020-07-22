Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 14 человек

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 613 тысяч человек, выздоровели свыше 8,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 23 июля (время московское).

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4350 до 4364, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом. За сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. По данным на утро среды, в российской столице выявлено 235 363 случая заражения COVID-19, 172 939 человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 22 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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