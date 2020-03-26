 Хроника пандемии: в Италии зафиксирована рекордная смертность за сутки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2020

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Мир

Хроника пандемии: в Италии зафиксирована рекордная смертность за сутки

Мир борется с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен у 596 тысяч человек. DW следит за событиями 28 марта.

Полевой госпиталь в Кремоне

Полевой госпиталь в Кремоне

Продолжает стремительно расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 596 тысяч человек, от последствий заболевания скончались 27 тысяч, выздоровели 133 тысячи. Больше всего жертв - в Италии, больше всего выявленных случаев инфекции - в США. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 28 марта (время московское).

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Жесткие меры, введенные в Германии для борьбы с распространением коронавируса, не будут ослаблены как минимум до 20 апреля, сообщил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) изданию Der Tagesspiegel.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о повышении суммы помощи экономике страны до 200 млрд канадских долларов (почти 150 млрд долларов США). Меры предусматривают, среди прочего, налоговые послабления, гранты и возмещение 75 процентов зарплаты сотрудникам малых и средних предприятий, приостановивших работу из-за коронавируса.

Обеденный перерыв на заводе Honda в Ухане, 23 марта

Обеденный перерыв на заводе Honda в Ухане, 23 марта

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Власти КНР сообщили о 54 новых случаях заражения коронавирусом в стране за сутки 27 марта. По их сведениям, речь идет об инфекции, привезенной из-за рубежа. Днем ранее в Китае было зафиксировано 55 новых случая SARS-CoV-2.

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В китайском городе Ухань, ставшем очагом распространения нового коронавируса, с субботы, 28 марта, возобновляется обычная жизнь. Власти отменили локдаун, однако призвали жителей пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.

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На круизном лайнере Zaandam у берегов Панамы скончались четыре пожилых пассажира. Всего на его борту находятся более 1800 человек, более ста из них заявили о наличии симптомов, подобных гриппу, как минимум у двоих подтвержден диагноз SARS-CoV-2.

Пациенту замеряют температуру в Италии

Пациенту замеряют температуру в Италии

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В Италии за сутки 27 марта от последствий коронавируса умерли 919 человек - это самый высокий показатель в мире с начала пандемии. В Испании за сутки скончались 773 человека, тысячи зараженных в обеих странах - в тяжелом и критическом состоянии.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна произведет 100 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких за 100 дней и предоставит часть из них другим странам. До этого он ввел в действие закон "Об оборонном производстве" от 1950 года, который позволяет привлекать мощности компаний для военных нужд. 

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о готовности резервистов для борьбы с коронавирусом, пояснив, что это позволит мобилизовать медперсонал.

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Президент США Дональд Трамп одобрил крупнейший в истории пакет помощи американской экономике в размере почти 2 трлн долларов. Он предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, компаниям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов. Ранее за принятие этих беспрецедентных мер проголосовал Конгресс США.

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В мировой экономике начался период рецессии, который чреват худшими последствиями, чем глобальный финансовый и экономический кризис 2008 года, констатировала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, поддержка стран с развивающимися рынками потребует масштабных вливаний на общую сумму не менее 2,5 триллионов долларов.

Лыжный курорт Ишгль в Тироле

Лыжный курорт Ишгль в Тироле

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Сотни лыжников подали коллектиную жалобу на власти Тироля в Австрии за отсутствие своевременной реакции на коронавирус, обнаруженный на популярном горнолыжном курорте Ишгль. Они обвиняют администрацию в том, что она способствовала распространению инфекции в Европе, не закрыв курорт после первых случаев заражения.

Число зараженных в США превысило 100 тысяч

Больница в Бостоне

Больница в Бостоне

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В США 27 марта было выявлено свыше 18 тысяч новых случаев, таким образом общее их число превысило 104 тысячи. Это самый высокий показатель в мире. В Италии более 86 тысяч, а в Китае - более 81 тысячи заразились SARS-CoV-2.

Хроника событий 27 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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