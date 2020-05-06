Хроника пандемии: В мире - более 4 млн зараженных коронавирусом

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован у 4 млн человек, скончались свыше 277 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 9 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 277 тысяч, выздоровели более 1,4 млн человек. DW следит за развитием событий 9 мая (время московское).
++18.00++
В нескольких городах Германии прошли акции протеста против ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. В Штутгарте в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. По сообщению полицию, большинство участников соблюдали требуемую дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. В Берлине акция прошла перед зданием парламента, Рейхстагом. Число участников превысило максимально разрешенное (50), в связи с чем полиции пришлось делать предупреждения и проводить временные задержания для установления личности.
В Мюнхене на акцию вышли около 3 тысяч человек, при этом изначально было заявлено только 80 участников. Демонстранты в целом вели себя мирно, хотя не все из них соблюдил дистанцию и другие меры предосторожности, отмечает полиция.
++17.30++
Из-за новой вспышки коронавируса в Сеуле в срочном порядке закрыты клубы и бары, работа которых была возобновлена в конце апреля, пишет южнокорейское информагентство "Ренхап". По его информации, 8 мая в Южной Корее было зафиксировано 18 новых случаев заражения, при этом 17 из этих инфицированных общались с 29-летний молодым человеком, у которого коронавирус был выявлен ранее. Он посещал бары и клубы в Сеуле, где контактировал предположительно примерно с 1,5 тысячи людей.
Число зараженных в мире превысило 4 млн
++17.10++
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Это следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Согласно им, в 212 странах и территориях насчитывается более 4,04 млн зараженных.
++17.00++
Фарерские острова, принадлежащие Дании, официально объявили об отсутствии инфицированных коронавирусом. Первый случай заражения был выявлен на островах 3 марта, через девять дней власти ввели карантинные меры. 16 марта было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения (19), и спустя более трех недель, 8 апреля, началось постепенное смягчение карантина. Наконец, 8 мая было объявлено, что все заразившиеся коронавирусом выздоровели, а новых случаев заражения нет. На Фарерских островах проживают в общей сложности чуть менее 50 тысяч человек.
++16.00++
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем еженедельном подкасте обратилась к деятелям искусства, заверив их в поддержке в сложных условиях карантина. Меркель напомнила о программах, позволяющих сотрудникам сферы культуры, в частности, покрыть расходы на аренду, базовое материальное обеспечение, а также возместить гонорары за отмененные заказы. Канцлер заявила, что рассматриваются новые варианты поддержки, а земельные министерства культуры разработают планы по открытию театров, концертных залов, опер и других подобных заведений.
Вспышка коронавируса на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае
++15.00++
В Красноярском крае зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников золотодобывающего предприятия АО "Полюс-Красноярск", расположенного в Северо-Енисейском районе. Там подтверждено 89 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Речь идет о работниках Олимпиадинского ГОК, являющегося крупнейшим добывающим активом группы "Полюс-Красноярск", передает "Интерфакс". По данным агентства, результаты тестов пока предварительные, проводится повторное тестирование. В "Полюсе" сообщили, что работа горно-обогатительного комбината продолжается.
++14.00++
Правительство Великобритании планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, собирающихся посетить эту страну, сообщили сразу несколько британских СМИ со ссылкой на неназванные источники в авиакомпаниях. Об этом может быть официально объявлено 10 мая, когда премьер-министр Борис Джонсон представит план постепенного ослабления карантинных мер.
++13.00++
В Аргентине смягчаются карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса во второй половине марта. Исключение сделано только для столицы Буэнос-Айреса, где ограничения останутся в силе до 24 мая. В стране зарегистрировано всего более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 293 пациента скончались от последствий заболевания.
В России - почти 11 тысяч новых случаев заражения
++10.55++
Количество выявленных новых случаев заражения в России вновь превысило 10 тысяч в день. За минувшие сутки общее число зараженных увеличилось еще на 10 817. Всего с начала пандемии в РФ заразились уже почти 200 тысяч человек (198 676). От последствий вызываемой коронавирусной инфекцией пневмонии COVID-19 умерло за сутки 104 человека (всего с начала пандемии в России скончались 1827 пациентов). По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране излечились 31 916 пациентов, что на 5308 человек больше, чем днем ранее.
++10.30++
Суперзвезда мирового тенниса Роджер Федерер выделяет 1 млн долларов на помощь жителям Африки, пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. За счет пожертвования 64 тысяч человек в Намибии, ЮАР, Замбии, Зимбабве и Малави будут в течение двух месяцев обеспечены продуктами питания.
++09.40++
Китай готов предложить поддержку Северной Корее в борьбе против коронавирусной инфекции. Как сообщило китайское телевидение, глава Китая Си Цзиньпин сообщил об этом в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В письме отмечается обеспокоенность Си Цзиньпина ситуацией в КНДР и здоровьем ее народа.
Нюту Федермессер госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке
++09.30++
Учредителя российского благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. Врачи выявили у нее коронавирус. "Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", - написала Федермессер на своей странице в Facebook.
++08.10++
Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - медицинского регулятора США - Стивен Хан ушел на 14-дневный карантин, после того как стало известно, что он имел контакт с человеком, инфицированным коронавирусом. По сообщению FDA, взятый у доктора Хана тест на SARS-CoV-2 оказался негативным.
++08.00++
В материковом Китае за минувшие сутки были зарегистрированы один, ввезенный из-за рубежа, случай заражения коронавирусом, а также 15 случаев бессимптомного протекания заболевания внутри страны. Об этом на своем официальном сайте сообщил Госкомздрав КНР. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19. С начала пандемии в Китае зафиксированы 82 887 случаев заражения SARS-CoV-2, из них 1681 - ввезенный из-за границы. В больницах страны продолжают лечиться 208 человек, выздоровели более 78 тысяч пациентов. От последствий коронавирусной инфекции скончались 4633 человека.
++06:35++
Глава федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) добивается открытия границы Германии с Францией. "Локдаун заканчивается там 11 мая, это было бы хорошим моментом просигнализировать нашим соседям, что мы стремимся к общему европейскому ответу в борьбе с пандемией", - заявил Лашет в интервью газете Stuttgarter Zeitung. Лашет также требует от федерального правительства открытия границы с Австрией.
++05.15++
В Германии число новых заражений коронавирусом снова незначительно возросло, составив 1 251 случай (1 209 днем ранее), сообщил в субботу Институт имени Роберта Коха (RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний. По его данным, с начала эпидемии в стране инфицировано 168 551 человек. За сутки от COVID-19 умерли 147 человек, общее число смертельных случаев достигло 7 369.
++04.30++
В США за прошедшие сутки 28 974 человека заразились коронавирусом, сообщил вечером в пятницу представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Общее число инфицированных в стране достигло 1 248 040. Число смертельных случаев от последствий заражения вирусом SARS-CoV-2 за день увеличилось на 2180 и составило 75 477.
Сотрудники Google и Facebook будут работать из дома до конца года
++03.45++
Руководство американских интернет-концернов Google и Facebook разрешило сотрудникам по желанию работать из дома до конца нынешнего года. Как сообщил в пятницу генеральный директор Google Сундар Пичаи, часть сотрудников, физическое присутствие которых необходимо, с июля смогут начать работать в офисах компании, однако большинство продолжит работать из дома. Как сообщают американские СМИ, Facebook принял похожее решение. В настоящее время в Google по всему миру занято более 100 тысяч человек, в Facebook - около 45 тысяч.
++02.55++
В Бразилии число смертельных случаев от COVID-19 за последние сутки увеличилось на 751 и достигло 9 897, сообщило в пятницу министерство здравоохранения. Число новых заражений коронавирусом за один день выросло более чем на 10 тысяч до 145 328 случаев. Эксперты считают, что реальное число инфицированных людей в Бразилии значительно выше, поскольку на коронавирус тестируют только тяжело больных. Президент Бразилии Жаир Болсонару многократно говорил о "всемирной истерии" в связи с пандемией коронавируса, критиковал региональные власти за ограничительные меры, которые, по его словам, лишь вредят экономике, а также демонстративно нарушал правила социального дистанцирования, регулярно появляясь на улицах и массовых акциях.
++02.25++
Аукционный дом Sotheby’s 8 мая провел акцию по сбору средств для борьбы с пандемией коронавируса, на которой выручил 450 тысяч долларов США (410 тысяч евро). Участники аукциона могли приобрести лоты, в качестве которых предлагались виртуальные встречи и беседы со звездами шоу-бизнеса, известными политиками, актерами, спортсменами, деятелями искусства. Начальная ставка для каждого лота была 100 долларов. Больше всего средств - 137 тысяч долларов - принес лот с участием в записи песни совместно со Стингом. Другие участники акции приобрели возможность выпить кофе и пообщаться с Хиллари Клинтон или актером Сашей Барон Коэном. Средства получит благотворительная организация International Rescue Committee, оказывающая помощь беженцам.
++01.55++
Роспотребнадзор вечером в пятницу опубликовал на своем сайте рекомендации для российских регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Как говорится в документе, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". Сохранится также требование к социальной дистанции - не менее 1,5 метров, и рекомендация пользоваться личным, а не общественным транспортом.
Выход из режима самоизоляции в России будет проходить в три этапа. Ограничительные меры в отношении граждан и организаций будут сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Решать, на какой этап переходить и какие ограничения снимать, будут власти регионов по согласованию с санитарными врачами субъектов.
На первом этапе, следует из рекомендаций, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации". На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но при условии социального дистанцирования.
В Белом доме два сотрудника заразились коронавирусом
++01.15++
Сотрудница аппарата вице-президента США Майка Пенса заразилась коронавирусом. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Речь идет о пресс-секретаре Пенса Кэти Миллер, сообщила телекомпания CBS. Ранее она присутствовала на официальном мероприятии, в котором участвовали Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также многочисленные высокопоставленные сотрудники Белого дома, пишет AFP.
++00.50++
Два крупнейших города Испании Мадрид и Барселона, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, исключены из второго этапа по выходу из локдауна, который начнется в стране 11 мая. В Мадриде была зарегистрирована треть из 26 299 смертельных случаев от COVID-19 в стране. В большинстве регионов Испании с понедельника людям разрешается встречаться группами до 10 человек и совершать поездки по своему региону. Откроются небольшие магазины, а также рестораны и бары, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе и обеспечить им необходимую дистанцию друг от друга. В Испании с начала эпидемии выявлено 223 тысячи случаев заражения коронавирусом.
++00.20++
Власти Турции сократили с 31 до 24 число городов и провинций, в которых на выходных днях действует комендантский час, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Среди них Стамбул и Анкара. При этом, с 11 мая будет отменен ряд ограничений. В частности, снова откроются парикмахерские и торговые центры. По данным на вечер пятницы, в Турции выявлено 136 тысяч заразившихся коронавирусом, 3700 человек умерло.
++00.00++
Танзания получила из Мадагаскара партию так называемого "лекарства от коронавируса на травяной основе", сообщил пресс-секретарь правительства Хассан Абас. Правительство Мадагаскара в конце апреля представило микстуру с полынью Covid-Organics, которая якобы лечит заразившихся коронавирусом. О ее действенности нет никаких сведений, микстура не проходила клинического исследования и испытаний. Хотя ранее Всемирная организация здравоохранения неоднократно предостерегала от использования в борьбе с пандемией коронавируса непроверенных препаратов, ряд африканских стран заинтересовался "лекарством" из Мадагаскара, отмечает агентство AFP.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также:
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Потенциальные кандидаты рассказали DW, как собираются агитировать во время коронавируса и чего ожидают от избирательной кампании. (08.05.2020)
Эпидемиологические ограничения внесли серьезные изменения в план мероприятий, приуроченных в ФРГ к 75-й годовщине капитуляции нацистской Германии. Зато впервые 8 мая в Берлине был выходной. (08.05.2020)
В Грузии опасались, что после Пасхи в стране будет всплеск числа инфицированных коронавирусом. Церковь отказалась поддержать меры правительства, но власти нашли способ предотвратить массовое заражение прихожан. (06.05.2020)