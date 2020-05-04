Хроника пандемии: В Британии наибольшее число умерших от COVID-19 в Европе  

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии пневмонии COVID-19 общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 3,6 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 250 тысяч, выздоровели более 1,1 млн человек. Тем не менее одна за другой страны ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением опасного вируса. DW следит за развитием событий 5 мая (время московское).

++18.00++

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила российские власти отменить пропуска для жертв домашнего насилия. По ее словам, пострадавшие должны иметь возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел. "Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают", - обратила внимание Москалькова. С10 апреля число случаев домашнего насилия в РФ выросло в 2,5 раза, отметила ранее омбудсмен. Так, в апреле поступило более 13 000 сообщений о подобных инцидентах, в марте их было 6054.

Volkswagen переоборудует завод в кликику для лечения COVID-19

++17.45++

Германский концерн Volkswagen AG при поддержке властей ФРГ переоборудует один из своих давно работающих заводов в Южно-Африканской Республике в клинику для лечения COVID-19. Фабрика расположена в Порт-Элизабет в провинции Восточный Кейп, в здании возможно будет разместить около 4000 коек, сообщил глава местного подразделения Volkswagen Томас Шефер (Thomas Schäfer). Больница приступит к работе через 6 недель и изначально будет рассчитана на госпитализацию 1400 пациентов. Всего в ЮАР инфицированы 7220 человек, скончались 138.

++17.30++

Европейский Союз считает недопустимым использовать пандемию коронавируса как предлог для наступления на права человека, "верховенство закона и международные обязательства". В заявлении от имени 27 государств ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ограничительные меры, применяемые государствами в чрезвычайных обстоятельствах, допустимы при условии, что они необходимы, соразмерны, временны по своему характеру и не дискриминационны.

++17.15++

В больницах Нью-Йорка проходят лечение 15 детей в возрасте от 2 до 15 лет, которые демонстрируют симптомы, напоминающие токсический шок. Об этом сообщила газета The New York Times. По ее данным, медики проверяют, может ли данное проявление иметь отношение к инфицированию вирусом нового типа. По данным местных органов здравоохранения, ни один из госпитализированных несовершеннолетних не умер.

Кадыров потребовал наказывать публикующих видео задержаний

++17.00++

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер предупредил о драматических последствиях пандемии для развивающихся стран. "Связанный с коронавирусом кризис в наибольшей степени отражается на беднейших из бедных. В Мали или Судане нет лекарств для интенсивной терапии, на тот случай если у кого-то там диагностируют коронавирус", - заявил министр в Берлине в интервью DW. Кроме того, беднейшие страны мира страдают от разрушения цепочек поставок и сбоев в функционировании транспортных сетей. Мюллер добавил, что в складывающихся условиях его ведомство было вынуждено сократить число стран, с которыми оно работает на двусторонней основе, - с 85 до 60. "Наш нынешний бюджет составляет 10 млрд евро - это большие деньги. Но 85 стран-партнеров - это слишком много. Лишь с помощью денег мы не можем решить проблемы Африки и развивающихся стран", - уверен министр.

++16.45++

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал наказывать общественными работами тех жителей республики, которые публикуют в социальных сетях видеозаписи задержаний силовиками предполагаемых нарушителей карантина. Как пишет "Кавказский узел", соответствующее заявление Кадыров сделал на заседании оперативного штаба. Сюжет о заседании штаба был показан в выпуске новостей телеканала "Грозный".

В нидерландской лаборатории

++16.30++

Группа нидерландских и германских ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное (принадлежащее к одному клеточному клону. - Ред.) антитело, способное победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications. На результаты специалистов обратило внимание агентство Bloomberg.

В Гааге задержали митингующих против ограничений

++16.15++

В Австрии вслед за постепенным ослаблением ограничительных мер после католической Пасхи, отмечавшейся в этом году 12 апреля, не зафиксировано существенного роста числа инфицированных. Такую оценку дал министр социальных дел и здравоохранения Рудольф Аншобер. "Мы хорошо справились с первым этапом", - заявил он. По словам министра, если в начале эпидемии ежедневный прирост заболевших превышал 40 процентов, то теперь он держится на отметке в 0,2 процента. В то же время Аншобер призвал население пока не отказываться от предосторожностей и мер защиты. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране выявлено 15 650 случаев инфицирования, скончались 606 человек.

++16.00++

Полиция Нидерландов задержала на демонстрации в Гааге порядка 50 митингующих против ограничений, введенных из-за коронавируса. В правоохранительных органах сообщили, что эти участники акции не соблюдали предприсанную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, заявка на проведение мероприятия не была подана заранее. Акция, собравшая порядка 200 человек, проходила у главного вокзала, неподалеку от центра города.

++15.45++

В России в этом году могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24". "Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется", - пояснил он. "Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации", и она "пройдет по текущим оценкам", добавил министр.

ВОЗ призвала начать проверку подозрительных случаев на предмет их связи с COVID-19

++15.30++

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что результаты проводимых в стране тестов на SARS-CoV-2 зачастую могут быть ошибочны. "Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - отметил он. По словам главы государства на 5 мая в стране с более чем 9-миллионным населением зафиксировано примерно 12,4 тыс. случаев пневмонии, в том числе вызванной вирусом нового типа. По последним данным количество умерших от COVID-19 составляет 107, за последние сутки это число выросло на 4, инфицировано 18 350 (плюс 861).

++15.15++

Власти Баварии смягчают действовавшие в этой федеральной земле жесткие органичения. Так, с 6 мая будет разрешено собираться по двое в общественных местах с соблюдением социальной дистанции, навещать близких родственников, посещать родных в домах престарелых при выполнении строгих правил. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). Кроме того, откроются детские площадки. С 11 мая смогут начать работу предприятия розничной торговли площадью не более 800 квадратных метров. Разрешат также занятия бесконтактными видами спорта, к примеру теннисом или гольфом, на открытом воздухе.

++15.00++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "не удивлена" отчетом Франции о том, что первый случай COVID-19 появился в стране раньше, чем полагали до этого - уже в декабре. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве призвал остальные страны начать проверку других подозрительных случаев. "Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные жители Уханя путешествовали в другие страны", - отметил он. Одна из французских больниц перепроверила анализы пациента, у которого была диагностирована пневмония и который проходил лечение еще 27 декабря 2019 года, и выяснила, что он был инфицирован вирусом нового типа. Cамым ранним выявленным случаем заражения во Франции до этого считался датированный 24 января.

Рабочая группа Госсовета обсудила обязательное ношение масок

++14.45++

Футболисты, тренерский штаб и персонал немецкого клуба "Эрцгебирге" (Erzgebirge Aue e.V.) в Саксонии перешли в режим домашнего карантина из-за положительного анализа на коронавирус у одного из членов команды, выявленного после повторного тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Карантин продлится минимум до 7 мая, после чего всех членов команды еще раз протестируют.

++14.30++

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На заседании обсуждалось, в частности, возможное введение обязательного ношения масок в общественных местах. Кроме того, затрагивался вопрос поддержания режима самоизоляции в период майских праздников. По официальным данным сайта Стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в российской столице выявлено 80 115 случаев инфицирования, скончались 816 человек.

++14.15++

Полиция Австрии подготовила промежуточный отчет, связанный с распространением коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль (федеральная земля Тироль), где ранее была зафиксирована мощная вспышка заболевания. По словам представителя прокуратуры Инсбрука Хансйорга Майра (Hansjörg Mayr), речь идет о 1000-страничном документе, составленном "крайне подробно и всесторонне". После изучения всех бумаг будет решено, есть ли "обоснованное подозрение" для возбуждения уголовного дела. Предварительное расследование ведется с конца марта. По данным следствия, свои показания дал минимум 321 инфицированный, большинство из них - уроженцы Германии.

В Великобритании более 32 тысяч человек скончались от COVID-19

++14.00++

Число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании - наибольшее среди европейских стран. По данным национального статистического ведомства ONS, с начала пандемии в стране скончались 32 313 человек, в свидетельствах о смерти которых значится COVID-19. Это больше, чем в Италии, которая до сих пор считалась страной с наибольшим в Европе показателем летальных исходов.

При этом только в Англии и Уэльсе от коронавируса скончались 29 648 человек.

++13.40++

В Беларуси число выявленных заражений SARS-CoV-2 за сутки возросло на 861 до 18 350, сообщило агентство БелТА со ссылкой на президента Александра Лукашенко. По его данным, за два с половиной месяца было проведено более 200 тысяч тестов, 8,7% из которых были положительными.

Бавария снимает запрет покидать дома без уважительных причин

++13.20++

Маркус Зёдер

Власти Баварии, которые ввели наиболее строгие среди земель ФРГ ограничения из-за коронавируса, объявили о смягчении карантинных мер. С 6 мая баварцы вновь смогут выходить на улице по любым причинам и ходить в гости к родственникам, заявил премьер-министр земли Маркус Зёдер (Markus Söder). Кроме того, будут открыты детские площадки и разрешены визиты в домах престарелых. При этом будет продолжать действовать запрет на собрания более двух человек, не являющихся членами одной семьи.

До июня примерно половина дошкольников вернется в детские сады, остальные - немногим позже. В частности, с 25 мая будет разрешено посещение садов шестилетками, откроются и "лесные" детсады, в которых воспитанники почти все время проводят на свежем воздухе. Уже с 11 мая возобновится работа частных мини-ясель для детей до 3 лет.

Так же с 11 мая будет поэтапно возобновлено очное преподавание в школах. Вначале вернутся в классы выпускники начальных и средних школ, за ними последуют ученики первых, пятых и шестых классов. Занятия в школах для всех учеников будут восстановлены с середины июня, сообщил далее Зёдер.

ВОЗ критикует намерение провести парад Победы в Минске

++13.00++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена решением властей Беларуси провести военный парад 9 мая. Официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев указал на "возможные негативные последствия проведения такого массового мероприятия в период эпидемии". "Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - заявил он.

Бердыклычев напомнил, что скопления людей и невозможность обеспечить между ними необходимую дистанцию повышают риск заражения коронавирусом и способствуют его дальнейшему распространению.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что массовые мероприятия в День Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию, и не видит оснований отменять парад Победы. Он также пригласил на него глав других государств бывшего СССР. "Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил Лукашенко.

115 проектов по разработке вакцины от коронавируса

++12.40++

В мире растет число проектов по разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. По данным немецкого Объединения исследовательских фармацевтических компаний VFA, на данный момент разработкой медикамента занимаются в общей сложности 115 команд во всем мире. Семь из этих проектов осуществляются, главным образом, в Германии. Речь идет, в числе прочих, о проектах компаний BioNTech, CureVac, Prime Vector Technologies, Artes Biotechnology. Десять возможных вакцин от коронавируса уже находятся на стадии клинических испытаний с участие добровольцев. В Германии также начались первые клинические испытания, их проводит компания BioNTech.

++12.20++

В Испании официальное число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки возросло на 867 до 219 329. В тот же день от последствий коронавирусной инфекции скончались 185 человек. Тем самым общее число летальных исходов возросло до 25 613, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде. При этом выздоровели уже 123 486 человек.

В Украине резко возросла безработица

++12.00++

В мае число безработных в Украине возросло почти на 50 процентов в сравнении с тем же месяцем 2020 года. "По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тысяч человек, что почти на 148,5 тысяч, или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сообщило ведомство, курирующее рынок труда в Украине. После объявления карантина 12 марта статус безработного получили почти 156 украинцев.

++11.40++

Власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания готовы возобновить работу дошкольных учреждений уже в ближайшие недели. По плану правительства в Шверине, о котором сообщает агентство dpa, 11 мая должны открыться частные мини-ясли для самых маленьких, а неделей позже, с 18 мая, детские сады должны принять дошкольников-шестилеток, пишет агентство. Мекленбург - Передняя Померания является одной из наименее пострадавших от коронавируса земель ФРГ. В начала эпидемии в ней выявлены 703 случая SARS-CoV-2.

++11.20++

Лотар Вилер

Коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии снизился до 0,71, что является наиболее низким показателем с 17 апреля, сообщил на пресс-конференции в Берлине глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). Показатель означает, что в настоящее время 100 инфицированных коронавирусом заражают 71 здорового человека.

"Число выявленных случаев заражения снижается, это очень хорошая новость", - заявил Вилер. По его словам, с начала вспышки коронавируса были проведены 2,4 миллиона тестов на коронавирус, 7,2 процента из них оказались положительными.

Скончался генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин

++11.00++

В московской больнице в Коммунарке скончался от коронавируса генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин. В начале апреля он летал на Байконур вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, спустя неделю после этого у него диагностировали SARS-CoV-2. 64-летний генконструктор производителя пилотируемых кораблей "Союз МС" также входил в президиум Российской академии наук.

++10.40++

Проверка соблюдения карантина в Москве

Третий день подряд в России выявляются более 10 тысяч новых заражений. За последние 24 часа официальное число случаев коронавируса в РФ возросло на 10 102 до 155 370, сообщил оперативный штаб. Только в Москве при этом было выявлено 5714 новых заражений. За последний день в России скончались 95 человек с подтвержденным коронавирусом, тем самым этот показатель возрос до 1451 человек. При этом число выздоровевших пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 1770 человек до 17 865. В Москве более половины новых заразившихся SARS-CoV-2 - младше 45 лет.

В Украине заразились 2,5 тысячи медиков

++09.30++

За последние сутки в Украине число случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 366 до 12 697, сообщило министерство здравоохранения в Киеве. При этом заболели 2479 медиков и 881 ребенок. За минувшие 24 часа от последствий SARS-CoV-2 скончались 13 человек, тем самым число летальных исходов возросло до 316. Еще 1875 пациентов выздоровели.

++08.30++

Йенс Шпан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) высказался за выработку единой линии по дальнейшему снятию ограничений в 16 федеральных землях. Важно выработать четкие критерии и совместный подход в ослаблении локдауна, заявил он в эфире Deutschlandfunk за день до новой видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министров федеральных земель, на которой, среди прочего, будет решаться вопрос о возвращении в школы всех учащихся.

Среди земельных властей в Германии нет единой позиции о скорости отмены ограничений. В частности, в Баварии выступают за более медленное снятие локдауна, власти Северного Рейна - Вестфалии настаивают на скором возобновлении работы школ, детских садов и других учреждений.

++07.30++

В Люксембурге со следующей недели будут поэтапно отменены ограничения, связанные со вспышкой коронавируса. Премьер-министр Ксавье Беттель пообещал постепенное возвращение к "социальной жизни". "Мы сможем вновь встречаться с родственниками и друзьями", - заявил он. С 11 мая разрешены собрания до 20 человек на улице и до шести человек в закрытых помещениях. При этом обязательно соблюдение дистанции и ношение защитных масок.

В Германии - 685 новых заражений, 139 летальных исходов

++05.35++

В Германии за последние сутки выявлено 685 новых случаев заражения, в общей сложности в стране насчитывается 163 860 инфицированных, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 139 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 6831.

++03.15++

От последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире умерли уже более четверти миллиона пациентов. Инфицированы свыше 3,64 миллиона человек.

++02.45++

В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом, речь идет о прибывшем из-за рубежа, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 881 заражений, 4633 человек скончались.

++01.00++

Матчи футбольной бундеслиги могут возобновиться с 15 мая. Эту дату называют собеседники агентства Reuters, знакомые с ходом подготовки к переговорам федеральных и земельных властей Германии о дальнейшем ослаблении локдауна, намеченных на 6 мая.

Чехия и Словакия ослабляют карантинные ограничения

Автомобиль полиции на границе Чехии и Австрии

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В соседней с Чехией Словакии с 6 мая возобновят работу магазины, музеи и художественные галереи, а рестораны смогут принимать посетителей на открытом воздухе. Будут разрешены церковные службы и свадебные торжества при соблюдении строгих мер предосторожности, сообщил премьер-министр Игор Матович. Детские сады и школы останутся закрыты, добавил он.

++00.10++

Власти Чехии с 11 мая ослабят карантинные ограничения. В частности, возобновится автобусное и железнодорожное международное сообщение, заявил министр транспорта Карел Гавличек. Все въезжающие в Чехию иностранцы должны будут предоставить справку о состоянии здоровья с отрицательным результатом тестирования.

С этого же дня в стране смогут возобновить работу музеи, кинотеатры, торговые центры и парикмахерские. Кроме того, будут разрешены мероприятия с участием до 100 человек, в том числе спортивные соревнования.



Хроника событий 4 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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