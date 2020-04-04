Хроника пандемии: ВОЗ обвинила французских ученых в расизме

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель зафиксирован уже в 209 странах и территориях. Вирус выявлен у 1,3 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались почти 75 тысяч человек, выздоровели около 280 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 7 апреля (время московское).

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Американская корпорация Boeing объявила о прекращении из-за эпидемии коронавируса производства своего дальнемагистрального самолета Boeing 787 Dreamliner в штате Южная Каролина с 8 апреля вплоть до дальнейшего уведомления. "Наша обязанность - сосредоточиться на здоровье и безопасности членов нашей команды",- говорится в заявлении пресс-службы авиагиганта.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала “пережитком колониального менталитета” и “расистским” предложение французских ученых провести испытания вакцины против нового коронавируса в Африке. Они мотивировали свою идею низким уровнем медицинского обслуживания на континенте. Африка "не может и не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Власти Дании постепенно смягчают ограничения

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Власти Дании объявили о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19. Детские сады и начальные школы возобновят работу с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока будут закрыты. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

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Выборы президента Польши могут пройти в установленный законом срок, 10 мая, несмотря на продолжающуюся пандемию нового коронавируса. Сейм Польши в понедельник, 6 апреля, большинством голосов одобрил предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект, позволяющий провести голосование на президентских выборах по почте.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пожелала своему британскому коллеге Борису Джонсону скорейшего выздоровления и выразила надежду, что он вскоре сможет покинуть больницу. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Накануне Борис Джонсон, борющийся с пневмонией COVID-19, был госпитализирован после девяти дней домашнего карантина и помещен в палату интенсивной терапии.

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Болгария закрывает свои границы для иностранцев. Как заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, въезд в Болгарию будет запрещен представителю любой страны, прибывающему из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Запрет также распространяется на путешественников из других стран ЕС и стран Шенгенского соглашения "с высоким риском распространения COVID-19", указал министр.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран анонсировал проведения масштабного тестирования на коронавирус Sars-CoV-2 в домах престарелых, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в них. С момента начала эпидемии пневмонии COVID-19 от нее во Франции скончались 2417 обитателей домов престарелых, то есть чуть менее трети от общего числа (8911) жертв инфекции.

Хроника событий 6 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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