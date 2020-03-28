Хроника пандемии: в городах Европы снизилось загрязнение воздуха

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 720 тысяч человек, скончались более 33 тысяч. DW следит за событиями 30 марта.
В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который можеть вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 720 тысяч, от последствий заражения умерло более 33 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 30 марта (время московское).
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Президент США Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя "это ужасное число".
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Власти Японии намерены распространить временный запрет на въезд в страну на граждан Китая, США, Южной Кореи и большинства стран Европы, сообщила в понедельник газета "Асахи".
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Президент США Дональд Трамп продлил действие правил, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 30 апреля, чтобы замедлить распространение инфекции. По словам Трампа, согласно прогнозам, пик смертности от последствий заражения коронавирусом наступит через две недели. в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания по сравнению с другими странами мира. По состоянию на вечер воскресенья было подтверждено более 140 тысяч случаев заражения, более 2400 американцев скончались.
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На фоне строгого карантина в крупных городах Европы существенно снизилось загрязнение воздуха. Это продемонстрировали снимки со спутника, которые были опубликованы в понедельник, 30 марта. В период с 5 по 25 марта в Брюсселе, Париже, Мадриде и Милане заметно упало содержание в воздухе диоксида азота по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В частности, в Мадриде содержание диоксида азота в воздухе в период с 16 по 22 марта упало на 56 процентов по сравнению с предыдущей неделей.
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В Италии замедлился рост числа инфицированных SARS-CoV-2. В воскресенье, 29 марта, было выявлено 5217 новых случаев, таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом в стране составило 97 689 человек. С 25 марта это самый низкий прирост за день.
Из-за COVID-19 в Италии на сегодняшний день погибли 10 779 человек. За день умерло 756 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Во Франции из-за COVID-19 погибли уже более 2600 человек. За последние 24 часа заболевание унесло жизни 292 человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. Однако статистика охватывает лишь те случаи, когда пациенты скончались в клинике. Случаи, когда заболевшие коронавирусной инфекцией умирали у себя дома или в домах престарелых, начнут учитывать лишь с 30 марта.
Во Франции подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. 19 350 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 4630 человек находятся в реанимации.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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