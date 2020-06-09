Хроника пандемии: в Бразилии вдвое больше новых заражений, чем в США

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7,3 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 413 тысяч человек, выздоровели более 3,5 млн. DW следит за событиями среды, 10 июня (время московское).

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В Бразилии за сутки зафиксирован 32 091 новый случай заражения, это почти в два раза больше, чем в США (17 598). В южноамериканской стране насчитывается 739 503 подтвержденных случаев инфицирования, ее опережают только Соединенные Штаты (1 956 421). За 24 часа число умерших увеличилось на 1272 до 38 406.

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У солдат Национальной гвардии США, задействованных в ходе антирасистских протестов возле Белого дома в Вашингтоне, выявлено заражение коронавирусом. О каком числе инфицированных военнослужащих идет речь, не указывается. По словам представительницы Национальной гвардии, многие участники акции протеста носили защитные маски, однако не все. В то же время, у многих гвардейцев не были надеты маски.

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Турция ослабила карантинные ограничения для детей и подростков до 18 лет и пожилых людей старше 65 лет. Им снова можно выходить из дома в период с 10 утра до 20 часов вечера. 7,5 млн пожилых людей в Турции были с 21 марта фактически заперты в своих домах. Предписание о запрете покидать дома для детей и подростков было принято 4 апреля.

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Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) предлагает с 16 июня отменить все ограничения на въезд сезонных работников из стран Евросоюза. В сельском хозяйстве Германии ежегодно трудятся около 300 тысяч сезонных работников, главным образом из стран ЕС Польши и Румынии. В этом году в связи с ограничениями в страну смогли въехать только около 40 тысяч человек.

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Сотни переводчиков, работавших для учреждений Евросоюза, оказались в тяжелом материальном положении после того, как в середине марта эти институты перешли на сокращенный график работы. Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европы после обсуждений отказались от составления социального плана помощи для переводчиков и предлагают индивидуальные субсидии размером в 1300 евро.

Латвия снимает режим чрезвычайной ситуации

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Латвия не будет в очередной раз продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пандемией коронавируса 13 марта. Таким образом, как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, он перестает действовать в стране 10 июня. Латвия возвращается к "нормальности".

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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