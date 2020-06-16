Хроника пандемии: во Франции медперсонал требует улучшения условий работы

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирусная инфекция выявлена у более чем 8,2 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались почти 445 тысяч человек, выздоровели - более 4,2 млн. DW следит за событиями среды, 17 июня (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения приветствовала проведенное британскими медиками исследование по применению лекарственного средства дексаметазон при лечении пневмонии нового типа COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, речь идет о "спасающем жизни научном прорыве". По его словам дексаметазон стал первым препаратом, при лечении которым среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, было доказано снижение смертности.

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Во Франции десятки тысяч врачей и медсестер приняли участие в демонстрациях, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Только в Париже, согласно сообщениям полиции, вечером 16 июня на улицы вышли около 18 000 человек. На окраинах французской столицы произошли столкновения между отдельными демонстрантами и полицией, 32 человека задержаны. Недовольство медперсонала вызвано тем, что во время пандемии коронавируса французская система здравоохранения достигла предела своих возможностей.

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В Бразилии за сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 выросло на 34 918 человек и составило 923 189 человек. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии коронавируса. С момента последнего обновления данных в понедельник в Бразилии также было зарегистрировано 1282 случая смерти от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения. Таким образом, число подтвержденных смертельных случаев в стране составило 45 241.

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Минобороны РФ сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев, завершающей двухнедельную изоляцию. Разрешение на исследования получено от министерства здравоохранения. В число добровольцев будут входить как военнослужащие, так и гражданские лица.

Хроника пандемии 16 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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