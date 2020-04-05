Хроника пандемии: В Германии более 100 тысяч инфицированных

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 208 стран и территорий. Вирус выявлен у 1,2 миллиона человек, от последствий заболевания скончались более 68 тысяч человек, выздоровели свыше 260 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 6 апреля (время московское).

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Число новых заражений в Южной Корее достигло минимума за несколько последних недель. В течение суток в стране выявлено 47 случаев заболевания и три смерти.

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В Абиджане в Кот-д`Ивуаре разгромили строящийся центр по проведению анализов на наличие коронавируса. Жители одного из районов города-миллионника боялись заразиться от посетителей центра и уже ранее устраивали акции протеста против строительства.

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В Китае за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения. В 38 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. В провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, новых заражений нет.

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Тигрица Надя из зоопарка в Бронксе

Впервые коронавирусом заразился дикий зверь - в нью-йоркском зоопарке в Бронксе заболела четырехлетняя малайская тигрица Надя, рассказал ветеринар зоопарка журналу National Geographic. Очевидно, переносчиком вируса оказался один из сотрудников зоопарка, ухаживающих за животными, у которого не появилось симптомов заболевания.

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Количество подтвержденных случаев заражения в Германии перешагнуло 100-тысячную отметку. К вечеру 5 апреля коронавирус в ФРГ был выявлен у 100 024 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

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Власти Японии могут с 7 апреля ввести режим чрезвычайной ситуации. По сведениям издания Yomiuri, премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этом уже 6 апреля. Тем самым власти в регионах страны, особо сильно пострадавших от распространения заболевания, получат дополнительные полномочия.

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"Российские железные дороги" временно приостановили курсирование поездов, связывающих Калининград с Москвой и Санкт-Петербургом.

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Власти Пакистана распорядились отправить в карантин 20 000 участников трехдневного собрания радикального исламского движения "Джамаат Таблиг". Еще несколько десятков тысяч участников разыскивают. Организаторы встречи в Лахоре провели мартовское мероприятие, проигнорировав предупреждение властей. Собрание посетили свыше 100 000 человек. Вирус выявлен по крайней мере у 154 членов движения, двое из них скончались.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирландии Лео Варадкар намерен вернуться к работе врача и уделять не менее одного дня в неделю борьбе с коронавирусом, сообщили в канцелярии политика. Варадкар несколько лет работал врачом общей практики. Его имя было исключено из реестра врачей, когда он прекратил врачебную деятельность, сосредоточившись на политике.

Хроника событий 5 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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