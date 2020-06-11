 Хроника пандемии: ВОЗ констатировала ускорение распространения коронавируса в Африке | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: ВОЗ констатировала ускорение распространения коронавируса в Африке

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,5 млн человек, свыше 400 тысяч скончались. Выздоровели более 3,7 млн человек. DW следит за событиями пятницы, 12 июня.

Мужчины дезинфицируют руки в мозамбикском городе Пемба

Дозаторы для дезинфекции рук в мозамбикском городе Пемба

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились более 7,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели - более 3,7 млн. DW следит за событиями пятницы, 12 июня (время московское).

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Американская администрация не станет повторно вводить локдаун в случае второй волны распространения коронавируса. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC. "Мы не можем закрыть экономику", - подчеркнул он. "Думаю, мы усвоили, что можно нанести большой ущерб", если это предпринимаешь, отметил министр. Президент США Дональд Трамп в свою очередь в Twitter высказал мнение, что по финансовым показателям "мы будем иметь очень хороший третий квартал и отличный четвертый квартал". 2021 станет экономически "одним из наших самых лучших годов", утверждает президент. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ускорением динамики распространения новой коронавирусной инфекции на африканском континенте. "Если первые 100 000 случаев были зарегистрированы в течение 98 дней, то для достижения показателя 200 000 случаев понадобилось всего 18 дней", - сообщил на видео-пресс-конференции в Женеве директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матсидисо Моети. Пока доля общего числа заражений в Африке составляет всего 3 процента от общемирового показателя, но вспышки инфекции, по словам Моети, в последнее время стали возникать не только в крупных городах, но и в провинции.

Хроника пандемии 11 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

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  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

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