Хроника пандемии: в Германии - вспышка коронавируса на скотобойне

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились свыше 8,2 млн человек, почти 445 тысяч умерли. Выздоровели более 4,2 млн человек. DW следит за событиями среды, 17 июня.
Страны мира продолжают бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирусная инфекция выявлена у более чем 8,2 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались почти 445 тысяч человек, выздоровели - более 4,2 млн. DW следит за событиями среды, 17 июня (время московское).
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В Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне Tönnies, являющейся одной из крупнейших в Европе.
Как сообщает газета Haller Kreisblatt, 16 июня власти округа Гютерсло организовали тестирование на коронавирус среди тысячи сотрудников предприятия. К 17 июня были получены результаты первых пятисот тестов. 400 из них оказались позитивными. По словам главы административного округа Свена-Георга Аденауэра (Sven-Georg Adenauer), он полагает, что результаты оставшихся пятисот тестов будут аналогичными.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили с 18 июня вновь закрыть все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу. При этом рестораны и спортивные заведения, предположительно, будут работать и дальше, пишет Haller Kreisblatt.
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Чемпионат электромобилей в классе "Формула E", прерванный из-за пандемии в середине марта, возобновится лишь в начале августа, сообщила Международная федерация автоспорта (FIA). На территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф с 5 по 13 августа состоятся сразу шесть гонок, они пройдут в отсутствии зрителей. В ходе сезона титул в личном зачете предстоит защищать двукратному чемпиону серии французу Жану-Эрику Верню, а командный трофей - коллективу Techeetah из Китая.
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Институт имени Пауля Эрлиха в Германии разрешил компании CureVac приступить к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса. Участниками первого этапа испытаний станут 168 взрослых здоровых испытуемых, 144 из них получат вакцину. Цель этой стадии - выявить общую переносимость компонентов вакцины и размер дозы, необходимый для вызова иммунной реакции организма.
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В Украине число заражений коронавирусом, по данным сайта Worldometers, достигло 33 234 случаев, из них 4026 зафиксированы в Киеве. За прошедшие сутки вирус был обнаружен у 758 пациентов, а 31 человек скончался от последствий заболевания COVID-19.
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Массовые мероприятия в Германии - такие как народные гулянья, деревенские, городские и уличные праздники, а также ярмарки - возобновятся, судя по всему, не ранее конца октября текущего года. Об этом сообщили сразу несколько немецких СМИ со ссылкой на проект резолюции, принятой по итогам встречи правительства Германии с главами правительств федеральных земель.
В России минимальный дневной прирост новых заражений с начала мая
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В России за последние сутки выявлено 7843 новых заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это минимальный дневной прирост с начала мая. Общее число инфицированных выросло до 553 301, а количество смертей достигло 7478 (суточный прирост 194).
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В Таиланде третьи сутки подряд не зафиксировано новых заражений коронавирусной инфекцией. Всего в королевстве выявлено 3135 инфицированных, 2993 больных выздоровели, 58 скончались.
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Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время телеобращения заявил, что у него выявлен коронавирус. Симптомы появились несколько дней назад, добавил глава государства. Заболевание COVID-19 подтверждено у супруги и двоих помощников президента. Эрнандес намерен продолжать работу в дистанционном режиме.
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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 44 новых заражения вирусом SARS-CoV-2 (в 11 случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, выявлено 11 бессимптомных больных. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами новой инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 265 заражений.
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Правительство ФРГ включило Турцию и еще около 130 государств в список стран с повышенной степенью риска в связи с распространением коронавируса. В этот список, впервые опубликованный Институтом имени Роберта Коха 15 июня и регулярно обновляемый, входят и другие излюбленные немцами туристические направления, к примеру Египет, Таиланд и Марокко. С начала недели отменены предупреждения для путешествующих в 27 стран ЕС, однако они действуют (по меньшей мере еще до конца августа) для более чем 160 государств, не входящих в Евросоюз, в том числе России.
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За последние сутки в Германии зафиксировано 345 новых заражений SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 187 184 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8830 пациентов (суточный прирост 30). Выздоровели в общей сложности около 173 600 человек, из них около 500 - за минувшие сутки.
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Всемирная организация здравоохранения приветствовала проведенное британскими медиками исследование по применению лекарственного средства дексаметазон при лечении нетипичной пневмонии COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о "спасающем жизни научном прорыве". По его словам, дексаметазон стал первым препаратом, при лечении которым среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, было доказано снижение смертности.
Во Франции медперсонал требует улучшения условий работы
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Во Франции десятки тысяч врачей и медсестер приняли участие в демонстрациях, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Только в Париже, согласно сообщениям полиции, вечером 16 июня на улицы вышли около 18 000 человек. На окраинах французской столицы произошли столкновения между отдельными демонстрантами и полицией, 32 человека задержаны. Недовольство медперсонала вызвано тем, что во время пандемии коронавируса французская система здравоохранения достигла предела своих возможностей.
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В Бразилии за сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 выросло на 34 918 человек и составило 923 189 человек. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии коронавируса. С момента последнего обновления данных в понедельник в Бразилии также было зарегистрировано 1282 случая смерти от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения. Таким образом, число подтвержденных смертельных случаев в стране составило 45 241.
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Минобороны РФ сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев, завершающей двухнедельную изоляцию. Разрешение на исследования получено от министерства здравоохранения. В число добровольцев будут входить как военнослужащие, так и гражданские лица.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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