Хроника пандемии: в Германии обсуждают меры по выходу из карантина

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч. DW следит за событиями 15 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 126 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 15 апреля (время московское).
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Столовая комплекса зданий Европарламента в Брюсселе ежедневно будет готовить и раздавать одну тысячу обедов бездомным, нуждающимся, а также медицинским работникам. В сотрудничестве с бельгийскими благотворительными организациями обеды будут развозить нуждающимся на служебных машинах Европарламента. Кроме того, эти машины на время действующего в Бельгии карантина будут использовать для доставки медицинских работников из дома на работу в Брюсселе и его округе. Часть здания Европарламента сейчас переоборудуют для размещения там 100 бездомных на время пандемии. Большинство сотрудников Европарламента с середины марта работают на дому в связи с введенным в Бельгии карантином.
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Германия критикует решение президента США Дональда Трампа приостановить плату взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). "Особенно сейчас необходимо поддерживать и финансировать деятельность ВОЗ", которая выполняет "очень важную работу", заявил в среду официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, такова позиция канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и всего правительства ФРГ.
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Власти Германии по состоянию на среду одобрили один миллион заявлений на оказание единовременной помощи самозанятым гражданам, а также малым и микропредприятиям. В общей сложности им уже выплачено 8 миллиардов евро, сообщил представитель федерального министерства экономики. Согласно правительственной программе, они могут рассчитывать на получение от 5 до 15 тысяч евро.
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Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на видеоконференции в среду обсуждают возможные шаги по выходу из карантина в Германии. Согласно проекту решения, который получило в распоряжение агентство dpa, планируется разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, а также независимо от торговой площади автосалонов, книжных и веломагазинов. Среди культурных учреждений смогут открыться библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады. Все они обязаны обеспечить соблюдение действующих правил гигиены и не допускать образование очередей. При соблюдении правил личной защиты и гигиены открыться смогут также парикмахерские. Кафе, бары и рестораны будут по-прежнему закрыты.
Ограничения на личные контакты граждан планируется продлить как минимум до 3 мая. В сфере образования после 4 мая планируется возобновить занятия в выпускных классах школ и последнем классе начальной школы.
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Из-за пандемии коронавируса на осень перенесена велогонка Tour de France, которая первоначально должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Как объявили в среду в Париже организаторы турнира, новые сроки проведения велогонки – с 29 августа по 20 сентября текущего года.
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В Беларуси, по данным министерства здравоохранения, на 15 апреля зарегистрировано 3728 человек с коронавирусом. В больницах 68 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, имевших ряд хронических заболеваний, сообщает ведомство. За сутки в Беларуси проведено 76 198 тестов на коронавирус.
В Испании выявлено 5000 новых случаев коронавируса
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В Испании зафиксировано максимальное число новых случаев коронавирусной инфекции за неделю. За последние сутки выявлено 5092 заразившихся SARS-CoV-2, 523 человека умерли от пневмонии. Общее число инфицированных в стране достигло 177 633. По количеству смертельных случаев (18 579) в ходе пандемии Испания занимает третье место в мире после США и Италии. С 14 марта в стране действует жесткий карантин. По мнению органов здравоохранения, в Испании прошел пик распространения коронавируса.
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Владелица салона красоты в Москве оштрафована на 50 тысяч рублей за работу во время режима самоизоляции. Такое решение в среду вынес Тверской суд Москвы. По данным суда, индивидуальный предприниматель оказывала парикмахерские услуги, ногтевой сервис, делала макияж.
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В Мурманской области за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось вдвое - с 131 до 268 человек. Очагом заболевания стала подрядная организация на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, сообщили в оперативном штабе Мурманской области. По данным штаба, вблизи Белокаменки ранее был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек для тяжело больных с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек. По данным правительства Мурманской области, на промплощадке работают около 11 тысяч человек.
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Введение пропусков в Москве в Кремле считают следствием недисциплинированности жителей российской столицы. "В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. Это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. По его словам, оценивать функционирование пропускного режима в Москве на основе первого дня преждевременно.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил религиозные организации за поддержку во время эпидемии коронавируса. Они "образцово поддержали и соблюдали ограничительные меры, хотя это очень трудно сделать в пасхальные праздники", написал Курц в письме председателю конференции католических епископов Австрии кардиналу Кристофу Шёнборну. По согласованию с религиозными организациями, с середины марта в Австрии не проводятся публичные богослужения и отменены или отсрочены церковные мероприятия. Вечером 14 апреля в Twitter Себастьян Курц поблагодарил всех - "компании, гражданское общество и религиозные организации, кто поддерживает друг друга и помогает" преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
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Еврокомиссия намерена 4 мая провести всемирную онлайн-конференцию доноров с целью сбора средств на создание и производство вакцины от коронавируса. Это поможет закрыть пробелы в финансировании, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). С предложением организовать форум Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель выступили еще в марте на видеоконференции "большой двадцатки". По словам фон дер Ляйен, справиться с пандемией коронавируса можно лишь благодаря международному сотрудничеству, которое поможет ускорить работы по диагностике, лечению и созданию вакцины. Она выразила надежду на то, что организации и страны откликнутся на призыв.
Германия намерена продлить контроль на границах до 3 мая
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Министерство внутренних дел ФРГ планирует продлить контроль на границах Германии до 3 мая. Этот вопрос глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен обсудить с премьер-министрами федеральных земель. Месяц назад Германия ввела контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Граница с Бельгией и Нидерландами открыта, но немецкая полиция более активно проводит выборочный контроль на дорогах в 30-километровой приграничной зоне. Польша и Чехия сами закрыли свою границу с ФРГ. Лица, не имеющие гражданства или вида на жительство в ФРГ, с середины марта могут въезжать в Германию только "по важной причине", например граждане других стран ЕС, транзитом направляющиеся домой, или водители грузовиков с грузами первой необходимости.
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В результате резкого сокращения спроса из-за пандемии коронавируса и увеличения поставок основными производителями в последние месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 миллионов баррелей в день, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). По его данным, мощности для хранения нефти заканчиваются, поскольку ее закупают в запас по бросовым ценам. В мире к концу 2020 года спрос на нефть сократится так сильно, что ликвидирует накопленный рост спроса за десятилетие, прогнозирует МЭА.
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В марте в Германии началась рецессия, которая предположительно продлится до середины нынешнего года, говорится в докладе министерства экономики ФРГ. Немецкие экономические институты прогнозируют сокращение ВВП страны на 4,2 процента в текущем году.
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С момента введения ограничительных мер в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые должны находиться на самоизоляции и лечении, сообщила пресс-служба правительства города. "Всем нарушителям оформлены штрафы, их общая сумма составила более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации мэрии, заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения.
В России более 3000 новых случаев заражения коронавирусом
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Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3388 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. По его данным, в РФ выявлено 24490 человек с SARS-CoV-2. В ходе эпидемии в стране умерли 198 человек. Выздоровели 1986 человек, 292 - за последние сутки.
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В московском метро образовались огромные очереди из-за режима спецпропусков на фоне усиления эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте, передает корреспондент DW.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал решение администрации США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Пандемия коронавируса - не то время, чтобы удерживать выплаты для ВОЗ, заявил Гутерриш.
++07.20++
Центробанк Китая в качестве меры борьбы с последствиями коронавируса понизил учетную ставку для предприятий до рекордно минимального уровня - 2,95 процента. Ранее она составляла 3,15 процента. Цель изменений - облегчить фирмам доступ к кредитам.
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро среды, зарегистрировано 125 584 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2486). 72 600 человек выздоровели. За 24 часа зарегистрировано 285 новых летальных случаев. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3254 человека.
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В Дании, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса, со среды вновь открывают ясли, детские сады и школыдля учеников с первого по пятый класс включительно.
Глава МИД Германии предостерег от поспешного снятия карантина
++05.00++
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, как ВОЗ, так и любой другой гуманитарной организации.
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Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.
++03.00++
Глава МИД Германии Хайко Мас предостерег от поспешного снятия карантина. "Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей", - заявил министр.
Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ
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В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных - 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.
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Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.
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Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что "фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате". Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня - начало июля.
Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек
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Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.
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В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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