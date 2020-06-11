Хроника пандемии: В Бразилии вырыли 100 символических "могил" на пляже Копакабана

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались. Выздоровели более 3,8 млн человек. DW следит за событиями пятницы, 12 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились более 7,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 420 тысяч человек, выздоровели - более 3,8 млн. DW следит за событиями пятницы, 12 июня (время московское).
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В Вашингтоне изучают, не могут ли въезжающие из Мексики привести к новой волне распространения коронавирусной инфекции в США. Проблема обсуждалась 11 июня на заседании встречи оперативной группы американской администрации по борьбе с коронавирусом, проходившей в ситуационной комнате Белого дома. Между тем в этот же день мексиканские власти допустили, что реальное число инфицированных в стране может быть намного выше официальной статистики. На 11 июня в Мексике выявлены 133 974 случаев заболевания (плюс 4790 за сутки) и 15 944 (плюс 587) скончавшихся от последствий COVID-19.
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В Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США предложили выделить 44 млн долларов (38 млн евро) на разработку вакцины от коронавируса и "биотехнологическое исследование Пентагона". Средства хотят направить в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В проекте документа также прописали параметры финансирования Европейской инициативы сдерживания, которая позволяет лучше распределить финансовые инвестиции в оборону, одновременно повышая "готовность в Европе к сдерживанию российской агрессии".
Египет хочет с 1 июля частично возобновить международное авиасообщение
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Египет с 1 июля планирует возобновить внутреннее и - частично - международное авиасообщение. Об этом уведомил госминистр информации Усама Хейкаль. По его словам, въездной туризм решено открыть в провинциях, в наименьшей степени пострадавших от коронавируса. Речь идет о курортах Южного Синая, провинциях Красное море и Матрух на Средиземном море. Список стран, для граждан которых разрешат въезд в страну, не уточняется.
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Симпозиум руководителей центробанков, посвященный вопросам денежно-кредитной политики, ежегодно проводящийся в американском городе Джексон-Хоул (штат Вайоминг) под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, из-за пандемии коронавируса впервые за 40 лет не состоится в традиционном формате. Вместо этого встреча 27 и 28 августа пройдет в виде онлайн-конференции, сообщили в пресс-службе ФРБ.
Активисты в Бразилии вырыли 100 символических "могил" на пляже
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Активисты в Бразилии вырыли 100 символических "могил" на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Таким способом они выразили протест против действий правительства во время пандемии, которая уже унесла свыше 40 тысяч жизней в стране. Над "могилами" установили черные кресты к бразильскими флагами.
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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) призвал жителей ФРГ продолжать соблюдать правила социального дистанцирования и по-прежнему ограничивать число контактов. Соответствующее заявление Браун сделал в программе телеканала ZDF "Maybrit Illner". По словам политика, Германии удавалось сохранить число инфицированных на низком уровне благодаря дисциплинированному поведению жителей. Даже если жители Германии повсеместно возвращаются к нормальной жизни, правила должны соблюдаться до появления вакцины, добавил руководитель ведомства.
Байден: Число инфицированных продолжает расти в 20 из 50 штатах США
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден, недавно набравший необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, высказал мнение, что руководитель администрации Дональд Трамп "по-прежнему отказывается принимать вирус всерьез". Байден добавил, что число инфицированных продолжает расти в 20 из 50 американских штатах. "Дональд Трамп не мог избавиться от этой болезни в апреле или при помощи Twitter заставить ее исчезнуть в мае, не может он ее игнорировать и в июне", - считает соперник республиканца. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.
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Режим чрезвычайного положения в Армении в связи с пандемией коронавируса будет продлен на месяц - до 13 июля. Об этом уведомил премьер Никол Пашинян. По его словам, на 12 июня намечены внеочередное заседание правительства и специальная сессия парламента для обсуждения ситуации. Число подтвержденных случаев заражения на 11 июня достигло 14 669, общее количество летальных исходов от последствий COVID-19 составляет 327.
В Карелии выявлен второй очаг коронавируса
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В Карелии выявлен второй очаг новой коронавирусной инфекции. Вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района зарегистрирован 51 новый случай заражения, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Заболевшие - сотрудники компании "Высококачественные автомобильные дороги". В июне первый очаг был зарегистрирован на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе, там зафиксировали свыше 70 случаев. Между тем в республике открыты все туристические объекты.
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В Подмосковье 12 июня начинают работать кафе и рестораны с летними верандами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт", - завил он. В то же время Воробьев добавил, что открывать для посещения торговые центры в области власти пока не собираются. Разрешения на это нет со стороны Роспотребнадзора.
Пекин и коронавирус: Twitter Inc. удалила сотни тысяч аккаунтов
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В корпорации Twitter Inc. заявили, что удалили свыше 170 000 учетных записей, связанных с проводимой Пекином операцией влияния в сети. В рамках нее, по данным компании, распространялись сообщения, благоприятные для правительства КНР, в том числе и о коронавирусе. Twitter Inc. блокировала 23 750 активных учетных записей, а также более крупную сеть из примерно 150 000 записей, созданных для привлечения внимания к первой группе аккаунтов.
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Чехия, Венгрия, Польша и Словакия поддерживают создание фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро, однако настаивают, чтобы при его формировании их интересы учитывались более активно. "Более бедные страны не покрывать расходы более богатых", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи стран Вышеградской четверки в чешской Леднице. Аналогичной позиции придерживается и глава кабмина Венгрии Виктор Орбан.
Число заявлений об убежище в ЕС упало до показателя 2008 года
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Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС упало в апреле на 87 процентов по сравнению с показателями начала года и оказалось самым низким с 2008 года. Причинами являются закрытие границ Евросоюза и другие ограничительные меры в связи с пандемией короны, уточнили в Европейском бюро поддержки миграционных процессов (EASO). Всего за апрель было зарегистрировано 8730 подобных прошений.
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Граждан РФ в период с 12 июня по 19 июня вывезут несколькими рейсами из Франции, Индонезии, Вьетнама, Киргизии и ряда других стран. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Telegram-канале. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты. С 20 марта в страну возвращены 193 тысячи россиян.
В Бразилии открылись ТЦ, несмотря на высокое число случаев инфицирования
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В Бразилии к торговым центрам (ТЦ) в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро выстроились длинные очереди, после того как 11 июня они открылись впервые после введения в стране ограничительных мер. По данным бразильской Ассоциации ТЦ, пауза в работе, которая, к примеру в Сан-Паулу продолжалась 83 дня, привела к тому, что порядка 577 моллов потеряли примерно 5 млн долларов (4,4 млн евро). Между тем в стране продолжает свирепствовать пандемия: за минувшие сутки выявлено 30 412 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период наблюдения зафиксированы 802 828 заболевших, умерли 40 919 человек.
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Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways продает часть своей коллекции произведений искусства стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, чтобы финансово справиться с последствиями, которыми пандемия обернулась для авиакомпании. Об этом сообщила газета The Guardian. Собрание включает в себя работы английского художника Дэмьена Херста, рисовальщицы Бриджет Райли и Питера Дойга, работающего в художественном стиле магического реализма. Минимум одна из работ оценена в сумму свыше 1 млн фунтов. Авиакомпания собирается продать минимум 10 произведений.
США не будут повторно вводить локдаун
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Американская администрация не станет повторно вводить локдаун в случае второй волны распространения коронавируса. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC. "Мы не можем закрыть экономику", - подчеркнул он. "Думаю, мы усвоили, что можно нанести большой ущерб", если это предпринимаешь, отметил министр. Президент США Дональд Трамп в свою очередь в Twitter высказал мнение, что по финансовым показателям "мы будем иметь очень хороший третий квартал и отличный четвертый квартал". 2021 станет экономически "одним из наших самых лучших годов", утверждает президент. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ускорением динамики распространения новой коронавирусной инфекции на африканском континенте. "Если первые 100 000 случаев были зарегистрированы в течение 98 дней, то для достижения показателя 200 000 случаев понадобилось всего 18 дней", - сообщил на видео-пресс-конференции в Женеве директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матсидисо Моети. Пока доля общего числа заражений в Африке составляет всего 3 процента от общемирового показателя, но вспышки инфекции, по словам Моети, в последнее время стали возникать не только в крупных городах, но и в провинции.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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