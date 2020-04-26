Хроника пандемии: В Мехико предписали носить маски в общественных местах

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет почти 3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 206 тысяч, выздоровели около 875 тысяч человек. DW следит за развитием событий 27 апреля (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Германия должна найти "разумный баланс между амбициозными претензиями и реалистичными целями" во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Соответствующую уверенность он высказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Европейская интеграция должна усилиться в результате связанного с коронавирусом кризиса", - добавил министр. Мас предупредил, что следует быть готовым к тому, что ряд процедурных моментов будет во втором полугодии реализовываться "медленнее и труднее" из-за существующих ограничений. Ранее Хайко Мас высказывался более категорично, отмечая, что Берлин сделает борьбу с пандемией приоритетной задачей своего председательства.

Борис Джонсон вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит

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В результате продажи футболки легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны на благотворительном онлайн-аукционе удалось выручить 55 тысяч евро, которые пойдут на поддержку итальянского Неаполя в борьбе с пандемией коронавируса. Средства будут перечислены в фонд, основанный итальянскими футболистами и уроженцами Неаполя Чиро Феррарой и Фабио Каннаваро. Феррара получил футболку Марадоны в дар, когда они вместе выступали за "Наполи".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Как передал телеканал Sky News, c 27 апреля глава кабмина приступает к выполению своих обязанностей. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже заявил, что ожидает от премьера "открытой дискуссии" с общественностью по вопросу о стратегии выхода из локдауна. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 152 840 человек, умерли 20 732.

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Всем жителям Мехико с понедельника, 27 апреля, предписано носить маски в общественных местах. Об этом объявила на пресс-конференции мэр города Клаудия Шейнбаум. "Многие могут быть инфицированы, но не проявлять симптомов", - пояснила она. "Вот почему так важно, чтобы рот был прикрыт", - добавила глава города. По словам Шейнбаум, штрафы за нарушения не предусмотрены. Тем не менее она попросила выполнять рекомендации властей. Население мегаполиса превышает 9 млн человек, это - крупнейший испаноязычный город мира. В пределах агломерации Большого Мехико проживают более 21 млн человек. По официальным данным, в столице Мексики зафиксированы почти 14 тыс. инфицированных, свыше 1300 пациентов умерли. Правительство исходит из того, что на плато по заболеваемости удастся выйти в районе 8-10 мая. До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция.

Хроника событий 26 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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