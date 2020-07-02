Хроника пандемии: Великобритания отменит карантин для туристов из стран ЕС

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 11 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 520 тысяч человек, выздоровели более 6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 3 июля (время московское).
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Власти Техаса ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Норма действует для тех районов, где по меньшей мере 20 жителей инфицированы вирусом. В штате также просят соблюдать социальную дистанцию и могут запретить проведение мероприятий, если на них собираются более 10 человек. В Техасе за предыдущие сутки было выявлено около 8 тысяч новых случаев заражения.
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ВМоскве 3 июля снова открываются музей Кремля и Третьяковская галерея. Посетителям разрешат входить по сеансам, а залах нужно будет носить маску и соблюдать дистанцию. Музеи и галерея были закрыты с 18 марта.
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Власти Португалии возьмут под свой контроль авиакомпанию TAP, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Жоао Леао. Доля государства в компании будет по соглашению с акционерами увеличена с 50 до 72,5 процента. Свою долю в компании с 45 до 22,5 процента сокращает концерн Atlantic Gateway, получая за это из бюджета Португалии 55 млн евро.
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Правительство Великобритании хочет с 10 июля отменить обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в страну из Германии, Франции, Испании и Италии. Об этом сообщает телеканал Sky News, полный список стран Великобритания объявит позднее. По действующим правилам, все, кто приезжают сейчас в Великобританию, должны самоизолироваться на две недели.
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Как коронавирус изменил мир
Европа открыла внутренние границы
С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.
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Как коронавирус изменил мир
Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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Как коронавирус изменил мир
130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.
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Как коронавирус изменил мир
Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.
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Как коронавирус изменил мир
Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Как коронавирус изменил мир
Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.
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Как коронавирус изменил мир
Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Как коронавирус изменил мир
Тунис объявил о победе над коронавирусом
Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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Как коронавирус изменил мир
В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2
Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.
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Как коронавирус изменил мир
Когда появится вакцина от коронавируса?
На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская