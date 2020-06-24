Хроника пандемии: в Европе растет число новых случаев инфицирования

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 482 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 25 июня (время московское).

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В Беларуси суточный прирост инфицированных составил 437 человек. Всего в стране зарегистрировано 60 945 пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны. Из них 41 448 человек уже выздоровели. Общее число летальных исходов составило 367 (суточный прирост 5 человек).

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе начало расти число новых случаев инфицирования. "На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяца рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - указал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции. По его словам, темп прироста новых случаев наблюдается в 30 европейских странах.

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от легкомысленного отношения к коронавирусной инфекции. "Пандемия еще не закончилась", - заявил глава государства. "Развитие ситуации в "горячих точках" показывает, что мы все еще движемся по очень, очень тонкому льду", - отметил он.

В Австрии с 1 июля открывают публичные дома

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В Австрии с 1 июля вновь разрешается работа борделей и домов свиданий. В стране официально зарегистрировано около 8000 работников в сфере сексуальных услуг. Они в финансовом отношении сильно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции и, как самозанятые, имели право на получение пособия из специального фонда, созданного австрийским правительством.

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Конституционный суд Германии в Тюрингии отклонил иск правопопулистской партии АдГ к региональному правительству из-за принятых им противоэпидемиологических мер. Как указано в решении суда, отмеченные в иске нарушения основных прав граждан имеют незначительный вес на фоне эффективных мер защиты от инфекции. Без сдерживающих мер возможно дальнейшее распространение коронавируса с тяжелым последствиями. Конституция не только представляет государству право, но и обязанность защищать жизнь и здоровье граждан страны, указывается в решении.

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Большая часть населения австрийского горнолыжного курорта Ишгль была заражена коронавирусом. По данным исследования проведенного медицинским университетом Инсбрука, антитела к коронавирусу были выявлены у 42,4 процента граждан жителей. Это самый высокий показатель в мире на сегодняшний день. В конце февраля-начале марта 2020 года популярный горнолыжный курорт стал одним из эпицентров распространения коронавируса SARS-CоV-2 в Европе

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Госслужащие в Киргизии переходят на удаленный режим работы. Как сообщила пресс-служба правительства республики, в последнее время увеличивается число граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, и в связи с этим необходимо создать условия для получения государственных услуг из дома, не приходя в государственные учреждения. По состоянию на 25 июня, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 3954, скончались 43 человека, 2112 человек излечились от инфекции. Численность населения Киргизии - более 6,5 млн человек.

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В Армении за сутки выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 22 488. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 528 человек. Из них 397 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 131 человек скончался по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 11 335 человека (+538 за сутки).

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 7113 случаев, скончались за сутки 92 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 613 994 случаев заражения, 8605 человек скончались и 375 164 выздоровели.

В Украине - новый антирекорд по суточному приросту заражений

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В Украине за сутки зафиксирован новый антирекорд - 994 случая инфицирования. Днем ранее было зафиксировано 940 случаев. За сутки 16 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 349 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 40 008, скончались 1067, выздоровевших - 17 758 человек. Носителями вируса и заболевшими по состоянию на 25 июня являются 21 183 человек, на 629 больше, чем днем ранее.

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Эйфелева башня в Париже

В столице Франции Париже 25 июня открывается одна из главных достопримечательностей - Эйфелева башня. Для посетителей действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок. Посетить башню можно с 10.00 по местному времени (11.00 мск), но подняться пока можно только пешком на 2-й этаж по 700 ступенькам. Лифты для подъема на самый верхний этаж останутся закрытыми до 1 июля. За все время эпидемии во Франции выявлено более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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В странах Центральной Азии за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1046 и на утро четверга достигло 35 859. По сообщению профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в этих странах в общей сложности выписаны из больниц 608 человек, общее число выздоровевших достигло 22 873 человек. Скончались от последствий коронавирусной инфекции в регионе 250 человек.

В больнице в Алтайском крае произошла вспышка инфекции

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Из-за вспышки коронавируса среди медицинского персонала приостановлена работа стационара в Кулундинской районной больнице в Алтайском крае России. "При оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии выявили коронавирусную инфекцию, произошло инфицирование врача-хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медицинских работников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявили положительные результаты еще у 15 медицинских работников ЦРБ", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-центра регионального правительства.

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Десятки сотрудников Секретной службы США, работавшие на митинге президента Дональда Трампа в городе Талса в американском штате Оклахома, отправлены на самоизоляцию после двух случаев заражения среди коллег, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Мясокомбинат Cedar Meats в Мельбурне на карантине

Министр обороны Австралии Линда Рейнолдс заявила, что "в ближайшие дни" в штат Виктория, где располагается второй по величине город страны - Мельбурн - могут быть переброшены военные для взятия под контроль местной вспышки коронавируса. Около 850 военнослужащих помогут следить за иностранными туристами, помещенными в карантин в гостиницах. Еще около 200 солдат будут оказывать медицинскую и материально-техническую поддержку объектам, где проводятся тестирования на SARS-CoV-2. За минувшую неделю в этом штате было выявлено почти 150 новых случаев инфицирования.

США обсуждают вопрос открытия границ для стран ЕС

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Контроль пассажиров в аэропорту Даллеса

США обсуждают с рядом европейских и других стран вопрос безопасного открытия границ. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. "Мы работаем над поиском правильного способа сделать это, над правильным выбором времени, правильной тактикой", - подчеркнул глава американской дипломатии на пресс-конференции. Он выразил уверенность, что решение будет найдено уже в ближайшие недели. "Мы в любом случае не хотим создавать другим проблемы", - утверждает Помпео. ЕС в июле может попытаться открыть свои границы для граждан неевропейских стран - однако лишь в том случае, если они взяли под контроль ситуацию с пандемией. Как отмечают СМИ, именно в этой связи новый режим может не распространиться на американцев.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 630 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 192 079 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки скончались 13 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8927. Выздоровели в общей сложности около 176 800 человек, из них около 500 - за последние сутки.

Лишь четверть россиян продолжает работать в удаленном режиме

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После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только четверть опрошенных россиян продолжила работать в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру". Выдержки из него приводит 25 июня агентство РБК. Из тех респондентов, которые меняли формат занятости, 68 процентов уже вернулись на рабочее место. Еще семь процентов указали, что исполняют свои обязанности попеременно - из дома и из офиса.

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Самолеты Quantas

Флагманский перевозчик Австралии Qantas уволит 6000 человек. До пандемии на самую большую авиакомпанию страны работали около 30 тыс. человек. В связи с ограничениями ранее в этом году от исполнения своих обязанностей на время были отстранены 25 тыс. сотрудников. "Авиационнная отрасль привыкла к неожиданным встряскам… Тем не менее мы никогда раньше не испытывали ничего подобного", - посетовал генеральный директор Алан Джойс

Нацсъезд Демпартии практически полностью пройдет в виртуальном формате

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Демократическая партия проведет свой съезд в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа практически полностью в виртуальном формате с использованием прямых трансляций и технологий потокового вещания. Об этом объявили партийные функционеры. Делегатов попросят не приезжать на мероприятие, при этом выдвижение бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября, пройдет онлайн.

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Все представители контактных профессий смогут с 1 июля в полном объеме восстановить свою работу, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Постановление коснется, в частности, работников борделей и секс-индустрии. В то же время власти отмечают, что клиентам до оказания услуг будут в обязательном порядке задавать вопросы о наличии у них симптомов новой вирусной инфекции.

За год могут быть выпущены до 4 млрд доз вакцины

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Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) исходит из того, что в случае если вакцина против вируса нового типа будет успешно разработана, то удовлетворить глобальные потребности в ней удастся уже в кратчайшие сроки. За год могут быть выпущены до 4 млрд доз вакцины, заявил агентству Reuters Джеймс Робинсон, отвечающий за производственную стратегию CEPI. При этом, по его словам, планируется задействовать от восьми до десяти региональных центров продаж.

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Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила, что национальный праздник - День присяги короля, отмечаемый 21 июля, в этом году из-за пандемии пройдет без традиционного военного парада. "Будет воздана честь умершим от COVID-19 и представителям тех профессий, которые были на передовой", - добавила глава кабмина в Брюсселе.

Apple временно закрывает ряд магазинов в Техасе

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Логотип Apple

Корпорация Apple на время закроет в общей сложности семь магазинов в Хьюстоне (штат Техас. Число инфицированных в Аризоне, Техасе и Калифорнии за последние сутки достигло рекордного уровня. Губернаторы Техаса, а также Флориды отметили, что населению следует ожидать дальнейшего ужесточения ограничительных мер. Ранее Apple уже объявляла о приостановке работы 11 точек продаж в штатах Аризона, Флорида, а также в Северной и Южной Каролине. После данного известия котировки корпорации опустились на 2 процента.

Мэр Гютерсло: Система работы субподрядчиков в Европе - нетранспарентна

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Система работы субподрядчиков в Европе "совершенно нетранспарентна". Такое мнение в беседе с DW высказал Хеннинг Шульц (Henning Schulz), мэр города Гютерсло (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где был введен локдаун из-за вспышки вируса нового типа на скоробойне компании Tönnies. По словам градоначальника, власти должны проверить жителей 250 квартир и удостовериться, что условия соблюдения ими карантина удовлетворительны. Мэр также добавил, что проблема непрозрачности работы подрядчиков характерна не только для мясной индустрии, но и для бизнеса по продаже цветов, фруктов, а также для грузоперевозок в целом по Европе. В Гютерсло проживают около 370 тысяч человек. Мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере округа 20 июня был закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена уже у более 1500 сотрудников.

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Выплавка меди

Чилийская корпорация CODELCO - крупнейший в мире производитель меди - подтвердил смерть третьего из своих работников. Информация об этом содержится во внутреннем документе, с которым удалось ознакомиться Reuters. Причина смерти не уточняется. Между тем федерация профсоюзов работников медной промышленности (FTC) передала, что мужчина ранее сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Между тем до этого в корпорации заявили, что из-за пандемии вносят коррективы в свою деятельность. Так, было решено привлекать к работе на предприятии только сотрудников, живущих в ближайшем к руднику Чукикамата городке Калама, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Чили выявлены 254 416 инфицированных. При этом, по информации правительства, умерли свыше 7000 человек.

Хроника пандемии 24 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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