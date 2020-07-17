Хроника пандемии: ВОЗ фиксирует беспрецедентное число заражений в мире за день

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 597 тысяч человек, выздоровели более 8,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 18 июля (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за одни сутки - 238 тысяч человек. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.

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В США туристическая отрасль попросила Конгресс о финансовой поддержке в 10 млрд долларов. Кроме того, не менее 13 млрд долларов требуется аэропортам на снижение налоговой нагрузки для путешественников. Туристическая отрасль столкнулась с экономическими последствиями, которые в десять раз превосходят последствия терактов 11 сентября 2001 года, заявил представитель Туристической ассоциации США.

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В Израиле зарегистрирован высший показатель инфицирования коронавирусом за один день - 1929 случая. Еще в середине мая он не превышал 100 случаев, но после ослабления ограничений страна переживает всплеск заражений. Несколькими часами ранее израильские власти ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 - в помещениях. Ограничений на передвижение не предусмотрено.

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