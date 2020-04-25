Хроника пандемии: В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет почти 3 млн человек. Из них от последствий вируса скончались свыше 200 тысяч, выздоровели около 840 тысяч человек. DW следит за развитием событий 26 апреля (время московское).

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Число смертей инфицированных коронавирусом в Испании достигло минимального значения за месяц - за последние сутки от пневмонии COVID-19 скончались 288 пациентов (общее число летальных исходов в стране достигло 23 190 человек). Всего с начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 обнаружен у свыше 220 тысяч жителей королевства.

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В Китае в ходе проверок около 16 компаний были конфискованы в общей сложности более 89 млн дефектных защитных масок. Как сообщает китайское министерство промышленности и торговли, помимо масок конфискации подверглись еще около 418 тысяч других средств индивидуальной защиты, а также средства для дезинфекции. Общая стоимость забракованных товаров превышает 7,6 млн юаней (около 1 млн евро). Сколько из них предназначались на экспорт, неизвестно. По данным китайской таможни на момент середины апреля, в портах КНР были конфискованы более 31,6 млн дефектных масок и 509 тысяч дефектной защитной одежды, ожидавшие экспорта.

Ранее Пекин ужесточил правила, согласно которым изготовленные на экспорт СИЗ теперь должны соответствовать стандартам качества страны, в которую поставляются.

В первом эпицентре пандемии выписаны все пациенты с коронавирусом

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В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, выписаны из больницы все ранее заразившиеся им пациенты. По данным национальной комиссии по вопросам здравоохранения, последний пациент с COVID-19 покинул одну из уханьских больниц 24 апреля. В городе было выявлено более 46,4 тысячи инфицированных коронавирусом, то есть 54% от общего числа в Китае. Более 3,8 тысячи пациентов с COVID-19 в Ухане умерли, это 84% всех летальных исходов от коронавируса в КНР.

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В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявлен 6 361 новый случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, их общее число достигло 80 949. Количество выздоровевших выросло на 517 до 6767. При этом от последствий заражения скончались в общей сложности 747 пациентов (плюс 66).

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Жители Тбилиси в защитных масках

В Грузии за сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Так, общее число инфицированных достигло 485, сообщает Минздрав страны. На карантине находятся более 4,8 тысячи человек, на стационарном лечении - 522. Выздоровели в общей сложности 139 человек, шестеро пациентов с COVID-19 скончались.

Число зараженных в Грузии будет расти, а пик заболевания ожидается в конце апреля, считает директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Нам придется еще долго сосуществовать с этим коронавирусом, пока ученые не создадут вакцину", - сказал Церцвадзе.

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В Украине за последние сутки выявлено 492 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего в стране 8617 инфицированных и 209 смертей пациентов с COVID-19, включая 8 летальных исходов за последние сутки. Больше всего подтвержденных заражений - в Черновицкой области (1341), Киеве (1188) и Ивано-Франковской области (731), сообщает министерство здравоохранения.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки увеличилось на 69 и достигло 1746, сообщает армянский единый информационный центр. За сутки число скончавшихся не изменилось и составляет 28 человек. Выздоровели 833 человека.

Немецкие школьники, возможно, будут учиться посменно в недельном ритме

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Глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) не исключает, что все школьники могут вернуться за парты еще до летних каникул. Он предложил "посменную модель", в соответствии с которой несколько классов учатся на протяжении недели в школе и получают задания для выполнения дома в течение следующей недели, во время которой школьные кабинеты займут ученики других классов.

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Города, расположенные в непосредственной близости от Москвы, лидируют по числу инфицированных коронавирусом нового типа. При этом наибольшее количество заразившихся в Московской области зафиксировано в Люберцах и Одинцове. Там отмечено свыше 500 случаев заболевания. В десятку попали также Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329).

Алекс Азар

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Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара. Такую информацию приводит издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Дипломаты КНР пытались тайно связываться с сотрудниками министерств ФРГ

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Китайские дипломаты пытались тайно связаться с должностными лицами и сотрудниками федеральных министерств Германии, чтобы, по всей видимости, добиться от них "позитивных высказываний" о результатах борьбы КНР с коронавирусом. Это следует из ответа МВД ФРГ на запрос депутата бундестага, который приводит издание Welt am Sonntag.

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Лидер германского футбольного первенства - мюнхенская "Бавария" - за сутки продала 100 тысяч медицинских масок с символикой клуба. Об этом сообщается на его официальном сайте. Все вырученные средства перечислят на счет инициативы "We Kick Corona", запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу для помощи благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, занимающимся борьбой с распространением SARS-CoV-2.

В Саудовской Аравии сокращают длительность комендантского часа

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд постановил сократить длительность комендантского часа во всех регионах страны с 17.00 до 09.00 по местному времени. Такой режим будет действовать в период с 26 апреля по 13 мая. При этом в центре мусульманского паломничества - Мекке - 24-часовой комендантский час пока сохраняется.

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"Большая двадцатка" (G20) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой - запустила международную инициативу, призванную ускорить доступ к инструментам здравоохранения, необходимым для борьбы с вирусом нового типа. По словам Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана, министра финансов Саудовской Аравии председательствующей в G20, объединение продолжает работу, чтобы восполнить дефицит в 8 млрд долларов (7,3 млрд евро) в общем пакете средств, необходимых, по оценкам экспертов, для преодоления пандемии.

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В Италии в мае откроются музеи и основные достопримечательности, которые ранее были закрыты из-за пандемии. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр по делам культуры Дарио Франческини. В первую очередь, речь идет о тех объектах, на которых могут быть созданы условия для безопасного посещения.

Аргентина продлевает карантин

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Аргентина продлевает истекавший 26 апреля режим общенационального карантина до 10 мая. Об этом сообщили в офисе президента Альберто Фернандеса. Страна пострадала от пандемии меньше, чем другие государства Южной Америки, включая Перу, Чили и Бразилию. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в Аргентине инфицированы 3780 человек, умерли 185.

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Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в Москве на вечер 25 апреля достигло 404, сообщили в столичном оперативном штабе. Инфицированы свыше 39 509 человек. Между тем в российской столице 26 апреля закроют 30 станций метро, включая "Парк культуры" Сокольнической линии, "Шипиловскую", "Солнцево", "Волоколамскую". Это связано с падением пассажиропотока, отмечают в метрополитене.

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Власти Китая объявили об 11 новых случаях заражения коронавирусом - на один меньше, чем днем ранее. Кроме того, за последние сутки от последствий COVID-19 никто не умер.

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Зуботехнические лаборатории России, занимающиеся, в частности, производством протезов, направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором попросили включить их сферу в перечень пострадавших от кризиса отраслей. Это позволит рассчитывать на господдержку. Письмо, по данным агентства РБК, подписали руководители более 60 частных специализированных компаний.

Основатель Tesla Илон Маск

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Сотрудники американского производителя электромобилей Tesla, по всей видимости, смогут вернуться к работе на сборочном заводе близ Сан-Франциско (штат Калифорния) уже в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Производство в штатном режиме, как ожидается, будет восстановлено 4 мая. Пауза на заводе во Фримонте продолжалась с 24 марта.

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Звезды знаменитой нью-йоркской Метрополитен-оперы дали виртуальный гала-концерт онлайн. "Театр в настоящее время закрыт, - пояснил генеральный директор Питер Гелб. - Поэтому мы хотим таким образом порадовать фанатов по всему миру". Запись выступления будет доступна 27 апреля до 01.30 мск.

Глава Минздрава Израиля уходит в отставку

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Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман проинформировал исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху о своем решении уйти в отставку. Об этом сообщило государственное израильское радио Kan. По его данным, Лицман попросил премьера перевести его на должность главы министерства строительства и жилищного хозяйства. У Лицмана ранее был выявлен коронавирус. Министра резко критиковали за политику его ведомства во время пандемии. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 15 298 человек, умерли 199.

Автомобиль Smart на автосалоне в Женеве

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Базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler AG с 27 апреля вновь приступит к выпуску автомобилей. Заводы в Зиндельфингене и Бремене возобновят производство автомобилей класса E и S. Между тем компания-автопроизводитель Mercedes уже заявила, что хочет снабжать системы очистки воздуха в ряде своих моделей новыми фильтрами, которые смогут обеспечивать защиту от вирусов и бактерий.

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля представит парламенту план правительства по снятию локдауна в стране. Об этом сообщили в офисе премьера. Затем в парламенте состоятся дебаты и голосование по проекту. В документе представлено 17 приоритетных пунктов, среди которых - открытие школ, возобновление регулярной работы общественного транспорта, а также заготовка защитных масок и санитайзеров, сообщает агентство AFP, ознакомившееся с проектом.

Режим жестких мер в стране действует с 17 марта, как ожидается, его отменят 11 мая. По данным международной группы волонтеров Worldometer, во Франции инфицированы 161 488 человек, умерли 22 614.

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что может отказаться от специальных пресс-конференций в Белом доме, посвященных ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом он сообщил в Twitter, возложив при этом вину на представителей СМИ, которые якобы "задают только враждебные вопросы и затем отказываются предоставлять точную информацию о фактах, а также правдивые сведения".

Около 60 процентов турагентств и туроператоров в ФРГ опасаются банкротства

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Порядка 60 процентов турагентств и туроператоров в Германии видят непосредственную угрозу банкротства из-за спада в отрасли на фоне пандемии. Это следует из опроса, проведенного Германским туристическим союзом (Deutsche Reiseverband, DRV) среди своих членов. Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил, что ожидать скорейшего доступа к популярным туристическим объектам не стоит.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей после выздоровления от COVID-19 27 апреля. Эту информацию подтвердила представительница 55-летнего главы кабмина на Даунинг-стрит, в официальной резиденции премьера, куда он вскоре возвратится. До этого Джонсон временно находился в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир, где восстанавливался после болезни.

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Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) объявила о приостановке до 10 мая национального первенства, а также всех турниров, проводимых под ее эгидой. Как сообщает сайт ФФТ, это делается в рамках решения республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом, по официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2. Таджикистан, указывает агентство dpa, был одной из немногих стран мира, где еще продолжались официальные турниры по футболу. На сегодняшний день футбольные чемпионаты проводятся в Беларуси, Туркмении, Никарагуа и Бурунди.

Карантинные меры в Испании могут смягчить 2 мая

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возможном смягчении со 2 мая жестких карантинных мер в стране. Как заявил глава правительства в телеобращении, испанцам будут разрешены занятия спортом на природе, а также прогулки вдвоем для проживающих в одном домохозяйстве. Жесткий локдаун в стране продолжается с 14 марта. Жителям разрешено покидать свои дома только для посещения врача и похода в продуктовый магазин. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 223 759 человек, умерли 22 902.

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В Германии общее число инфицированных составило 157 175 человек (на 1737 больше, чем сутками ранее). По данным Института имени Роберта Коха, 112 000 человек из их числа выздоровели, 5640 пациентов с выявленной инфекцией скончались. Прирост летальных исходов за сутки составил 140 случаев.

Хроника событий 25 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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