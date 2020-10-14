Хроника пандемии: ВОЗ не считает ремдесивир существенно снижающим летальность

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 39 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 29 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 16 октября (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Брюсселе

Главы государств и правительств ЕС договорились о более активном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. Цель - предотвратить неконтролируемый рост числа заражений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ночь на пятницу после завершения первого рабочего дня саммита ЕС в Брюсселе. В частности, в будущем чаще будут проводиться регулярные видеоконференции. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что все в ЕС стремятся избежать введения второго локдауна, но это удастся лишь в том случае, если руководство наиболее пострадавших стран будет своевременно принимать соответствующие меры, а население - неукоснительно соблюдать их.

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Лечение заболевания COVID-19 экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на число летальных исходов среди пациентов. К таким выводам по итогам клинических исследований пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их оценки излагает международная деловая газета Financial Times.

ВОЗ наблюдала за ходом лечения свыше 11 тыс. пациентов. При этом, по ее данным, ни одно из лекарств, включая ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, не повлияло на шансы пациентов на выживание и не снизило случаи использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отменен один из самых престижных турниров Австралии по гольфу

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Один из старейших и самых престижных турниров Австралии по гольфу Australian Open (AO) среди мужчин и женщин, а также чемпионат Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA Championship), запланированные на февраль, отменены из-за пандемии. От проведения AO среди мужчин отказываются впервые за его 75-летнюю историю, уточнило агентство AFP. Австралия закрыла границы для большинства въезжающих в рамках усилий по борьбе с пандемией. Лица, перемещающиеся между различными штатами и регионами страны, в ряде случаев также могут быть подвергнуты обязательному двухнедельному карантину. С начала пандемиии в стране, по данным, Worldometer, инфицированы 60 224 человека, 877 скончались.

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На одном из рынков в Иерусалиме

В Израиле с начала эпидемии в общей сложности зарегистрирован 300 201 случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, встревоженного динамикой роста инфицированных, 21 августа в стране нарастающим итогом было выявлено более 100 тысяч, а 23 сентября - более 200 тысяч человек. По данным портала Worldometer, из-за последствий заражения новым коронавирусом здесь скончались 2127 человек, более 257 тыс. выздоровели. В Израиле проживают около 9 миллионов жителей. С 25 сентября в стране действуют жесткие карантинные правила.

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Москва, Красная площадь

Число скончавшихся в Москве от последствий коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 выросло на 54 человека. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в общей сложности с начала эпидемии в столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 5850 человек.

Всего в Москве за весь период наблюдения, по данным за 15 октября, зарегистрированы около 348 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших превысило 268 тыс. человек.

Хроника пандемии 15 октября >>>

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Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом С мечтой о море Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.

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Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Защита от брызг болоньезе Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.

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