Хроника пандемии: в Германии выздоровели более 100 тысяч человек

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,6 млн человек, от последствий вируса скончались более 183 тысяч человек. Выздоровели более 716 тысяч человек. DW следит за развитием событий 23 апреля (время московское).
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В Германии по состоянию общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусом составило 148 046 человек. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки выявлено 2352 новых случаев. Всего выздоровело 103 300 человек, скончалось 5094 (на 215 больше, чем сутками ранее).
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Герд Мюллер
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) призвал выделить из бюджета Германии 3 млрд евро на помощь бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса. По словам Мюллера, эти деньги должны помочь в ситуации, когда "сначала могут развалиться больницы, а затем - целые государства".
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Во Франции ученые проверяют гипотезу, согласно которой курильщики заражаются COVID-19 реже, чем некурящие. Так, из 500 пациентов с COVID-19 в парижской больнице Питье-Сальпетриер только 5 процентов оказались курильщиками, что значительно ниже их доли среди населения страны. Гипотеза гласит, что никотин может мешать распространению вируса, так как он присоединяется к клеточным рецепторам, с которыми стремится соединиться вирус.
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В штате Нью-Йорк заболевание COVID-19 обнаружено у двух кошек, которые, вероятно, заразились им у хозяев. Это первый случай заболевания животных на территории США. Хотя эпидемиологи считают, что домашние животные не являются переносчиками заболевания среди людей, хозяевам рекомендовано не выпускать кошек из дома и выгуливать собак исключительно с поводком.
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Власти Германии выделяют 500 млн евро на оснащение компьютерами школ, перешедших в онлайн-режим. В частности, нуждающиеся школьники получат субсидию в 150 евро на покупку гаджетов, необходимых для домашнего обучения.
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В Совете Безопасности ООН работают над проектом резолюции, посвященном пандемии коронавируса. Проект вынесли на обсуждение Франция и Тунис, члены Совбеза готовят свои комментарии к нему, а решение о резолюции может быть принято на следующей неделе. В резолюции содержится призыв "остановить конфликты во всех странах" и усилить сотрудничество перед лицом эпидемии.
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Концерн Boeing объявил, что в условиях кризиса собирается уволить в США 10 процентов сотрудников, работающих над производством пассажирских самолетов. Это может затронуть около 7000 человек. Международные пассажирские полеты по всему миру практически прекратились.
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Мечеть во Франкфурте-на-Майне
Глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) потребовал от государства помощи для немецких мечетей. "Многие мечети оказались на пороге банкротства, потому что они жили на пожертвования после пятничной молитвы", - заявил Мазиек.
По его словам, от 30 до 50 процентов годовых сумм пожертвований собирались во время месяца Рамадан. В этом году верующих призывают во время Рамадана ограничиться домашней молитвой.
Хроника событий 22 апреля >>>
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Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.
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Как мир борется с коронавирусом
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Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.
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Как мир борется с коронавирусом
Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?
Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.
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Когда появится вакцина от коронавируса?
Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская