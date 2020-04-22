Хроника пандемии: ВОЗ предостерегает от выдачи иммунных сертификатов

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 2,8 млн человек, скончались свыше 197 тысяч. Выздоровели более 807 тысяч человек. DW следит за событиями 25 апреля.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 2,8 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 197 тысяч, выздоровели более 807 тысяч человек. DW следит за развитием событий 25 апреля (время московское).
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Авиакомпания "Белавиа" с 25 апреля начала ежедневно летать из Минска в Вену, сообщило посольство Беларуси в Австрии. При этом граждане стран, не входящих в Евросоюз, могут прибыть в Австрию самолетом только если они предоставят справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В противном случае таких авиапассажиров следует отправлять в 14-дневный карантин, если они сразу же не могут улететь обратно, говорится в разъяснениях МВД Австрии.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от выдачи лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию, так называемых иммунных сертификатов и иных аналогичных документов. Правительства ряда стран предлагают такие сертификаты, в частности, для того, чтобы перенесшие инфекцию могли выйти на работу. Как говорится в специальном заявлении ВОЗ, в настоящий момент отсутствуют доказательства защиты людей, в крови у которых обнаружены антитела, от повторного заражения.
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Число выявленных в России новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 5966, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего с начала пандемии в стране SARS-СoV-2 заразились 74 588 человек. Скончались уже 681 пациентов с COVID-19, суточный прирост составил 66 человек. Поправились по стране 682 пациента, общее число излечившихся - 6250.
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В Иране количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 89 328 человек (прирост за сутки 1134). В стране скончались 5650 больных COVID-19, 76 смертей пришлись на последние сутки, сообщает министерство здравоохранения и медицинского образования.
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На всей территории Шри-Ланки на 25 и 26 апреля снова введен комендантский час. Днем ранее в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост числа инфицированных (52 человека), сообщило министерство здравоохранения и медицины коренных народов. Власти 20 апреля отменили на большей части страны комендантский час, введенный 20 марта.
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Власти Индии разрешили небольшим магазинам возобновить работу. Их сотрудники обязаны соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию, носить защитные маски и перчатки. Кроме того, в магазинах должно быть вдвое меньше сотрудников. Торговые центры останутся закрыты до 3 мая.
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В Беларуси проходит общереспубликанский субботник, несмотря на рост случаев заражения SARS-CoV-2 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения отменить массовые мероприятия.
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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 1677 человек (прирост за сутки 81). За время наблюдений 28 больных скончались, 803 выздоровели.
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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине по состоянию на 24 апреля увеличилось на 478 до 8125, количество скончавшихся - на 8 человек до 201 по сравнению с предыдущими сутками.
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В странах Центральной Азии на утро субботы выявлено 173 новых заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает "Интерфакс", общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Казахстане, Киргизии и Узбекистане достигло 4983. В Таджикистане и Туркмении, по официальным данным, случаев заражения коронавирусом не выявлено. Въезд в эти страны, однако, из-за пандемии ограничен.
В Хакасии нарушитель режима самоизоляции заразил более 30 человек
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В травматологическом отделении Абаканской больницы в Республике Хакасия коронавирусом заразились 34 человека. По словам главы региона Валентина Коновалова, прибывший из Москвы мужчина должен был находиться на домашнем карантине, однако получил травму в нетрезвом состоянии и обратился к медикам. Мужчина, у которого по прибытии в больницу не было признаков респираторного заболевания, не сообщил врачам, что еще несколько дней должен находиться в самоизоляции. Позднее у него было выявлено заболевание COVID-19.
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В США зафиксировано самое низкое число смертельных исходов заболевания COVID-19 в последние три недели. По данным университета Джонса Хопкинса, 24 апреля в Соединенных Штатах умерли 1258 человек, у которых было выявлено заражение коронавирусом. Всего с начала эпидемии в США коронавирусная пневмония унесла жизни более 52 тысяч человек.
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В Китае 24 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время не было зафиксировано не одной смерти от COVID-19.
Бельгия начинает поэтапное снятие ограничений
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Бельгия намерена с 4 мая начать поэтапную отмену карантина. В то же время граждан страны обяжут носить средства защиты в общественных местах. Можно будет использовать не только защитные маски, но и, например, шарфы. Процесс отмены карантина продолжится до 31 августа, если ситуация с пандемией не ухудшится. По состоянию на 25 апреля, в Бельгии зафиксировано одно из самых высоких в Европе число летальных исходов в расчете на 1 млн жителей - 576.
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Власти Франции выделят 7 млрд евро на поддержку национальной авиакомпании Air France. Кроме того, правительство в Париже готовит пакет помощи в размере 5 млрд евро для автоконцерна Renault.
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В Москве за последние сутки скончался 41 человек, заболевший COVID-19. Число летальных исходов у пациентов, зараженных коронавирусом, за эту неделю почти удвоилось. Всего в российской столице от последствий коронавирусной пневмонии умерли 366 человек.
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Экономика России из-за коронавируса ежедневно теряет 100 млрд рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По прогнозам Решетникова, дефицит бюджета до конца 2020 года составит до 5 процентов ВВП. Власти намерены покрывать дефицит за счет резервов и заимствований, при этом обязательства перед гражданами будут выполнять независимо от цен на нефть, пообещал министр.
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В Германии общее число инфицированных составило 152 438 человек (на 2055 больше, чем сутками ранее). По данным Института имени Роберта Коха, 109 800 человек из их числа выздоровели или перенесли инфекцию безболезненно, 5500 пациентов с выявленной инфекцией скончались.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.
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