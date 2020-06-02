 Хроника пандемии: в Бразилии - беспрецедентное число погибших за сутки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2020

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Мир

Хроника пандемии: в Бразилии - беспрецедентное число погибших за сутки

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 6,5 млн человек, свыше 385 тысяч - скончались. Выздоровели более 3,1 млн человек. DW следит за событиями четверга, 4 июня.

Жители Бразилии в медицинских масках из-за эпидемии коронавируса

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, этим коронавирусом заразились более 6,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 385 тысяч человек, выздоровели - более 3,1 млн. DW следит за событиями четверга, 4 июня (время московское).

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 394 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 764 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 30 человек, общее число летальных исходов выросло до 8581. Выздоровели в общей сложности около 167 800 человек, из них около 600 за последние сутки.

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Всем зарубежным авиакомпаниям разрешено с 8 июня вновь выполнять пассажирские рейсы в Китай. Такое решение обнародовало управление гражданской авиации КНР. Каждый авиаперевозчик сможет совершать один перелет в неделю в один китайский аэропорт на выбор.

В Бразилии - самое большое число погибших за сутки с начала эпидемии

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В Бразилии за последние сутки скончались 1349 человек с COVID-19. Это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса в этой стране. Кроме того, выявлено 28 633 новых случаев заражения, сообщило министерство здравоохранения. Всего в Бразилии за время эпидемии заразились 584 017 человек, умерли 32 548 местных жителей.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Андрей Ермак

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Ситуация с коронавирусом на востоке Украины "довольно драматичная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. "Сегодня ни у кого нет достоверных данных о числе людей, инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях", - отметил Ермак. По этой причине украинские власти перекрыли движение через пять контрольно-пропускных пунктов на границе с территориями Донбасса, подконтрольными пророссийским сепаратистам.

Саммит ЕС-Китай перенесен на неопределенный срок

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Саммит ЕС - Китай, намеченный на 14 сентября в Лейпциге, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом договорились во время телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщается на сайте правительства Германии. Стороны намерены провести эту встречу позднее, новую дату обсудят позже.

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Оппозиция в Словакии призвала власти отменить режим чрезвычайного положения в стране. Словацкий экс-премьер Петер Пеллегрини в своем обращении раскритиковал ограничения прав граждан, в частности запрет на массовые мероприятия. Ранее правительство в Братиславе продлило 90-дневный режим ЧП, срок которого истекал в середине июня. В Словакии с населением 5,4 млн человек зафиксировано всего 1525 случаев заражения SARS-CoV-2, погибли 28 человек.

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Несколько тысяч человек вышли на антирасистскую акцию протеста в Стокгольме, несмотря на объявленный из-за коронавируса запрет массовых мероприятий. В Швеции введены сравнительно мягкие ограничения в связи с пандемией, однако жителям этой страны не разрешается собираться группами более 50 человек в одном месте.

Хроника пандемии 3 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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