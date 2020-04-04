Хроника пандемии: В армии Украины - первая смерть от COVID-19

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель зафиксирован уже в 209 странах и территориях. Вирус выявлен у 1,3 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались почти 75 тысяч человек, выздоровели около 280 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 7 апреля (время московское).

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Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) представил новое мобильное приложение Corona-Datenspende, предназначенное для сбора данных по распространению коронавируса. Использование его абсолютно добровольно и возможно под пседонимом. Приложение доступно, в частности, на смартфонах, "умных" часах и фитнес-браслетах.

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Франция хочет начать повсеместно тестировать на наличие коронавирусной инфекции проживающих в домах престарелых. Причина этого - высокая смертность их жителей от последствий Covid-19. В домах престарелых и в учреждениях с сестринским уходом по всей стране от вируса нового типа, по официальным данным, скончались свыше 2400 человек.

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в эфире радиостанции Deutschlandfunk не исключила задействование германских военнослужащих для поддержки служб здравоохранения в борьбе с пандемией. "Бундесвер готов (оказать помощь. - Ред.) там, где об этом попросят", - заявила она. С учетом исторического прошлого в ФРГ установлены весьма высокие правовые барьеры, сильно ограничивающие возможности властей задействовать армию для решения проблем, не относящихся непосредственно к сфере обороны.

Первая жертва вируса в армии Украины

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Украинские военные сообщили о первой жертве коронавируса. На странице командования Медицинских сил ВС Украины в Facebook указывается, что скончалась сотрудница ВСУ "в одной из воинских частей Ивано-Франковской области". Она находилась в реанимации с 30 марта. На 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая инфицирования Sars-CoV-2.

Режим ЧС в семи районах Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел режим чрезвычайной ситуации в столичном регионе Токио и еще шести префектурах: Осаке, Фукуоке, Тибе, Канагаве, Сайтаме, Хего. "Поскольку я решил, что имеет место ситуация, которая угрожает серьезно повлиять на жизнь людей и на экономику… я объявляю режим ЧС", - заявил он.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого ранее перевели в отделение интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции, получает кислородную поддержку, однако не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава секретариата правительства Майкл Гоув. Премьеру "оказывает самую лучшую помощь команда больницы Сент-Томас", сказал Гоув. "Все мысли и молитвы с ним и с его семьей", - добавил он. Обязанности премьера временно исполняет глава МИД Доминик Рааб.

++11.00++

Финляндия до 13 мая продлила пограничный контроль на фоне растущих опасений, что приезжающие из Швеции жители могут ускорить распространение коронавируса. Финляндские власти озабочены стратегией Швеции, остающейся одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин. "Целью правительства является дальнейшее сокращение передвижения в зоне маятниковых миграций на границах со Швецией и Норвегией", - пояснили в кабмине Финляндии.

В России более тысячи новых заражений коронавирусом за сутки

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В России по состоянию на утро 7 апреля зарегистрированы 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших возросло до 7497 человек в 81 субъекте РФ. За минувшие сутки от болезни умерли 11 человек.

Заграждения в Ухане (фото из архива)

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Власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) частично ослабляют ограничения на перемещение наседения, введенные для борьбы с пандемией. Впервые после того, как 23 января Ухань был изолирован от внешнего мира, жителям 8 апреля должен быть разрешен выезд из него. Это коснется, в первую очередь тех лиц, у кого в специальном мобильном приложении, предназначенном для отслеживания состояния здоровья, высвечивается "зеленый" код.

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В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 1642 человек, скончались 45. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

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Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), перенесший коронавирусную инфекцию, рассказал, что этот опыт показал ему, наколько уязвим мир и он лично. Мерц одобрил действия федерального правительства и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), намеренных не отказываться от ограничительных мер минимум до 20 апреля. "Мир и Германия не так быстро вернутся к нормальному порядку вещей", - уверен он.

++09.30++

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк будет лишен роли помощника министра финансов и понижен в ранге в составе кабмина за нарушение правил общенационального карантина. Несмотря на существующие жесткие органичения, Кларк, в частности, отвез семью на пляж. Кроме того, он ездил в парк недалеко от дома, где катался на горном велосипеде, сделал селфи и разместил фотогграфию в сети. Сам министр признал: "Я был идиотом. Понимаю, почему люди будут на меня злы".

++09.15++

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) потребовал от Европейского Союза принять срочные меры для защиты беженцев и мигрантов от распространения коронавируса. Соответствующее заявление Мюллер сделал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. По его словам, речь идет, в частности, о том, чтобы лагерь для беженцев на греческом острове Лебос был переформирован так, чтобы избежать скученности. Министр напомнил, что сам посещал Лесбос и видел, как в месте, рассчитанном на проживание 3 тыс. человек, сосредоточены 20 тыс.

Россиян пока не вывезут из США

++09.00++

Граждан РФ, ожидающих вылета из США на фоне пандемии коронавируса, пока не вывезут из страны. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, числа заявок на вылет недостаточно для направления "даже одного самолета". Он призвал всех заинтересованных лиц зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги". Глава дипмиссии также рекомендовал россиянам, которые не могут улететь из Нью-Йорка, пока пожить у соотечественников.

Питер Наварро

++08.45++

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро еще в конце января предупреждал президента США Дональда Трампа, что Вашингтон должен принять меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, чтобы избежать серьезных экономических последствий и сотен тысяч смертей. Об этом сообщила на своем сайте газета The New York Times. В служебной записке Наварро отмечал, что медикаментов и вакцины от вируса пока нет.

++08.20++

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил новые данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Их количество составляет 99 225 человек, за сутки прирост составил 3834. Скончались за весь период наблюдения 1607 человек (плюс 173). RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

Совбез ООН проведет заседание по коронавирусу

++08.05++

Совет Безопасности ООН 9 апреля впервые проведет заседание по ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил постпред председательствующей в СБ ООН Доминиканской Республики Хосе Сингер Вайзингер. Закрытые консультации будут проходить в режиме видеоконференции. Генсек ООН Антониу Гутерриш подготовит брифинг для 15 членов Совбеза.

++07.50++

В Беларуси начинает работу миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее задача - дать оценку ситуации, складывающейся в стране в связи с распространением коронавируса нового типа. Делегация из трех экспертов оценит работу местных медиков. Специалисты ВОЗ посетят больницы и изучат документацию белорусского Минздрава. По официальным данным, по состоянию на 6 апреля лечение от COVID-19 в стационарах проходили 634 человека, 13 умерли.

++06.30++

В Мексике зафиксировано рекордное число новых заражений - 296 случаев за последние сутки. Всего в стране вирус выявлен у 2439 человек, 125 больных скончались.

Ни одного нового смертельного случая в Китае

++04.40++

Впервые с начала пандемии коронавируса за прошедшие сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов от пневмонии COVID-19, заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Всего же с декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек. Госкомздрав КНР также отметил, что в стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

++04.30++

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах в период с 7 по 10 апреля. В выступлении, которое транслировалось в Twitter, глава правительства напомнил, что вспышка эпидемии коронавируса в стране произошла после празднования праздника Пурим, который в 2020 году отмечался с 9-го по 10-е марта."Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - заявил Нетаньяху.

++04.00++

Американская корпорация Boeing объявила о прекращении из-за эпидемии коронавируса производства своего дальнемагистрального самолета Boeing 787 Dreamliner в штате Южная Каролина с 8 апреля вплоть до дальнейшего уведомления. "Наша обязанность - сосредоточиться на здоровье и безопасности членов нашей команды",- говорится в заявлении пресс-службы авиагиганта.

++03.30++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала “пережитком колониального менталитета” и “расистским” предложение французских ученых провести испытания вакцины против нового коронавируса в Африке. Они мотивировали свою идею низким уровнем медицинского обслуживания на континенте. Африка "не может и не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Власти Дании постепенно смягчают ограничения

++02.20++

Власти Дании объявили о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19. Детские сады и начальные школы возобновят работу с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока будут закрыты. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

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Выборы президента Польши могут пройти в установленный законом срок, 10 мая, несмотря на продолжающуюся пандемию нового коронавируса. Сейм Польши в понедельник, 6 апреля, большинством голосов одобрил предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект, позволяющий провести голосование на президентских выборах по почте.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пожелала своему британскому коллеге Борису Джонсону скорейшего выздоровления и выразила надежду, что он вскоре сможет покинуть больницу. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Накануне Борис Джонсон, борющийся с пневмонией COVID-19, был госпитализирован после девяти дней домашнего карантина и помещен в палату интенсивной терапии.

++00.30++

Болгария закрывает свои границы для иностранцев. Как заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, въезд в Болгарию будет запрещен представителю любой страны, прибывающему из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Запрет также распространяется на путешественников из других стран ЕС и стран Шенгенского соглашения "с высоким риском распространения COVID-19", указал министр.

++00.05++

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран анонсировал проведения масштабного тестирования на коронавирус Sars-CoV-2 в домах престарелых, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в них. С момента начала эпидемии пневмонии COVID-19 от нее во Франции скончались 2417 обитателей домов престарелых, то есть чуть менее трети от общего числа (8911) жертв инфекции.

Хроника событий 6 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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