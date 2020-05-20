Хроника пандемии: В Боливии из-за скандала с ИВЛ задержан глава Минздрава

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5 млн человек на планете, скончались от нее - более 320 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями субботы, 21 мая.

++04.15++

Президент США Дональд Трамп "через день или два" прекратит принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Белого дома. Ранее, 19 мая, Трамп сообщил, что он принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день для профилактики коронавирусной инфекции.

++03.15++

В Боливии в связи с обвинением в коррупции освобожден от должности и задержан министр здравоохранения Марсело Навахас. Чиновника обвиняют в содействии госзакупке 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенным ценам. Правительство заплатило за каждый аппарат ИВЛ 28 000 долларов (25 600 евро), тогда как, по данным испанской компании GP Innova, стоимость одного устройства составляет от 6000 до 7500 евро. Как сообщает местное издание El Deber, приобретенное оборудование к тому же было непригодным.

++02.00++

В аэропорту Копенгагена

Власти Дании не намерены в ближайшее время полностью открывать границы королевства, однако планируют ослабить режим въезда в страну. По словам премьер-министра Метте Фредериксен, самое позднее 29 мая правительство обнародует дальнейшие планы, призванные в первую очередь обнадежить представителей туристического бизнеса. В Дании зарегистрировано 11 117 случаев заражения. 554 человека скончались, 9536 человек считаются выздоровевшими.

++01.45++

Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 5 миллионов 79 тысяч человек. Всего по состоянию на 01.45 мск от последствий инфекционного заболевания COVID-19 скончались 329 112 человек. Выздоровевшими считаются 2 миллиона 8 тысяч 751 человек.

++01.15++

В Бразилии от последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 888 человек. Общее число умерших составило около 19 000. Всего в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 291 579 случаев заражения SARS-CoV-2. Прирост новых выявленных случаев за сутки составил более 21 тысячи.

СМИ: Правительство ФРГ согласовало пакет помощи Lufthansa

++00.15++

Как сообщают немецкие СМИ, в правительстве Германии согласован пакет финансовой помощи пострадавшей из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa. О том, что вскоре может официально объявлено решение, сообщила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

По данным газеты Handelsblatt и еженедельника Der Spiegel, правительство Германии намерено поддержать крупнейшего немецкого авиаперевозчика общей суммой 9 миллиардов евро. В компании подтвердили опубликованную в СМИ информацию.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если карта не отображается, зайдите по ссылке >>>

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 4,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 1,6 млн человек, свыше 300 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К середине мая число инфицированных превысило 174 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 7,9 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 252 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к середине мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К середине мая в Иране зарегистрировано более 114 тысяч заболевших и более 6,8 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

