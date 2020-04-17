Хроника пандемии: в Испании самое низкое за месяц суточное число смертей

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данныммеждународной группы волонтеров Worldometer, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, случаи заражения новым вирусом зафиксированы в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2,2 млн человек, от последствий заражения скончались более 160 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Ряд стран, в их числе Германия, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 19 апреля (время московское).

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В понедельник в 11 часов утра в Дрездене у городской ратуши начнется бесплатная раздача 200 тысяч защитных масок. С понедельника в Саксонии без маски нельзя будет пользоваться общественным транспортом и заходить в магазины.

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Немецкая почтовая служба Deutsche Post пока не собирается вводить обязательное ношение защитных масок для почтальонов. По словам представителя правления, для обеспечения всех почтальонов потребуется не меньше миллиона масок в неделю, которые в нынешней ситуации больше пригодятся в больницах и домах престарелых.

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Высший религиозный орган Саудовской Аравии - Совет старейших ученых - призвал мусульман страны в этом году во время месяца Рамадан молиться дома и отказаться от ночных служб в мечетях. В этом году Рамадан начнется 24 апреля.

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Правительство Великобритании пока не собирается снимать введенные карантинные ограничения. "Факты и рекомендации однозначно показывают, что нам не следует сейчас размышлять об ослаблении ограничений", - заявил вице-премьер Майкл Гоув.

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В Испании зафиксировано самое низкое за месяц суточное число смертей от последствий заражения коронавирусом - 410 человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано 2 апреля, тогда умерло 950 человек.

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В Берлин прибыл из Китая груз из 4,9 миллиона защитных масок, которые будут распределены по больницам и домам престарелых. По сведеним из берлинского Сената, городские власти нашли способ доставать на мировом рынке необходимые защитные средства.

В Нидерландах минимальный прирост летальных случаев за три недели

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Число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах увеличилось до 32 655 человек (прирост за сутки 1066). Всего в королевстве скончались 3684 больных COVID-19, 83 летальных исхода пришлись на последние сутки. Это минимальный с 26 марта суточный прирост смертей зараженных коронавирусом.

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Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом составило в Беларуси 47 человек, сообщает Минздрав страны. При этом ведомство не сообщило общее количество зараженных, отметив, что выздоровели 494 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. 13 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавируса "не умер ни один человек".

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Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), количество случаев заражения коронавирусом в Европе превысило в воскресенье один миллион человек. От последствий заражения в Европе погибли почти сто тысяч человек.

Всем парижанам выдадут бесплатные маски

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Среди жителей Парижа бесплатно распределят 2 миллиона защитных масок для многократного использования. Об этом заявила мэр французской столицы Анн Идальго. Маски будут распространяться через аптеки. К концу апреля полмиллиона масок получат люди, нуждающиеся в особой защите. До середины мая своей маской должен обзавестись каждый житель Парижа, население которого превышает 2 млн человек.

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Германия присоединилась к адресованным китайскому руководству призывам прояснить обстоятельства возникновения коронавируса. "Китайцы в ситуации мирового кризиса должны продемонстрировать полную открытость, особенно что касается возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller).

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Панама остановила группу из 1700 мигрантов, двигавшуюся по стране в направлении США, после того как у части из них выявили коронавирус. Мигрантов поместили в лагерь беженцев в джунглях недалеко от границы с Колумбией. Коронавирус был обнаружен у 17 человек, их изолировали от остальной группы. Лагерь рассчитан всего на 200 человек, сейчас он, судя по всему, переполнен.

За сутки в России скончались 48 человек

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В России за последние сутки зафиксированы 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве и Московской области - более 4200 случаев. Свыше 100 заражений зафиксированы в Нижегородской области и Санкт-Петербурге. За сутки от последствий заражения в стране скончались 48 человек. Всего в РФ зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.

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Руководитель лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отрицает, что коронавирус мог появиться в его лаборатории. "Я знаю, что это невозможно", - заявил он, отметив, что никто из его сотрудников не был заражен. По словам Юань Чжимина, его команда ученых "точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами". Предположения, что источником вируса мог стать не рынок в Ухане, а лаборатория, высказали американские официальные лица.

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Власти Израиля с 19 апреля смягчили целый ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Послабления коснулись ИТ-отрасли, а также магазинов, торгующих компьютерной техникой, электроникой и книгами: им можно возобновить работу. Кроме того с 15 до 30 процентов увеличена доля служащих, которым позволено снова выйти на работу, - но при соблюдении условий гигиены. За отсутствие защитной маски грозит штраф - в пересчете 50 евро. Крупные торговые центры останутся закрытыми. В Израиле зарегистрировано 13 362 инфицированных SARS-CoV-2, 171 человек скончался от COVID-19, 3564 выздоровели.

В Турмении возобновляют футбольный чемпионат

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 19 апреля, зарегистрированы 139 897 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 2458). Скончались 184 человека, общее число летальных исходов составило 4294. Выздоровели около 88 тысяч человек (прирост за сутки 2700).

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Бундесвер откладывает первичную подготовку новобранцев, зачисленных в немецкую армию с 1 апреля. "Сейчас слишком опасно собирать рекрутов в большом количестве в гарнизонах", - заявил инспектор санитарной службы бундесвера Ульрих Баумгартнер. По его словам, рекруты пока останутся у себя дома и смогут приступить к первичной подготовке предположительно после 1 июня. Кроме того, это подготовка будет сокращена с трех до полутора месяцев.

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В Туркмении 19 апреля возобновится национальный футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах. Футбольные матчи были приостановлены в стране 24 марта по решению властей без указания причины. Туркменские власти утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом. Кроме Туркмении, футбольные матчи в присутствии болельщиков на стадионах во время пандемии коронавируса проходят только в Беларуси. В Таджикистане футбольные команды играют при пустых трибунах.

В Германии обещают поддержку рестораторам и отельерам

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Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обещает дополнительную финансовую помощь ресторанам и гостиницам, которые, согласно решению правительства, в ближайшее время не смогут возобновить работу. В какой форме эта помощь будет предоставлена, министр не уточнил. Глава Объединения гостиничного и ресторанного бизнеса Германии (Dehoga) ранее сообщила СМИ, что каждому третьему предприятию в этой отрасли (около 70 тысяч) угрожает банкротство.

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Сотни известных музыкантов и знаменитостей участвуют в онлайн-трансляции благотворительного концерта, который продлится несколько часов. Звезды музыки, среди которых группа Rolling Stones, Леди Гага, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Билли Айлиш и другие, в прямом эфире исполняют хиты дома. Среди исполнителей есть и немецкие музыканты. Выступления прерываются историями медсестер и врачей со всего мира и видеообращениями звезд кино, спорта и телевидения, а также политиков. Инициативу музыкального марафона выдвинули в движении Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Одним из организаторов проекта является Леди Гага. Благотворительный сбор от музыкального марафона будет передан специальному фонду по борьбе с коронавирусом при ВОЗ.

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Правительство Германии оценивает потребность страны в защитных масках в объеме от 8 до 12 млрд штук в год, если власти по всей стране решат обязать граждан носить маски на работе, в магазинах и общественном транспорте. В Саксонии уже с 20 апреля жители должны носить маски в транспорте и магазинах. Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания обязала всех с 27 апреля носить маски в общественном транспорте.

В Нью-Йорке можно заключить брак в режиме видеоконференции

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Желающим заключить брак в Нью-Йорке больше не нужно ждать открытия госучреждений, закрытых из-за пандемии коронавируса. Губернатор Эндрю Куомо объявил в субботу, 18 апреля, что заявление на заключение брака теперь можно подать онлайн, а церемония бракосочетания будет проходить в режиме видеоконференции. Штат Нью-Йорк наиболее сильно пострадал в США от коронавируса, жесткие ограничения для жителей будут действовать в нем как минимум до середины мая. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этом штате выявлено более 235 тысяч коронавирусных инфекций, более 17 тысяч человек умерло от последствий заражения.

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Китайские власти должны "понести ответственность", если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о коронавирусе, заявил в субботу президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме. Он подчеркнул, что иногда случаются и ошибки, с которыми ничего не поделаешь, главное, по мнению Трампа, чтобы они не были сознательными. С какими последствиями может столкнуться Пекин, глава Белого дома не уточнил.

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В некоторых штатах США, в частности Техасе, Мичигане, Мэриленде, Огайо, Кентукки, Миннесоте, Северной Каролине и Юте, прошли протесты против действующих ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. В демонстрациях приняли участие сотни человек. Протестующие не согласны оставаться дома для замедления распространения коронавируса нового типа и обеспокоены экономическими последствиями локдауна в стране. Некоторые из участников держали в руках таблички с надписью "Числа лгут" и выкрикивали лозунги "Живи свободно или умри!"

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Из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома как минимум до 9 мая, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. Однако другие ограничительные меры ослабят: с 27 апреля дети до 12 лет смогут выходить на улицу. Решение кабинета министров страны должна одобрить нижняя палата парламента. Сейчас в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Хроника событий 18 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Смотреть видео 02:52 Поделиться Covid-19: облегчение запретов в Германии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3b1yD Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии