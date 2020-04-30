Хроника пандемии: в Германии более 160 тысяч инфицированных коронавирусом

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,3 млн человек, скончались свыше 234 тысяч, выздоровели более 1 млн человек. DW следит за событиями 1 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,3 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 234 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 1 мая (время московское).
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В Бразилии в связи с усиливающейся эпидемией коронавируса впервые введены локдауны в нескольких городах. В административном центре штата Мараньян Сан-Луисе и еще трех городах в этом регионе на севере Бразилии с 5 мая на десять дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой, следует из постановления суда в Сан-Луисе.
Прокуратура, подавшая ходатайство о локдауне, обосновала необходимость этой меры тем, что в государственных клиниках Сан-Луиса заняты уже все 112 коек в отделениях интенсивной терапии. По данным министерства здравоохранения Бразилии, в этой стране зарегистрировано более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5901 - с летальным исходом. Во многих городах больницы не справляются с наплывом больных, для захоронения трупов вырывают братские могилы.
В Германии более 160 тысяч подтвержденных случаев заражения
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило отметку 160 тысяч человек. Согласно информации Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в стране насчитывалось 160 758 инфицированных, что на 1639 человек больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов инфекции увеличилось за сутки на 193 до 6481. В то же время число людей исцелившихся от коронавирусной инфекции оценивается институтом в 126 900 человек, то есть на 3300 больше, чем в четверг.
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В материковом Китае за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны. Из завозных случаев пять зарегистрированы в Шанхае: двое больных прибыли из Бразилии, трое - из США. Еще один случай зафиксирован в провинции Фуцзянь. Все шесть случаев заражения внутри страны выявлены в граничащих с Россией административных единицах КНР.
В Австрии снят режим локдауна, но не отменены меры предосторожности
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После нескольких недель серьезных ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса в Австрии с 1 мая жители более не нуждаются в особых причинах для того, чтобы покидать свои дома. Тем не менее в публичных пространствах по-прежнему требуется соблюдать дистанцию в 1 метр, исключая проживающих в одном домохозяйстве. Количество людей, которым разрешено собираться вместе, пока ограничено десятью. В Австрии выявлено 15 тысяч инфицированных, 580 человек скончались. В середине мая в Австрии предполагается открыть рестораны, а отели, бассейны и спорткомплексы - 29 мая.
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Пекин пока не дал положительный ответ на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа. В интервью Sky News чиновник заявил, что ВОЗ делала такие предложения "Госкомздраву Китая и властям", но приглашение из Пекина получено не было.
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Министерство внутренних дел Германии отмечает рост правонарушений, связанных с эпидемией. Как сообщает издание Focus со ссылкой на внутренний документ ведомства, мошенники инструментализируют страх заразиться новым коронавирусом, а также условия частичного локдауна. В частности, злоумышленники, действуя от имени служащих и полицейских, вымогают у граждан деньги. В интернете предлагаются фейковые медикаменты и средства защиты.Также органы правопорядка отмечают высокий уровень киберпреступности.
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По словам президента США Дональда Трампа, в его распоряжении имеются доказательства того, что происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2 связано с одной лабораторий Института вирусологии в китайском Ухане. Этот город стал первым очагом распространения инфекции, переросшего в пандемию. При этом Трамп пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.
В Турции вступил в силу 3-дневный локдаун
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В Турции в ночь на 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Оно будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая. Супермаркеты будут работать только в пятницу до 14.00 местного времени. Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.
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Более 400 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Лабораторно коронавирус с начала апреля подтвержден у 111 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. При этом в аппарате Эргашева опровергли информацию и о том, что НИИ принимал больных внебольничной пневмонией: учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных. Всего в России официально зарегистрировано 106 408 инфицированных.
Из-за последствий коронавирусной инфекции в мире умерли более 230 тыс. человек
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Число жертв коронавирусной пандемиив мире составляет 233 456 человек. По состоянию на 00.00 мск сильнее всего пострадали США (63 580), Италия (27 967) и Великобритания (26 771). Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 3 296 615 случаев заражения.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.
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