Хроника пандемии: в Германии за сутки зафиксировано 601 новое заражение

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии эта инфекция была выявлена у порядка 8,7 млн жителей планеты. От последствий вируса и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 460 тысяч человек, выздоровели - более 4,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 20 июня (время московское).

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В Гватемале министр здравоохранения и социального обеспечения Уго Монрой отправлен в отставку. Президент республики Алехандро Джамматтеи назначил на этот пост бывшего замминистра здравоохранения Амелию Флорес. Министерство, которым Монрой руководил с января, неоднократно подвергали критике за его действия в условиях пандемии. По официальным данным, в стране с 17,2 млн жителей выявлено 12 509 заражений, 2419 больных выздоровели, 483 скончались.

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За последние сутки в Германии зафиксировано 601 новое заражение SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 189 135 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8883 пациента (суточный прирост 11).

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За сутки в Китае выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом, из них 27 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев 22 зафиксированы в Пекине .

В Бразилии более миллиона заражений коронавирусом

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Соединенные Штаты пока не планируют снимать запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны. Президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за ситуацией, однако на данный момент у властей "нет планов" по отмене эпидемиологических ограничений в области путешествий, сообщил в пятницу, 19 июня, официальный представитель Белого дома в Вашингтоне.

На улице Сан-Паулу

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По данным министерства здравоохранения Бразилии, число заражений коронавирусом в стране превысило отметку в 1 млн случаев. За прошедшие сутки инфекция была выявлена у 54 771 пациента. Около 49 000 человек в Бразилии скончались от последствий COVID-19 с начала пандемии. По числу заражений SARS-CoV-2 Бразилия находится на втором месте в мире, после Соединенных Штатов.

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Бретт Козьер - экс-капитан авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", на котором в апреле произошла вспышка коронавируса, сможет продолжить службу в военно-морских силах, однако больше не будет занимать никакие командные должности, объявил адмирал ВМС США Майкл Гилдей. В апреле капитан Козьер был уволен, после того как написал письмо высшему командованию ВМС с просьбой позволить членам экипажа, заразившимся коронавирусом, сойти на берег сразу после прибытия корабля к берегам Гуама - неинкорпорированной территории США.

В трех американских штатах выявлено рекордное число заражений

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Самолет с 336 россиянами вывозным рейсом вылетел из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и Москву, сообщило посольство России в ФРГ. С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Также было уменьшено количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установлены ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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Рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Аризоне, Техасе и Флориде. Об этом сообщает издание The Hill. Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Аризоне составил 3246, в Техасе - 3516, во Флориде - 3822. Губернаторы штатов связывают увеличение случаев с увеличением количества тестов.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 34 человека с 3531 до 3565, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. По последним данным, в России выявлено 569 063 случая инфицирования. Выздоровели и выписались из больниц 324 406 человек, скончались 7 841.

Хроника пандемии 19 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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