Хроника пандемии: В Германии коэффициент заражения "R" меньше единицы

Число инфицированных по всему миру коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 145 тысяч человек. Больше всего жертв - в США, они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. Однако некоторые страны, в том числе Германия, объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 17 апреля (время московское).

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Немецкий Институт имени Роберта Коха объявил о том, что коэффициент заражения коронавирусом в Германии удалось снизить ниже единицы. В среду он составлял 0,9, а в четверг даже 0,7. Если этот коэффициент, который обозначается как "R", ниже единицы, это означает, что один носитель вируса может заразить меньше одного человека. И следовательно - число зараженных уменьшается. Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшить R до 1,0 и ниже.

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В пятницу через Италию на север проследует колонна из 110 автодомов, в котором в свои страны вернутся 240 жителей Северной Европы, в том числе несколько десятков немцев. Группа европейцев, путешествующих по Южной Европе, отказалась бросать свои трейлеры и возвращаться на родину самолетами и более месяца провела в Греции, живя в своих автодомах. В ночь на пятницу их паромом перевезут в Италию, на пересечение которой им было выдано специальное разрешение.

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В Москве от последствий заражения коронавирусом умерло еще 14 человек, в том числе двое мужчин 29 и 39 лет. Таким образом количество смертей в российской столице от COVID-19 достигло 127 человек.

Хроника событий 16 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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