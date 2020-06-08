Хроника пандемии: в Бергамо антитела обнаружили у 57 процентов горожан

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 407 тысяч человек, выздоровели более 3,5 млн. DW следит за событиями вторника, 9 июня (время московское).

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В итальянском городе Бергамо, который находится в числе наиболее пострадавших от пандемии городов страны, провели масштабную проверку на антитела. В результате антитела к коронавирусу обнаружили у 57 процентов из 10 тысяч прошедших проверку жителей города. Наличие в крови антител считается признаком перенесенного заражения коронавирусом.

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В Польше, которая не относится к наиболее пострадавшим от пандемии странам, на минувших выходных отмечен неожиданный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 - в стране зафиксирован 1151 случай заражения. Две трети из них приходятся на работников угольной шахты недалеко от чешской границы.

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В Греции, скоро открывающей туристический сезон, снова возросло число заражений. С четверга по понедельник в стране отмечено 97 случаев, причем две трети из них приходятся на людей, въехавших из других стран. Власти в Афинах снова начнут ежедневно сообщать о числе заражений - это прекратили делать, когда число ежедневных заражений опустилось меньше пяти.

Хроника пандемии 8 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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