Хроника пандемии: Венгрия разрешит въезд россиян с 15 июля

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 13 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались около 570 тысяч человек, выздоровели свыше 7,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 13 июля (время московское).

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В Украине за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом возросло на 612 до 54 133, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных скончались. Число летальных исходов тем самым возросло до 1398. Сейчас в Украине 26 232 активных случая - на 212 больше, чем днем ранее.

Около 10 миллионов детей могут не вернуться в школы после пандемии

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Почти 10 миллионов детей никогда не вернутся в школу после пандемии коронавируса, предполагает британская неправительственная организация Save the Children. В новом докладе она предупреждает о сложившейся в настоящее время "беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуации в сфере образования". В 12 странах мира имеется "чрезвычайно высокий риск" того, что дети бросят школу навсегда, в еще 28 странах - "умеренный либо высокий риск".

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Вследствие пандемии в Германии отложены десятки тысяч операций онкологических пациентов, сообщила организация по борьбе с раком Deutsche Krebshilfe. По ее подсчетам, с начала вспышки коронавируса до середины июля были отложены около 50 тысяч операций по удалению раковых опухолей - почти четверть из запланированных на этот период времени. При этом не во всех случаях перенос операций был приемлем с медицинской точки зрения, заявил глава Deutsche Krebshilfe Герд Неттекофен (Gerd Nettekoven) в интервью газете Augsburger Allgemeine. Кроме того, были значительно сокращены дальнейшие лечебные и поддерживающие мероприятия онкологических пациентов, в частности, психосоциальная помощь.

Мексика - на четвертом месте по числу смертей от коронавируса

В центре Мехико

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Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 в Мексике за минувшие сутки возросло на 276 до 35 006. Тем самым она заняла четвертое место в списке стран с наибольшем количеством жертв коронавируса SARS-CoV-2, согласно официальной статистике. Еще больше человек скончалось в США (около 135 тысяч), Бразилии (около 72 тысяч) и Великобритании (почти 45 тысяч). На пятом месте - Италия (34 954 человека).

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Токио и Вашингтон обсуждают скачок заражений на военных базах США в Японии. По данным властей префектуры Окинава, вирус проник на три базы корпуса морской пехоты Соединенных Штатов и выявлен суммарно у 62 человек.

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В США за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 59 747 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране 3 301 820 инфицированных, а 135 171 больных с COVID-19 скончались (суточный прирост 442).

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Примерно в каждой третьей больнице Японии медсестры и иные сотрудники столкнулись с сокращением летних финансовых бонусов в свете пандемии, сообщает медиакомпания NHK со ссылкой на данных опроса среди профсоюзов. Бонусные выплаты постоянным сотрудникам могут втрое превышать ежемесячный размер зарплаты и зависят от положения дел в учреждении. Снижение таких выплат создает угрозу участившихся увольнений сотрудников, следует из результатов опроса.

++05.15++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 159 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 963 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9064 пациента (суточный прирост 1).

Узбекистан ввел ограничения на пассажирском транспорте

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Власти Узбекистана распорядились с 13 июля приостановить авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение. Это вызвано всплеском новых заражений. Пассажирские самолеты продолжат подниматься в небо только для вывоза сограждан из других стран, а поезда будут использоваться лишь для перевозок узбеков из приграничных районов в зоны обсервации, объяснил представитель министерства транспорта.

С момента проникновения нового вируса в Узбекистан в стране выявлено 12 997 заражений, 60 больных скончались, 7852 выздоровели.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 8 новых заражений SARS-CoV-2 (во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Госкомздрав КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 602 заражения.

В Буэнос-Айресе

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Количество выявленных заражений в Аргентине преодолело порог в 100 000. Возбудитель COVID-19 обнаружен уже у 100 166 человек в стране (суточный прирост 2657), а 1845 больных скончались.

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В Бразилии за минувшие сутки подтвержден еще 631 летальный исход среди больных COVID-19, сообщает министерство здравоохранения. С начала пандемии в крупнейшей стране Южной Америки скончались 72 100 больных с коронавирусом, а число инфицированных достигло 1 864 681.

Москва продолжает снимать ограничения

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Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице, к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи, общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные школы.Свою деятельность возобновят аттракционы, парки культуры и отдыха, которые были закрыты с 25 марта.

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Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом комендантский час введен более чем для 200 000 человек в муниципалитете Лерида на северо-востоке Испании. Еще неделю назад регион был изолирован от остальной части страны. Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу, а также купить продукты в магазине. Запрещено собираться вместе более десяти человек. Комендантский час в Лериде - первая подобная мера в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня.

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Здание парламента Венгрии в Будапеште

Россияне смогут с 15 июля посещать Венгрию при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает посольство Венгрии в Москве на официальной странице в Facebook. Приезжающие из России обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии и отправиться в обязательный 14-дневный карантин. Избежать его можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.

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Распространение коронавируса в США продолжается. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за последние сутки подтверждено 62 918 новых случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 3 236 130. От последствий COVID-19 скончались еще 906 пациентов, увеличив число жертв заболевания до 134 572.

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В Грузии с 13 июля отменяется запрет на выполнение прямых регулярных авиарейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами. Из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели можно будет вновь вылететь в Мюнхен, Париж и Ригу. Рейсы будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями, отмечается в постановлении грузинского правительства.

В Казахстане объявлен День общенационального траура

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в республике 13 июля День общенационального траура в память о жертвах пандемии коронавируса. В республике будут приспущены государственные флаги,запрещена реклама на телевидении и радиостанциях, приостанавливается трансляция развлекательных передач. В Казахстане, по последним данным, от COVID-19 скончались 264 человека.

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Число умерших от COVID-19 в российской столице за последние сутки увеличилось с 4143 до 4168. "В Москве скончались 25 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", заявили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Официантка в защитной маске на Мальорке

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На Балеарских островах вступили в силу новые требования к ношению защитных масок. С 13 июля это обязательно во всех закрытых общественных помещениях, а также на улице, если возникает вероятность оказаться среди других прохожих. При этом на пляжах, в бассейнах и при занятиях спортом носить маску необязательно.

Хроника пандемии 12 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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