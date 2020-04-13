Хроника пандемии: в Москве впервые оштрафовали за нарушение карантина

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 119 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 14 апреля (время московское).

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В Москве суд впервые оштрафовал москвича, нарушившего режим карантина. "Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, мужчина, который проживал в одном жилом помещении с больным новой коронавирусной инфекцией, покинул жилое помещение и вышел в супермаркет. При этом он обязан был находиться дома на карантине в течение срока болезни лица, проживающего с ним, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. В суде уточнили, что это первый выписанный судом штраф за нарушение ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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Дания направит в Италию, наиболее пострадавшую от коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и полевой госпиталь, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Уже на прошлой неделе в рамках программы ЕС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Италию отправились две команды врачей и младшего медперсонала - из Норвегии и Румынии. В производстве находятся первые 150 аппаратов ИВЛ, оплачиваемые из бюджета ЕС, - они будут немедленно направлены туда, где в них будет иметься наибольшая потребность.

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Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

МВФ объявил о списании долгов для 19 африканских стран, в их число входят, в частности, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Малави и Мозамбик. По словам директора фонда Кристалины Георгиевой, эта мера даст возможность "наиболее бедных и слабых государствах" в течение полугода направить финансовые средства на борьбу против COVID-19. Во многих африканских странах нет нормально функционирующей системы здравоохранения, не хватает врачей, практически нет палат интенсивной терапии.

Также аннулированы долги еще шести стран, в том числе Афганистана, Непала и Гаити.

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что федеральные и земельные власти Германии должны лишь постепенно и осторожно ослаблять ограничения общественной жизни, введенные в связи с SARS-CoV-2. По его словам, необходим баланс, при котором в любой момент можно гарантировать достаточное число коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом.

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Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал православных воздержаться от посещения храмов на Пасху. "А если приходите - то соблюдайте дистанцию", - обратился патриарший экзарх всея Беларуси к верующим. Митрополит подтвердил один случай заражения COVID-19 в Минске среди священнослужителей.

В Москве аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков

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В Москве будут аннулированы около 900 тысяч цифровых пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (написание фамилий с цифрами, некорректные номера паспортов, заполнения полей ИНН)", - сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Он предупредил, что, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане будут привлечены к административной ответственности. Лысенко призвал москвичей оформлять цифровые пропуска только в случае необходимости. "Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки, или "на всякий случай".

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, пик пандемии еще не достигнут. Как сообщила представительница ВОЗ, 90 процентов всех зарегистрированных случаев приходятся на европейские страны и США. В Европе наблюдается смешанная картина: в то время как в некоторых государствах распространение коронавируса идет на спад, в Великобритании и Турции число инфицированных по-прежнему растет. В Китае самая большая опасность видится в том, что теперь вирус завозится из-за границы. На вакцину можно рассчитывать не ранее, чем через год, полагают в ВОЗ.

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В Испании за последние сутки подтверждены 3045 новых случаев заражения - это самый низкий показатель почти за 4 недели. По информации министерства здравоохранения в Мадриде, общее число инфицированных в стране составляет 172 541 человек. За истекшие 24 часа скончались еще 567 пациентов (всего с начала эпидемии - 18 056).

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Британские власти предполагают, что число скончавшихся в стране от последствий заражения коронавирусом может примерно на 15 процентов превышать официальные данные. Как сообщила Национальная статистическая служба (ONS), в Англии и Уэльсе по состоянию на 3 апреля у 6235 человек в свидетельствах о смерти ее причиной указано легочное заболевание COVID-19 либо подозрение на него. Если учитывать эти данные, то число летальных исходов по причине вируса окажется на 15 процентов выше, чем то, которое называет Национальная служба здравоохранения (NHS). Кроме того, цифры NHS включают только данные смертей в больницах, не принимая во внимание, в частности, дома престарелых.

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Коронавирус выявлен у 34 сотрудников Большого театра, задействованных в организации концерта "Мы вместе", все они отстранены от работы и отправлены на карантин, сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин. Концерт "Мы вместе" в поддержку российских врачей и волонтеров прошел в пустом зале Большого театра 11 апреля. В нем участвовали Евгений Миронов, Константин Райкин, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие.

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В Беларуси зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции, из них госпитализированы 2444 человека. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Скончались 33 пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", сообщило министерство здравоохранения страны.

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В России зарегистрированы 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных в стране увеличилось до 21 102 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За истекшие сутки от COVID-19 скончались еще 22 человека: 13 - в Москве, пять - в Московской области, два - в Башкирии, по одному во Владимирской и Воронежской областях. С начала эпидемии в РФ всего умерли 170 человек, выздоровели 1694 человека.

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Власти Индии продлили до 3 мая карантинный режим - самый масштабный в мире. О продлении карантина сообщил в эфире национального телевидения премьер-министр страны Нарендра Моди. В Индии зафиксированы более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 300 человек скончались от COVID-19.



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Китай постепенно восстанавливает экспорт после обвала из-за коронавируса. Хотя в марте объем вывоза товаров из КНР вновь снизился - на 6,6 процента, показатели экспорта в минувшем месяце оказались почти втрое выше показателей в январе-феврале.



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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро вторника, зарегистрировано 125 098 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2082). 68 200 человек выздоровели. За 24 часа зарегистрировано 170 новых летальных случаев.

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В Австрии со вторника возобновляют работу небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

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В США число скончавшихся с коронавирусом за последние сутки вновь превысило отметку в 1500 человек. Всего в стране с начала вспышки зафиксировано свыше 23 500 летальных исходов среди больных COVID-19.

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В Китае за последние сутки выявлено 89 новых заражений и ни одной смерти больного COVID-19. В 86 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

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Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий освобождение около 90 000 заключенных из-за распространения в тюрьмах коронавируса. Политизаключенные останутся в тюрьме.

США готовят план по возвращению к нормальной жизни

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Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.

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США завершают работу над планом по возвращению страны к нормальной жизни, детали которого станут известны в ближайшие дни, заявил Дональд Трамп.

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Ежегодный фестиваль искусств во французском городе Авиньон, запланированный на 3-23 июля, отменен из-за коронавируса.

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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут из Италии 15 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в посольстве РФ в Риме.

В Москве скончались еще 13 человек

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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Обшее число летальных случаев в российской столице - 95.

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Песах в Иерусалиме

Израиль запретит для предотвращения распространения коронавируса на последние дни длящегося неделю праздника Песах с 14 до 16 апреля передвижение граждан между городами, жителям Иерусалима будет предписано не покидать пределы районов, в которых они проживают. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Власти Удмуртской республики граничат въезд в города региона тем, у кого нет регистрации по месту жительства в пределах этих населенных пунктов. В Глазове нововведения начнут действовать с 17 апреля, в остальных городах - с 20 апреля. Ограничение не коснется въезжающих для трудовых обязанностей, а также специализированных служб, сообщил глава региона Александр Бречалов. А все приезжающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут обязаны сообщать о своем приезде в Роспотребнадзор и соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Хроника событий 13 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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