Хроника пандемии: в Испании продлено особое положение

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 90 тысяч человек, умерли свыше 60 тысяч. DW следит за событиями 4 апреля.
Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 205 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 113 тысяч человек, от последствий заболевания скончались свыше 60 тысяч, выздоровели почти 230 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1200 человек. DW следит за развитием событий 4 апреля (время московское).
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В Великобритании за сутки скончалось 708 человек. Это на сорок процентов больше, чем днем ранее.
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В немецком городе Вайнхайм (земля Баден-Вюртемберг) полиция задержала мужчину за распространенный в интернете призыв выйти на демонстрацию против ограничений в сфере общественной жизни в связи с эпидемией коронавируса. Он призывал потенциальныых участников акции протеста взять с собой детей, чтобы защитититься от разгона демонстрации полицией.
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Правительство Испании в субботу продлило особое положение в стране из-за ситуации с коронавирусом до 26 апреля.
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Экс-капитан футбольного клуба "Барселона" и вице-капитан национальной сборной Испании Хавьер Эрнандес Креус, более известный как Хави, пожертвовал миллион евро клинике в Барселоне.
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В Нидерландах число погибших от COVID-19 за сутки составило 164 человека, а общее количеств олетальных случаев -1651. 16 627 человек в стране инфицированы коронавирусом.
Украина направила медиков в Италию
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Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД страны. “Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно - украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса", - заявил глава МВД Арсен Аваков.
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Второй день подряд в Испании снижается число пациентов, умерших за сутки. За 24 часа в стране скончались 809 человек, общее число летальных случаев с начала эпидемии составило 11 744.
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В Токио за сутки впервые зафиксировано свыше 100 случаев заражения - 118. Общее число жителей японской столицы, инфицированных коронавирусрм, составило 890 человек. В стране растет нажим на премьер-министра Синдзо Абе по введению чрезвычайных антиэпидемических мероприятий.
Первый смертельный случай в Грузии
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В Грузии зафиксирован первый смертельный случай в результате заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончалась 79-летняя женщина, поступившая 31 марта в университетскую клинику Тбилисского государственного медицинского университета. По данным Минздрава Грузии, в стране на сегодняшний день подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов числа выздоровели.
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За сутки количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 582 человека. Всего зарегистрировано 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах страны, отмечается в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Умерли за сутки девять пациентов - семеро в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае. Общее число жертв COVID-19 составило 43 человека.
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Бавария готова принять на лечение десять тяжелобольных пациентов COVID-19 из Парижа. Как сообщил в своем Twitter премьер-министр земли Маркус Зёдер (Markus Söder), он пообещал поддержку послу Франции. "Друзья помогают в беде. Европа должна держаться вместе", - написал политик.
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 1000. Как отмечается в официальном сообщении Минздрава страны, за последние сутки число инфицированных выросло на 154, всего в Украине заражены 1096 человек. С момента начала эпидемии скончались 28 пациентов, полностью излечились от COVID-19 23 человека.
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За прошедшие 24 часа в США скончалось рекордное число пациентов, зараженных вирусом SARS-СoV-2. По данным Университета Джонса Хопкинса, умерло 1480 пациентов, а общее число жертв пневмонии COVID-19 с момента начала эпидемии в этой стране составило 7406 человек. Общее число зараженных коронавирусом в США приближается к 300 тысячам
Трамп запретил экспорт средств индивидуальной защиты
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Президент США Дональд Трамп своим указом запретил экспорт медицинского оборудования, которое может использоваться в борьбе с пандемией коронавируса. Американским производителям запрещено экспортировать респираторы N95, хирургические маски и перчатки, а также иные предметы личной защиты. "Все это сейчас требуется в Соединенных Штатах", - заявил Трамп.
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В Китае почтили память погибших от вируса Sars-CoV-2 тремя минутами молчания и гулом сирен автомобилей. По всей стране приспущены национальные флаги. От массовых поминальных мероприятий решили отказаться, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса. За время эпидемии в стране скончались более 3300 человек.
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За пределами Германии остаются около 40 тысяч немецких туристов, заявили в МИД ФРГ газете Rheinische Post. Большинство немцев находятся в ЮАР, Новой Зеландии и Перу. Германия уже вывезла из разных стран по всему миру около 200 тысяч туристов.
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В России возбудили первое уголовное дело из-за фейков о коронавирусе, сообщает ТАСС. По его сведениям, жительница Санкт-Петербурга Анна Шушпанова написала в социальной сети "Вконтакте" пост о заражении SARS-CoV-2 в одной из поликлиник в Курортном районе. Шушпанову допросили в Следственном комитете РФ и отпустили домой, у нее пока статус свидетеля. За распространение фейковых новостей о коронавирусе в России могут наказывать лишением свободы на срок до трех лет.
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В Габоне из-за эпидемии коронавируса запретили есть летучих мышей и панголинов (млекопитающих, распространенных на юге Африке и в Юго-Восточной Азии. - Ред.). Запрет ввел президент страны Али бен Бонго Ондимба. Некоторые ученые склоняются к тому, что источником заражения коронавирусом могли стать змеи, летучие мыши или панголины, которые считаются деликатесом в ряде регионов Азии.
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Президент США Дональд Трамп посоветовал согражданам носить защитные маски. Эта рекомендация касается тканевых масок, которые можно самостоятельно изготовить дома. Медицинские маски следует оставить врачам, отметил Трамп. Он добавил, что ношение масок является добровольным. "Я для себя решил этого не делать", - заявил глава Белого дома. Ранее в министерстве здравоохранения США придерживались другой точки зрения и рекомендовали не носить маски.
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Во Франции из тюрем освободили 6266 человек из-за эпидемии коронавируса. По данным агентства Reuters, кампанию по досрочному освобождению инициировало министерство юстиции страны. К 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66309 заключенных. Досрочно освобождали чаще всего тех, у кого срок подходит к концу либо имеются проблемы со здоровьем.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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