Хроника пандемии: В Москве введут новые ограничения

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 468 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 21 тысячи, выздоровели почти 114 тысяч. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 26 марта (время московское).

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В Москве 26 марта должны официально объявить о новых ограничениях в связи с эпидемией. По словам мэра Сергея Собянина, должны закрыться все заведения общественного питания, торговые центры и парки аттракционов.

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Нью-йоркские СМИ сообщают, что в Манхэттене построены временные морги для сохранения тел погибших от последствий заражением коронавирусом. Издание Politico сообщает об опасениях городских властей, что на следующей неделе морги могут быть переполнены. Всего в Нью-Йорке от последствий заражения погибло уже 200 человек - больше, чем в других регионах США.

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Франция из-за эпидемии выводит своих солдат из Ирака. Это решение было принято после того, как международная коалиция, борющаяся с террористической группировкой "Исламское государство", приостановила обучающие программы иракской армии из-за распространения коронавируса. Около 200 французских военнослужащих в ближайшее время отправятся домой.

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Немецкий автоконцерн Volkswagen еще на неделю продлил приостановку производства в американском штате Теннесси. Заработная плата сотрудникам сохраняется в полном объеме. Завод планируют открыть 5 апреля.

Хроника событий 25 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

