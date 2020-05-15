Хроника пандемии: в Армении третий день увеличивается суточный прирост заражений

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,6 млн человек, скончались более 307 тысяч. Выздоровели свыше 1,7 млн человек. DW следит за событиями 16 мая.
В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 4,6 млн человек на планете, скончались от нее - более 307 тысяч. Выздоровели более 1,7 млн человек. DW следит за событиями субботы, 16 мая.
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Суточный прирост случаев инфицирования в России составил 9200. По данным оперативного штаба, в общей сложности за период с начала эпидемии в РФ зафиксировано 272 043 случаев заражения. Из их числа 63 166 человек выздоровели, 2537 скончались.
В Армении три дня подряд увеличивается суточный прирост
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Число вновь выявленных за сутки заражений в Армении растет третий день подряд. 14 мая было зафиксировано 142 новых случая, 15 мая - 184, а за минувшие сутки - у 239 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Армении достигло 4283. Как сообщает армянский единый информационный центр, за сутки скончались три пациента, число жертв с коронавирусной инфекцией в стране достигло 77 человек (22 из них умерли по иным причинам). Выздоровели 1791 человек (+125 за сутки).
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Ослаблен пограничный контроль, введенный из-за пандемии, на границах Германии с Австрией, Швейцарией и Францией. Разрешено пересечение границы родственниками, живущими в разных странах, а также во время деловых поездок. Въезд туристов и желающих заправиться более дешевым топливом по-прежнему запрещен. Полное снятие контроля на границах с этими странами запланировано на 15 июня.
Fox News: США намерены частично восстановить финансирование ВОЗ
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По данным СМИ, США намерены восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соединенные Штаты "согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая", сообщает Fox News со ссылкой на письмо администрации президента Дональда Трампа в адрес генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.
США были крупнейшим донором организации, но приостановили взносы 14 апреля, обвинив ВОЗ в продвижении китайской "дезинформации" о вспышке коронавируса.
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В субботу в ряде городов Германии запланированы массовые демонстрации противников ограничительных мер против эпидемии COVID-19. Только в Штутгарте зарегистрированы 5 тысяч участников. Акции также пройдут в Мюнхене, Берлине, Дортмунде. Такие же демонстрации состоялись уже в прошлые выходные, при этом их участники игнорировали установленные санитарно-гигиенические правила. Среди участников акций замечены активисты-конспирологи, антипрививочники, а также представители правых движений. В ходе протестов происходили стычки с полицией и нападения на журналистов.
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В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 16 мая, достигло 173 772 пациентов. Суточный прирост составил 620 человек. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 57 человек - до 7881.
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Палата представителей США, в которой преобладают демократы, одобрила проект закона, предусматривающего перечисление 3 трлн долларов на борьбу с пандемией коронавируса. В свою очередь республиканцы, контролирующие Сенат, заявили, что блокируют этот законопроект.
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Турция продлила комендантский час в 15 провинциях
В 15 провинциях Турции вступил в силу очередной круглосуточный комендантский час, он продлится до позднего вечера 19 мая, когда в стране будут отмечать День памяти Ататюрка. Тем не менее в ближайшие выходные в Турции будут работать клиники, аптеки, булочные и другие предприятия, имеющие статус "важных для общества". В частности, карантинные меры будут продлены в столице Анкаре и Стамбуле.
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Правительство Испании отсрочило отмену комендантского часа в Мадриде и Барселоне как минимум на одну неделю. Тем самым их не коснутся послабления карантинных мер, которые вступят в силу 18 мая во многих других испанских городах, таких как Толедо, Валенсия, Гренада и Малага. Речь идет о разрешении встречаться в семейном кругу, а также об открытии кафе и баров, обслуживающих посетителей на улице.
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Правительство Италии подтвердило, что с 3 июня въезд в эту страну и выезд из нее разрешен гражданам, прибывающим с территории других государств Евросоюза или Шенгенской зоны. До сегодняшнего дня из-за пандемии COVID-19 въезд в Италию разрешался только гражданам страны, возвращающимся на родину из-за границы, и иностранцам, постоянно проживающим в Италии.
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В Бразилии, по официальным данным, в пятницу, 15 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 15 305 человек. Это самый крупный суточный прирост в стране с начала эпидемии. От последствий легочного заболевания COVID-19 за последние 24 часа в Бразилии умерли 824 человека. Общее число зараженных сейчас составляет 218 223 человека. Скончались 14 817 человек.
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В субботу, 16 мая, Люксембург вновь открыл свои границы, закрытые ранее из-за эпидемии SARS-CoV-2. На протяжении последних двух месяцев въезжать в герцогство разрешалось лишь иностранцам, имеющим на это уважительные причины.
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США остаются страной с наибольшим в мире числом пациентов с SARS-CoV-2. К раннему утру 16 мая число инфицированных коронавирусом возросло здесь до 1 412 121 человека. За прошедшие сутки выявлен 27 191 новый случай заражения. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в США с начала пандемии коронавируса, увеличилось за 24 часа на 2043 пациента, составив 885 990 человек.
Актуальная статистика числа заразившихся коронавирусом в различных странах мира, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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