Хроника пандемии: в Германии выявлено 580 новых случаев заражения

Страны мира продолжают борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. Вирусная инфекция выявлена у более чем 8,3 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались около 450 тысяч человек, выздоровели - более 4,3 млн. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 18 июня (время московское).
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 580 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 187 764 человека. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за 24 часа скончались 26 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8856. Выздоровели в общей сложности около 174 100 человек.
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В США стабилизировалось число выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции, заявил вице-президент страны Майк Пенс. По его словам, в последние две недели в США фиксируется в среднем 20 тысяч новых случаев заражения в день, в то время как в апреле данный показатель составлял 30 тысяч случаев. Он добавил, чточисло госпитализаций также снижается.
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За стуки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 28 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев четыре "импортированы", 24 зафиксированы внутри страны: 21 - в Пекине, по одному в провинции Хэбэй и городе центрального подчинения Тяньцзине.
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина
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В крупнейших турецких городах Анкаре и Стамбуле, а также в городе Бурса, расположенном на северо-западе Турции, введено обязательное ношение масок на улицах. В Турции недавно были ослаблены антиэпидемиологические ограничения, однако, в результате, число новых заражений резко выросло.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо. Такое решение было принято после того, как эксперты пришли к выводу, что препарат может вызвать проблемы с сердцем у некоторых пациентов.
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Количество умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 49 человек с 3434 до 3483. В российской столице выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 128 тыс. человек.
В Бразилии продолжат футбольное первенство
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Стадион в Рио-де-Жанейро
В Бразилии возобновляется чемпионат страны по футболу, первый матч пройдет 19 июня. Об этом сообщил мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла. Всего в Бразилии зафиксированы более 920 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 45 тысяч человек скончались.
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Британская общественная медиакомпания BBC объявила о сокращении сотрудников. Из-за последствий коронавируса компании необходимо сэкономить 125 млн фунтов (около 140 млн евро), для этого она разработала специальный план. Он, в частности, предусматривает досрочный уход журналистов из медиакомпании. О том, сколько именно рабочих мест сократят, не сообщается. В январе компания собиралась сократить около 450 рабочих мест, но этот план был отменен из-за пандемии. Всего на BBC работают более 22 тысяч человек.
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Около 80 ветеранов, которые будут присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, помещены на карантин. Их отправили в санаторий две недели назад в рамках мер по защите президента РФ Владимира Путина от коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Хроника пандемии 17 июня >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Европа открыла внутренние границы
С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.
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Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.
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Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.
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Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.
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Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Тунис объявил о победе над коронавирусом
Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2
Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет нспад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.
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Когда появится вакцина от коронавируса?
На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская