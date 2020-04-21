Хроника пандемии: в Италии снижается число активных случаев заражения

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,5 млн человек, от последствий вируса скончались более 177 тысячи человек. Выздоровели свыше 690 тысяч человек. DW следит за развитием событий 21 апреля (время московское).

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У стен Кремля

В Италии, одной из наиболее сильно пострадавших стран, второй день подряд снижается число активных случаев (общее число минус выздоровевшие и скончавшиеся) заражения новым коронавирусом. По состоянию на 21 апреля число инфицированных составило 107 709, днем ранее - 108 237, в том время как 19 апреля этот показатель достиг рекордной отметки в 108 257 человек.

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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в России во Владивостокской больнице №2, рассчитанной на тысячу койко-мест. Здесь заражение вирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники медучреждения. Среди новых заболевших - два ребенка 5 и 11 лет. Также среди вновь выявленных с инфекцией - первая беременная женщина. Число заразившихся в Приморье за сутки увеличилось со 104 до 178 человек.

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В США за сутки жертвами COVID-19 стал 2751 человек. Общее количество летальных случаев в стране составило 45 318 человек.

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Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт. Пекин, по его мнению "лгал" миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

В Германии готовят план возобновления футбольного чемпионата

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Сенат Конгресса США одобрил очередной амбициозный пакет мер, направленных на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса. Его объем - 480 млрд долларов США. 320 млрд из них пойдут в кредитную программу для малого и среднего бизнеса.

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Специальная комиссия Немецкого футбольного союза (DFB) подготовила план по тому, как могут выглядеть игры бундеслиги без зрителей. Комиссия считает безопасным нахождение на трибунах до 300 человек, распределенным по трем секторам. От групповой командной фотографии, расстановки перед игрой и традиционного пожимания рук придется отказаться.

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев. Этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

В Москве за сутки скончались около 30 человек

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За последние сутки в Москве умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмония, а общее число летальных случаев в российской столице достигло 261, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на среду.

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С воскресенья дети до 16 лет в Испании смогут впервые за шесть недель выйти из дома в сопровождении взрослых - в том числе и на прогулки. Игры на детских площадках и катание на велосипедах по-прежнему запрещены.

В Нью-Йорке

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Число зараженных коронавирусом в США превысило 800 000 человек. Таким образом за две недели оно увеличилось в два раза. От последствий заражения погибло почти 45 000 человек.

Хроника событий 21 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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