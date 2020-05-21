Хроника пандемии: В Германии за сутки выявлено менее 500 случаев заражения

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5 млн человек на планете, скончались от нее - более 330 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями пятницы, 22 мая.

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Специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа отправились в Дагестаниз подмосковного Алабино для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, личный состав полевого госпиталя на 100 коек совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров.

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В материковом Китае за сутки зарегистрированы 4 новых случая острого протекания вызванных SARS-CoV-2 заболеваний и 35 бессимптомных инфицированных. Как сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, 2 активных случая ввезены из-за границы в провинцию Сычуань, еще 2 выявлены внутри страны - в провинции Цзилинь. Все бессимптомные случаи заражения зарегистрированы внутри страны. За последние 24 часа в Китае не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с коронавирусом.

Суточный прирост заражений SARS-CoV-2 в Германии составил меньше 500 случаев

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 460 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных увеличилось до 177 212 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 27 человек, общее число летальных исходов выросло до 8174. Выздоровели в общей сложности около 159 000 человек, из них около 1 тысячи за последние сутки.

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В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, за сутки скончались 28 743 человека, общее число жертв эпидемии увеличилось до 94 688. Всего зарегистрировано 1 576 542 случаев коронавирусной инфекции. 62 826 человек считаются выздоровевшими.

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В лаборатории Института вирусологии Технического университета Мюнхена

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) намерен в ближайшее время увеличить число проводимых тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. В интервью газете Die Welt Шпан заявил, что уже в мае планируется, в частности, превентивное тестирование в домах престарелых.

Эти тесты будут проводиться в рамках обновленного федерального закона о защите от инфекционных заболеваний, в соответствии с которым больничные кассы обязаны покрывать расходы даже в случае отсутствия симптомов.

В Соединенных Штатах будут приспущены флаги в память о жертвах коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что государственные флаги на зданиях всех федеральных органов власти, а также на национальных памятниках будут приспущены на три дня в память о погибших во время пандемии нового коронавируса.

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За сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 73 человека. Число летальных случаев увеличилось до 1867. Всего в столице России выявлено более 155 000 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели и выписались из больниц 40 682 пациента.

Зрителей в российских театрах будут рассаживать в шахматном порядке

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После открытия театров в России, которое намечено на сентябрь, зрителей планируется рассаживать в залах в шахматном порядке. Об этом сообщила глава министерства культуры Ольга Любимова в интервью программе "Время". По ее словам, такая мера будет обсуждаться с Роспотребнадзором. Приказ министерства о закрытии всех федеральных учреждений, в том числе театров, был опубликован 17 марта.

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Минэкономразвития России из-за эпидемии нового коронавируса ожидает наибольшего падения валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале - на 9,5% в годовом выражении, в третьем и четвертом кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. По словам главы министерства Максима Решетникова, по мере ослабления карантинных ограничений ожидается восстановление ВВП в квартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики.

Хроника пандемии 21 мая >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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