Хроника пандемии: в Испании и Франции - беспрецедентное падение ВВП

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 17,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 676 тысяч человек, выздоровели более 10,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями в пятницу, 31 июля (время московское).

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Испания вслед за Францией сообщает о неутешительном воздействии пандемии на экономику. ВВП королевства во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 18,5 процента, выяснил Национальный институт статистики (INE). В первом квартале падение составило 5,2 процента. Это вызвано последствиями жестких карантинных мер.

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В России подтверждено 5482 новых заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. За сутки в РФ выздоровели 8755 пациентов с COVID-19, умер 161. Всего в стране зафиксировали 839 981 случай новой инфекции, 638 410 человек вылечились, скончались 13 963.

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За минувшие сутки в Германии выявлено 870 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заболевших увеличилось до 208 698. От последствий COVID-19, вызванной новым коронавирусом, с начала пандемии скончался 9141 пациент, за сутки зафиксировано семь летальных исходов.

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В Украине за истекшие сутки выявлено 1090 новых заражений вирусом SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения в Киеве. Всего в стране 69 884 инфицированных и 1693 летальных случаев среди больных с COVID-19, 38 752 пациента выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений - в Львовской области (9526), Киеве (8241) и Ровненской области (6024).

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По предварительным данным статистического ведомства Insee, ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 13,8 процента. В первом квартале падение составило 5,9 процента. Это вызвано последствиями локдауна, действовавшего в республике с середины марта до начала мая, объяснили статистики.

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В Китае за минувшие сутки выявлено 127 новых заражений и ни одной смерти среди больных COVID-19, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. В четырех случаях речь идет о приехавших из-за границы. Прирост числа инфицированных впервые с 12 апреля преодолел порог в 100 человек. С момента вспышки заболевания жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 84 292 случая коронавирусной инфекции.

Во Вьетнаме - крупнейший прирост заражений за сутки

Медработник измеряет температуру у жителей Дананга

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В городе Дананг в центре Вьетнама выявлено еще 45 заражений новым вирусом. Это крупнейший суточный прирост с момента проникновения SARS-CoV-2 в страну. Ранее в городе был введен локдаун. По данным Worldometer, с начала пандемии во Вьетнаме инфицированы 509 человек, 373 уже выздоровели, а летальных исходов среди больных с COVID-19 не зафиксировано. Столь низких показателей удалось достичь благодаря жестким ограничительным мерам и масштабному тестированию на вирус нового типа.

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В США умерла первая заразившаяся коронавирусом собака. Это произошло через месяц после постановки диагноза. Семилетняя немецкая овчарка Бадди стала первой собакой в США, заразившейся SARS-CoV-2. У Бадди начались проблемы с дыханием в середине апреля, в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у овчарки выявили коронавирус.

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В условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, тысячи немецких студентов обращаются к государству за помощью, чтобы погасить образовавшиеся долги. Об этом говорится в письме федерального министерства образования в профильный комитет бундестага, передает агентство dpa. Согласно документу, в мае - июле в Германии было подано более 22 000 заявок на получение студенческого кредита на общую сумму 641,6 млн. евро.

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Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого был обнаружен коронавирус, объявил, что у него в легких обнаружен грибок. Глава государства добавил, что накануне почувствовал слабость и теперь принимает антибиотики. Почти неделю назад Болсонару заявил, что результат его последнего теста на коронавирус был отрицательным. Коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у бразильского президента 7 июля. За последние сутки в стране зарегистрированы 57 837 новых случаев инфицирования и 1129 летальных исходов.

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Британское правительство вновь вводит масштабные ограничения на севере Англии из-за вспышки коронавируса. Затронуты Манчестер и его пригороды, графства Уэст-Йоркшир и Ланкашир. Жителям разных домохозяйств запрещено встречаться в одном помещении.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может предоставить Украине вакцину от коронавируса для пятой части населения. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Страна участвует в программе ВОЗ по глобальному доступу к вакцине. Ожидается, что 20 процентов населения получат вакцину "по доступной цене или бесплатно".

Хроника пандемии 30 июля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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