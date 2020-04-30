Хроника пандемии: в китайской провинции Хубэй отменяют высший уровень угрозы

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,3 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 234 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 1 мая (время московское).

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Баку

Власти Азербайджана продлили до 31 мая специальный карантинный режим. "Такое решение было принято с учетом анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане из-за новой коронавирусной инфекции, превентивных мер, применяемых в других странах и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - сообщил оперативный штаб при кабинете министров в Баку.

Одновременно решено ослабить некоторые ограничения в ряде регионов с учетом скорости заражения и динамики выздоровления больных. В частности, с 4 мая в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и в Апшеронском районе возобновляется деятельность госструктур в определенном объеме. Кроме того, решено восстановить работу магазинов, салонов красоты и парикмахерских.

В провинции Хубэй снимают высший уровень угрозы

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Китайская провинция Хубэй, в конце 2019 года ставшая очагом коронавируса SARS-CoV-2, с субботы, 2 мая, понижает уровень угрозы с высшего до второго по степени опасности, сообщили региональные власти. В соответствии с этим будут ослаблены ограничения для жителей. Какие именно меры будут отменены, не сообщается.

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В Испании за последние 24 часа от вирусной пневмонии COVID-19 скончался 281 человек. Это немногим больше, чем днем ранее, но на протяжении последних недель число скончавшихся за сутки уменьшается. Общее число летальных исходов в этой стране превысило 24,8 тысячи. С начала вспышки коронавируса число выявленных заражений составило около 215,2 тысячи, при этом уже выздоровели 114,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде.

Amazon продлил режим удаленной работы до октября

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Американская корпорация Amazon продлил режим удаленной работы для своих сотрудников до октября. Все, кто имеет возможность исполнять свои обязанности из дома, могут это делать до 2 октября, заявил представитель компании, считающейся мировым лидером интернет-торговли. При этом не сообщается, какая доля сотрудников корпорации имеет возможность работать удаленно. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значительно возрос оборот Amazon.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) указал на важную роль культуры во время пандемии. "Искусство и культура, которыми мы можем насладиться вместе, - это не мелочи, от которых можно отказаться", - заявил он в речи по поводу "Европейского концерта" Берлинского филармонического оркестра. Искусство "необходимо для жизни", считает Штайнмайер.

Он также призвал к единству в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. "Только вместе мы сможем преодолеть трудности, которые затронули всех нас, - сегодня и в будущем", - сказал политик, призвав граждан помогать друг другу.

Вооруженные демонстранты ворвались в парламент Мичигана

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В пятницу, 1 мая, губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уайтмер подписала указ о продлении в штате режима чрезвычайного положения, вызванного пандемией COVID-19, до 28 мая.

Днем ранее, 30 апреля, сотни людей собрались у здания парламента штата в городе Лансинге, чтобы выразить протест против действующих в штате ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. При этом несколько вооруженных участников демонстрации ворвались в здание парламента, сообщает в Twitter сенатор штата Дайна Полехански, оказавшаяся в эпицентре событий. В это время в парламенте проходило заседание, однако, как сообщили представители губернатора Уайтмер, она сама в этот день на нем не присутствовала.

Изначально предполагалось, что введенный в штате Мичиган комендантский час продлится до конца апреля. По данным на 30 апреля, в штате Мичиган с начала пандемии было зафиксировано 41 349 случаев COVID-19, 3789 человек в штате скончались от последствий заражения коронавирусом.

Данные по Беларуси

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По данным Минздрава Беларуси, к 1 мая в стране скончались 93 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса и рядом хронических заболеваний. В то же время выздоровели и были выписаны из больниц 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число инфицированных в Беларуси составляет 14 917 человек.

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Глава лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй заявил в пятницу, 1 мая, что разочарован тем, что руководство Великобритании не поддерживает авиаиндустрию на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "Тот факт, что британское правительство является одним из немногих в мире, которые не поддерживают авиационный сектор, вызывает разочарование", - отметил он.

В то же время глава Хитроу назвал некоторые страны, которые, по его мнению, пошли в этой области более правильным путем. "Американцы, первое, что они сделали, это обеспечили господдержку своим авиалиниям и аэропортам. Французы и немцы делают то же самое", - сказал он. При этом Холланд-Кэй высказал предположение, что если ситуация не изменится, то британскую авиакомпанию Virgin Atlantic Airways может вскоре постигнуть та же судьба, что и авиакомпанию Flybe, прекратившую работу 4 марта 2020 года.

Данные по Росии и Украине

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В России зарегистрировано 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных составляет 114 431 человек. За прошедшие сутки скончались 96 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России умерли 1169 больных. В то же время выздоровели 13 220 человек (+1601).

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 455 новых случаев заболевания COVID-19, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии. По состоянию на пятницу, в Украине насчитывается 9176 инфицированных коронавирусом, что на 269 больше, чем сутками ранее.

Локдауны в городах Бразилии

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В Бразилии в связи с усиливающейся эпидемией коронавируса впервые введенылокдауны в нескольких городах. В административном центре штата Мараньян Сан-Луисе и еще трех городах в этом регионе на севере Бразилии с 5 мая на десять дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой, следует из постановления суда в Сан-Луисе.

Прокуратура, подавшая ходатайство о локдауне, обосновала необходимость этой меры тем, что в государственных клиниках Сан-Луиса заняты уже все 112 коек в отделениях интенсивной терапии. По данным министерства здравоохранения Бразилии, в этой стране зарегистрировано более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5901 - с летальным исходом. Во многих городах больницы не справляются с наплывом больных, для захоронения трупов вырывают братские могилы.

В Германии более 160 тысяч подтвержденных случаев заражения

++09.15++

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило отметку 160 тысяч человек. Согласно информации Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в стране насчитывалось 160 758 инфицированных, что на 1639 человек больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов инфекции увеличилось за сутки на 193 до 6481. В то же время число людей исцелившихся от коронавирусной инфекции оценивается институтом в 126 900 человек, то есть на 3300 больше, чем в четверг.

++06.30++

В материковом Китае за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны. Из завозных случаев пять зарегистрированы в Шанхае: двое больных прибыли из Бразилии, трое - из США. Еще один случай зафиксирован в провинции Фуцзянь. Все шесть случаев заражения внутри страны выявлены в граничащих с Россией административных единицах КНР.

В Австрии снят режим локдауна, но не отменены меры предосторожности

Возле одного из супермаркетов в Вене

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После нескольких недель серьезных ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса в Австрии с 1 мая жители более не нуждаются в особых причинах для того, чтобы покидать свои дома. Тем не менее в публичных пространствах по-прежнему требуется соблюдать дистанцию в 1 метр, исключая проживающих в одном домохозяйстве. Количество людей, которым разрешено собираться вместе, пока ограничено десятью. В Австрии выявлено 15 тысяч инфицированных, 580 человек скончались. В середине мая в Австрии предполагается открыть рестораны, а отели, бассейны и спорткомплексы - 29 мая.

++05.00++

Пекин пока не дал положительный ответ на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа. В интервью Sky News чиновник заявил, что ВОЗ делала такие предложения "Госкомздраву Китая и властям", но приглашение из Пекина получено не было.

++03.40++

Министерство внутренних дел Германии отмечает рост правонарушений, связанных с эпидемией. Как сообщает издание Focus со ссылкой на внутренний документ ведомства, мошенники инструментализируют страх заразиться новым коронавирусом, а также условия частичного локдауна. В частности, злоумышленники, действуя от имени служащих и полицейских, вымогают у граждан деньги. В интернете предлагаются фейковые медикаменты и средства защиты.Также органы правопорядка отмечают высокий уровень киберпреступности.

++02.20++

По словам президента США Дональда Трампа, в его распоряжении имеются доказательства того, что происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2 связано с одной лабораторий Института вирусологии в китайском Ухане. Этот город стал первым очагом распространения инфекции, переросшего в пандемию. При этом Трамп пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.

В Турции вступил в силу 3-дневный локдаун

++01.15++

В Турции в ночь на 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Оно будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая. Супермаркеты будут работать только в пятницу до 14.00 местного времени. Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.

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Более 400 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Лабораторно коронавирус с начала апреля подтвержден у 111 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. При этом в аппарате Эргашева опровергли информацию и о том, что НИИ принимал больных внебольничной пневмонией: учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных. Всего в России официально зарегистрировано 106 408 инфицированных.

Из-за последствий коронавирусной инфекции в мире умерли более 230 тыс. человек

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Число жертв коронавирусной пандемиив мире составляет 233 456 человек. По состоянию на 00.00 мск сильнее всего пострадали США (63 580), Италия (27 967) и Великобритания (26 771). Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 3 296 615 случаев заражения.

Хроника событий 30 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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