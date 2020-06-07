Хроника пандемии: власти Польши закрывают 12 шахт

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7 млн человек, свыше 400 тысяч скончались. Выздоровели более 3,4 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 8 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн. DW следит за событиями понедельника, 8 июня (время московское).
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Массовое заражение коронавирусом шахтеров привело к тому, что власти Польши решили приостановить добычу угля на 12 шахтах. Об этом заявил вице-премьер страны Яцек Сасин. Предполагается, что горняки будут находиться в вынужденном отпуске с сохранением зарплаты три недели. К понедельнику свыше пяти тысяч шахтеров оказались инфицированными SARS-CoV-2.
Глава Роспатента пообещал лекарство от коронавируса к середине лета
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Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, это самый низкий показатель с 25 мая,
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В Дании в рамках ослабления ограничительных антиэпидемиологических мер с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.
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Глава Роспатента Григорий Ивлиев считает, что лекарство от коронавируса может появиться в России к середине лета. По теме COVID-19 за два месяца поступило более 90 патентных заявок заявил он.
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Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 2919 до 2970 человек. За сутки скончался 51 пациент, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
В Бразилии за сутки скончалось 1382 человека
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Число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Бразилии увеличилось до 685 427, суточный прирост составил 12 581 случаев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные минздрава страны. Число умерших от последствий вируса и вызванной им пневмонии возросло на 1382 человека, достигнув 37 312.
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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 184 193 человек (прирост за сутки - 214 человек). Скончались 8674 пациента (+6). Выздоровели в общей сложности около 169 600 человек, из них около 400 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 5900 человек.
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В Новой Зеландии не осталось ни одного известного активного случая заболевания COVID-19. Об этом в понедельник заявили в Минздраве страны. Как отмечается в заявлении, у женщины из Окленда, считавшейся последним пациентом с активным протеканием заболевания, уже 48 часов не фиксируются симптомы болезни. По мнению медиков, она полностью излечилась.
Резкий рост заражений в Польше
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В Польше отмечен резкий рост заражений коронавирусом. В общей сложности в выходные дни было зарегистрировано 1151 новый случай инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в Варшаве. Большинство новых случаев связаны с угледобывающим предприятием Zofiowka, расположенным недалеко от границы Чехии. По данным Минздрава, почти две трети вновь инфицированных или работают в шахте или связаны с работающими там людьми.
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В материковом Китае за последние сутки зарегистрированы четыре новых случая активного протекания заболеваний вызванных коронавирусом, а также выявлены два бессимптомных больных. Все шесть новых случаев "импортированы", отмечается на официальном сайте Госкомздрава КНР.
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Министерство здравоохранения Чили скорректировало число погибших от COVID-19 в сторону увеличения. Как отметили в ведомстве, в статистику должны быть дополнительно включены 653 умерших пациента. Таким образом, согласно новым официальным данным, число жертв легочного заболевания в этой латиноамериканской стране составило 2290 человек, из них 96 - за последние сутки. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 134 150.
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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене из-за пандемии коронавируса летнего чемпионата мира по биатлону. Он должен был пройти в немецком Рупольдинге 19-23 августа. Кроме того, принято решение о переносе с сентября на ноябрь конгресса IBU, который должен пройти в Праге.
Коронавирус диагностирован у главного раввина России
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У главного раввина России Берл Лазара диагностирован коронавирус. Как заявили журналистам в Федерации еврейских общин России, он находится под наблюдением врачей. Состояние раввина не вызывает особых опасений.
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В США число вновь инфицированных коронавирусом превысило показатели, зафиксированные в середине мая. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за минувшие сутки зарегистрировано 29 214 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Количество вновь заразившихся растет: в субботу - 29 034 случая, в пятницу - 20 555, четверг - 14 676 случаев. По данным ресурса Worldometer, общее число заразившихся в США превысило 2 млн человек.
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В Великобритании около 500 предприятий из сферы туризма и гостиничного бизнеса намерены 8 июня поддержать в суде иск авиакомпаний с требованием отменить новые карантинные требования, вступающие в силу в стране в этот день. Согласно им практически все въезжающие в страну путешественники, независимо от их гражданства, после пересечения границы будут обязаны провести две недели на карантине. Кроме того, они должны будут сообщить на границе свой адрес и контактные данные. За нарушение карантина грозят высокие штрафы.
Активисты инициативы Quash Quarantine ("Отменить карантин") заявили на страницах газеты Telegraph 7 июня, что считают новые меры "поспешными и невыполнимыми". "В этой не поддающейся выполнению, плохо продуманной и экономически вредной политике правительства больше дырок, чем в решете", - цитирует издание заместителя руководителя инициативы Пола Чарльза.
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После примерно трех месяцев, в течение которых в Нью-Йорке действовали ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, в городе начинается первая из четырех двухнедельных фаз ослабления карантинных мер. В частности, возобновятся строительные работы, некоторые магазины смогут продавать свои товары на улице. Предполагается, что во время четвертой фазы откроются театры и музеи.
Многомиллионный мегаполис стал последним городом в штате Нью-Йорк, где были выполнены все семь условий для постепенного снятия ограничений: например, имеется достаточное количество свободных больничных коек. Если число заражений пойдет вверх, ограничительные меры могут ввести вновь. По данным ученых из Университета Джонса Хопкинса, в штате Нью-Йорк с населением около 19 миллионов человек почти 400 000 жителей заразились коронавирусом, более 30 000 из них скончались от последствий COVID-19. Примерно две трети заразившихся приходится на город Нью-Йорк.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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